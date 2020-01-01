Lava Network (LAVA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Lava Network (LAVA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Lava Network (LAVA) informācija

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.lavanet.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://www.lavanet.xyz/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://lava.explorers.guru/

Lava Network (LAVA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Lava Network (LAVA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 974.46M
$ 974.46M$ 974.46M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 56.21M
$ 56.21M$ 56.21M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.2028
$ 0.2028$ 0.2028
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.03594416552789407
$ 0.03594416552789407$ 0.03594416552789407
Pašreizējā cena:
$ 0.05621
$ 0.05621$ 0.05621

Lava Network (LAVA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Lava Network (LAVA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LAVA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LAVA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LAVA tokenomiku, uzzini LAVA tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties LAVA

Vēlies iekļaut Lava Network (LAVA) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas LAVA iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Lava Network (LAVA) cenas vēsture

LAVA cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

LAVA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LAVA? Mūsu LAVA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

