Outlanders (LAND) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Outlanders (LAND), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Outlanders (LAND) informācija

Outlanders, an open-world, low-poly style MMORPG, is onboarding Web2 gamers to Web3 without the need for prior blockchain education. Play, conquer, and earn immediately in the most hyped game genre in the gaming market.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://outlanders.com/
Tehniskais dokuments:
https://outlanders.com/docs/Outlanders_Whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x1E34fcc9a67E05D4bEED8C6a70F98C3E4D1e1e96

Outlanders (LAND) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Outlanders (LAND) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 896.00K
$ 896.00K$ 896.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0185
$ 0.0185$ 0.0185
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000405389611427069
$ 0.000405389611427069$ 0.000405389611427069
Pašreizējā cena:
$ 0.000448
$ 0.000448$ 0.000448

Outlanders (LAND) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Outlanders (LAND) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LAND tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LAND tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LAND tokenomiku, uzzini LAND tokena reāllaika cenu!

Atruna

