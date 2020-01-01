Laika (LAIKAL2) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Laika (LAIKAL2), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Laika (LAIKAL2) informācija

Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://laikachain.dog/
Tehniskais dokuments:
https://litepaper.laikachain.dog/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x19E1F2f837a3b90EBd0730cb6111189Be0E1b6D6

Laika (LAIKAL2) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Laika (LAIKAL2) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 26.57M
$ 26.57M$ 26.57M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.945
$ 1.945$ 1.945
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.030880648400825817
$ 0.030880648400825817$ 0.030880648400825817
Pašreizējā cena:
$ 0.2657
$ 0.2657$ 0.2657

Laika (LAIKAL2) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Laika (LAIKAL2) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais LAIKAL2 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu LAIKAL2 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti LAIKAL2 tokenomiku, uzzini LAIKAL2 tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties LAIKAL2

Vēlies iekļaut Laika (LAIKAL2) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas LAIKAL2 iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Laika (LAIKAL2) cenas vēsture

LAIKAL2 cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

LAIKAL2 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas LAIKAL2? Mūsu LAIKAL2 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.