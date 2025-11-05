BiržaDEX+
Reāllaika Keeta cena šodien ir 0.3009 USD. Seko līdzi reāllaika KTA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KTA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Keeta cena šodien ir 0.3009 USD. Seko līdzi reāllaika KTA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KTA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KTA

KTA Cenas informācija

Kas ir KTA

KTA Tehniskais dokuments

KTA Oficiālā tīmekļa vietne

KTA Tokenomika

KTA Cenas prognoze

KTA Vēsture

KTA iegādes rokasgrāmata

KTA uz bezseguma valūtu konvertētājs

KTA Tūlītējie darījumi

KTA USDT-M Futures

Keeta logotips

Keeta kurss(KTA)

1 KTA uz USD reāllaika cena:

$0.3009
$0.3009$0.3009
-2.20%1D
USD
Keeta (KTA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:48:54 (UTC+8)

Keeta (KTA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.2814
$ 0.2814$ 0.2814
24h zemākā
$ 0.3613
$ 0.3613$ 0.3613
24h augstākā

$ 0.2814
$ 0.2814$ 0.2814

$ 0.3613
$ 0.3613$ 0.3613

$ 1.6916917214873683
$ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683

$ 0.08456738547527073
$ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073

+1.14%

-2.19%

-32.04%

-32.04%

Keeta (KTA) reāllaika cena ir $ 0.3009. Pēdējo 24 stundu laikā KTA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.2814 līdz augstākajai $ 0.3613, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KTA visu laiku augstākā cena ir $ 1.6916917214873683, savukārt zemākā - $ 0.08456738547527073.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KTA ir mainījies par +1.14% pēdējā stundā, par -2.19% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Keeta (KTA) tirgus informācija

No.234

$ 131.53M
$ 131.53M$ 131.53M

$ 220.79K
$ 220.79K$ 220.79K

$ 300.90M
$ 300.90M$ 300.90M

437.12M
437.12M 437.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

43.71%

BASE

Pašreizējais Keeta tirgus maksimums ir $ 131.53M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 220.79K. KTA apjoms apgrozībā ir 437.12M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 300.90M.

Keeta (KTA) cenas vēsture USD

Seko Keeta cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.006769-2.19%
30 dienas$ -0.2773-47.96%
60 dienas$ -0.1991-39.82%
90 dienas$ -0.1991-39.82%
Keeta Cenas izmaiņas šodien

Šodien KTA cena mainījās par $ -0.006769 (-2.19%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Keeta 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.2773 (-47.96%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Keeta 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, KTA piedzīvoja izmaiņas $ -0.1991 (-39.82%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Keeta 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.1991 (-39.82%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Keeta (KTA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Keeta cenas vēstures lapu.

Kas ir Keeta (KTA)?

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Keeta ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt KTA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Keeta mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Keeta pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Keeta cenas prognoze (USD)

Kāda būs Keeta (KTA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Keeta (KTA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Keeta prognozes.

Apskati Keeta cenas prognozi!

Keeta (KTA) tokenomika

Keeta (KTA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KTA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Keeta (KTA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Keeta? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Keeta MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

KTA uz vietējām valūtām

1 Keeta(KTA) uz VND
7,918.1835
1 Keeta(KTA) uz AUD
A$0.463386
1 Keeta(KTA) uz GBP
0.228684
1 Keeta(KTA) uz EUR
0.261783
1 Keeta(KTA) uz USD
$0.3009
1 Keeta(KTA) uz MYR
RM1.260771
1 Keeta(KTA) uz TRY
12.658863
1 Keeta(KTA) uz JPY
¥46.0377
1 Keeta(KTA) uz ARS
ARS$438.627948
1 Keeta(KTA) uz RUB
24.369891
1 Keeta(KTA) uz INR
26.698857
1 Keeta(KTA) uz IDR
Rp5,014.997994
1 Keeta(KTA) uz PHP
17.647785
1 Keeta(KTA) uz EGP
￡E.14.235579
1 Keeta(KTA) uz BRL
R$1.62486
1 Keeta(KTA) uz CAD
C$0.424269
1 Keeta(KTA) uz BDT
36.67971
1 Keeta(KTA) uz NGN
434.1987
1 Keeta(KTA) uz COP
$1,161.7749
1 Keeta(KTA) uz ZAR
R.5.277786
1 Keeta(KTA) uz UAH
12.661872
1 Keeta(KTA) uz TZS
T.Sh.741.131745
1 Keeta(KTA) uz VES
Bs67.1007
1 Keeta(KTA) uz CLP
$284.6514
1 Keeta(KTA) uz PKR
Rs85.070448
1 Keeta(KTA) uz KZT
157.70169
1 Keeta(KTA) uz THB
฿9.803322
1 Keeta(KTA) uz TWD
NT$9.303828
1 Keeta(KTA) uz AED
د.إ1.104303
1 Keeta(KTA) uz CHF
Fr0.243729
1 Keeta(KTA) uz HKD
HK$2.337993
1 Keeta(KTA) uz AMD
֏115.109295
1 Keeta(KTA) uz MAD
.د.م2.801379
1 Keeta(KTA) uz MXN
$5.623821
1 Keeta(KTA) uz SAR
ريال1.128375
1 Keeta(KTA) uz ETB
Br45.923358
1 Keeta(KTA) uz KES
KSh38.873271
1 Keeta(KTA) uz JOD
د.أ0.2133381
1 Keeta(KTA) uz PLN
1.116339
1 Keeta(KTA) uz RON
лв1.329978
1 Keeta(KTA) uz SEK
kr2.882622
1 Keeta(KTA) uz BGN
лв0.51153
1 Keeta(KTA) uz HUF
Ft101.758362
1 Keeta(KTA) uz CZK
6.391116
1 Keeta(KTA) uz KWD
د.ك0.0923763
1 Keeta(KTA) uz ILS
0.980934
1 Keeta(KTA) uz BOB
Bs2.079219
1 Keeta(KTA) uz AZN
0.51153
1 Keeta(KTA) uz TJS
SM2.774298
1 Keeta(KTA) uz GEL
0.818448
1 Keeta(KTA) uz AOA
Kz275.801931
1 Keeta(KTA) uz BHD
.د.ب0.1134393
1 Keeta(KTA) uz BMD
$0.3009
1 Keeta(KTA) uz DKK
kr1.95585
1 Keeta(KTA) uz HNL
L7.925706
1 Keeta(KTA) uz MUR
13.81131
1 Keeta(KTA) uz NAD
$5.208579
1 Keeta(KTA) uz NOK
kr3.075198
1 Keeta(KTA) uz NZD
$0.529584
1 Keeta(KTA) uz PAB
B/.0.3009
1 Keeta(KTA) uz PGK
K1.266789
1 Keeta(KTA) uz QAR
ر.ق1.095276
1 Keeta(KTA) uz RSD
дин.30.718881
1 Keeta(KTA) uz UZS
soʻm3,625.300371
1 Keeta(KTA) uz ALL
L25.308699
1 Keeta(KTA) uz ANG
ƒ0.538611
1 Keeta(KTA) uz AWG
ƒ0.538611
1 Keeta(KTA) uz BBD
$0.6018
1 Keeta(KTA) uz BAM
KM0.51153
1 Keeta(KTA) uz BIF
Fr887.3541
1 Keeta(KTA) uz BND
$0.39117
1 Keeta(KTA) uz BSD
$0.3009
1 Keeta(KTA) uz JMD
$48.303477
1 Keeta(KTA) uz KHR
1,208.432454
1 Keeta(KTA) uz KMF
Fr128.1834
1 Keeta(KTA) uz LAK
6,541.304217
1 Keeta(KTA) uz LKR
රු91.708302
1 Keeta(KTA) uz MDL
L5.097246
1 Keeta(KTA) uz MGA
Ar1,349.32587
1 Keeta(KTA) uz MOP
P2.4072
1 Keeta(KTA) uz MVR
4.63386
1 Keeta(KTA) uz MWK
MK522.395499
1 Keeta(KTA) uz MZN
MT19.242555
1 Keeta(KTA) uz NPR
रु42.685674
1 Keeta(KTA) uz PYG
2,133.9828
1 Keeta(KTA) uz RWF
Fr436.0041
1 Keeta(KTA) uz SBD
$2.476407
1 Keeta(KTA) uz SCR
4.263753
1 Keeta(KTA) uz SRD
$11.58465
1 Keeta(KTA) uz SVC
$2.632875
1 Keeta(KTA) uz SZL
L5.208579
1 Keeta(KTA) uz TMT
m1.056159
1 Keeta(KTA) uz TND
د.ت0.8825397
1 Keeta(KTA) uz TTD
$2.040102
1 Keeta(KTA) uz UGX
Sh1,048.3356
1 Keeta(KTA) uz XAF
Fr171.8139
1 Keeta(KTA) uz XCD
$0.81243
1 Keeta(KTA) uz XOF
Fr171.8139
1 Keeta(KTA) uz XPF
Fr30.9927
1 Keeta(KTA) uz BWP
P4.06215
1 Keeta(KTA) uz BZD
$0.604809
1 Keeta(KTA) uz CVE
$28.997733
1 Keeta(KTA) uz DJF
Fr53.2593
1 Keeta(KTA) uz DOP
$19.332825
1 Keeta(KTA) uz DZD
د.ج39.366747
1 Keeta(KTA) uz FJD
$0.686052
1 Keeta(KTA) uz GNF
Fr2,616.3255
1 Keeta(KTA) uz GTQ
Q2.304894
1 Keeta(KTA) uz GYD
$62.94828
1 Keeta(KTA) uz ISK
kr38.2143

Keeta resurss

Dziļākai izpratnei par Keeta, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Keeta vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Keeta

Kāda ir Keeta (KTA) vērtība šodien?
Reāllaika KTA cena USD ir 0.3009 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KTA uz USD cena?
Pašreizējā KTA uz USD cena ir $ 0.3009. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Keeta tirgus maksimums?
KTA tirgus maksimums ir $ 131.53M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KTA apjoms apgrozībā?
KTA apjoms apgrozībā ir 437.12M USD.
Kāda bija KTA vēsturiski augstākā cena?
KTA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.6916917214873683 USD apmērā.
Kāda bija KTA vēsturiski zemākā cena?
KTA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.08456738547527073 USD.
Kāds ir KTA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KTA tirdzniecības apjoms ir $ 220.79K USD.
Vai KTA šogad kāps augstāk?
KTA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KTA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:48:54 (UTC+8)

Keeta (KTA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

KTA uz USD kalkulators

Summa

KTA
KTA
USD
USD

1 KTA = 0.3009 USD

Tirgot KTA

KTA/USDT
$0.3009
$0.3009$0.3009
-2.11%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

