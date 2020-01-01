KonnektVPN (KPN) tokenomika

KonnektVPN (KPN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par KonnektVPN (KPN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
KonnektVPN (KPN) informācija

KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.konnektvpn.com
Tehniskais dokuments:
https://konnektvpn.com/docs/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://polygonscan.com/token/0x8328e6fceC9477C28298c9f02d740Dd87a1683e5

KonnektVPN (KPN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos KonnektVPN (KPN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 73.17K
$ 73.17K$ 73.17K
Kopējais apjoms:
$ 248.81M
$ 248.81M$ 248.81M
Apjoms apgrozībā:
$ 32.15M
$ 32.15M$ 32.15M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 566.30K
$ 566.30K$ 566.30K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.078
$ 0.078$ 0.078
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001316014955913772
$ 0.001316014955913772$ 0.001316014955913772
Pašreizējā cena:
$ 0.002276
$ 0.002276$ 0.002276

KonnektVPN (KPN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

KonnektVPN (KPN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KPN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KPN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KPN tokenomiku, uzzini KPN tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.