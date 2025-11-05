BiržaDEX+
Papildinformācija par KONG

KONG Cenas informācija

Kas ir KONG

KONG Oficiālā tīmekļa vietne

KONG Tokenomika

KONG Cenas prognoze

KONG Vēsture

KONG iegādes rokasgrāmata

KONG uz bezseguma valūtu konvertētājs

KONG Tūlītējie darījumi

CyberKongz logotips

CyberKongz kurss(KONG)

1 KONG uz USD reāllaika cena:

-2.15%1D
USD
CyberKongz (KONG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:48:38 (UTC+8)

CyberKongz (KONG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

-0.63%

-2.15%

-52.82%

-52.82%

CyberKongz (KONG) reāllaika cena ir $ 0.00318. Pēdējo 24 stundu laikā KONG tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00315 līdz augstākajai $ 0.00367, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KONG visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KONG ir mainījies par -0.63% pēdējā stundā, par -2.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -52.82% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

CyberKongz (KONG) tirgus informācija

$ 80.84K
$ 80.84K$ 80.84K

$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Pašreizējais CyberKongz tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 80.84K. KONG apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.18M.

CyberKongz (KONG) cenas vēsture USD

Seko CyberKongz cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000699-2.15%
30 dienas$ -0.00498-61.03%
60 dienas$ -0.01682-84.10%
90 dienas$ -0.01682-84.10%
CyberKongz Cenas izmaiņas šodien

Šodien KONG cena mainījās par $ -0.0000699 (-2.15%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

CyberKongz 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00498 (-61.03%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

CyberKongz 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, KONG piedzīvoja izmaiņas $ -0.01682 (-84.10%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

CyberKongz 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01682 (-84.10%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu CyberKongz (KONG) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati CyberKongz cenas vēstures lapu.

Kas ir CyberKongz (KONG)?

CyberKongz have paved the way for NFT projects and the concept of utility; pioneering innovations such as ERC-20 pair, smart contract protection, second collection utility, and more. The project is aimed at web3 enthusiasts with a passion for NFTs and DeFi。 CyberKongz have partnered with huge web2 brands such adidas and Kawada (nanoblocks), launching sell out physical and digital products

CyberKongz ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu CyberKongz ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt KONG steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par CyberKongz mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu CyberKongz pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

CyberKongz cenas prognoze (USD)

Kāda būs CyberKongz (KONG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu CyberKongz (KONG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa CyberKongz prognozes.

Apskati CyberKongz cenas prognozi!

CyberKongz (KONG) tokenomika

CyberKongz (KONG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KONG tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties CyberKongz (KONG)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties CyberKongz? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties CyberKongz MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

KONG uz vietējām valūtām

1 CyberKongz(KONG) uz VND
83.6817
1 CyberKongz(KONG) uz AUD
A$0.0048972
1 CyberKongz(KONG) uz GBP
0.0024168
1 CyberKongz(KONG) uz EUR
0.0027666
1 CyberKongz(KONG) uz USD
$0.00318
1 CyberKongz(KONG) uz MYR
RM0.0133242
1 CyberKongz(KONG) uz TRY
0.1337826
1 CyberKongz(KONG) uz JPY
¥0.48654
1 CyberKongz(KONG) uz ARS
ARS$4.6355496
1 CyberKongz(KONG) uz RUB
0.2575482
1 CyberKongz(KONG) uz INR
0.2821614
1 CyberKongz(KONG) uz IDR
Rp52.9999788
1 CyberKongz(KONG) uz PHP
0.186507
1 CyberKongz(KONG) uz EGP
￡E.0.1504458
1 CyberKongz(KONG) uz BRL
R$0.017172
1 CyberKongz(KONG) uz CAD
C$0.0044838
1 CyberKongz(KONG) uz BDT
0.387642
1 CyberKongz(KONG) uz NGN
4.58874
1 CyberKongz(KONG) uz COP
$12.27798
1 CyberKongz(KONG) uz ZAR
R.0.0557772
1 CyberKongz(KONG) uz UAH
0.1338144
1 CyberKongz(KONG) uz TZS
T.Sh.7.832499
1 CyberKongz(KONG) uz VES
Bs0.70914
1 CyberKongz(KONG) uz CLP
$3.00828
1 CyberKongz(KONG) uz PKR
Rs0.8990496
1 CyberKongz(KONG) uz KZT
1.666638
1 CyberKongz(KONG) uz THB
฿0.1036044
1 CyberKongz(KONG) uz TWD
NT$0.0983256
1 CyberKongz(KONG) uz AED
د.إ0.0116706
1 CyberKongz(KONG) uz CHF
Fr0.0025758
1 CyberKongz(KONG) uz HKD
HK$0.0247086
1 CyberKongz(KONG) uz AMD
֏1.216509
1 CyberKongz(KONG) uz MAD
.د.م0.0296058
1 CyberKongz(KONG) uz MXN
$0.0594342
1 CyberKongz(KONG) uz SAR
ريال0.011925
1 CyberKongz(KONG) uz ETB
Br0.4853316
1 CyberKongz(KONG) uz KES
KSh0.4108242
1 CyberKongz(KONG) uz JOD
د.أ0.00225462
1 CyberKongz(KONG) uz PLN
0.0117978
1 CyberKongz(KONG) uz RON
лв0.0140556
1 CyberKongz(KONG) uz SEK
kr0.0304644
1 CyberKongz(KONG) uz BGN
лв0.005406
1 CyberKongz(KONG) uz HUF
Ft1.0754124
1 CyberKongz(KONG) uz CZK
0.0675432
1 CyberKongz(KONG) uz KWD
د.ك0.00097626
1 CyberKongz(KONG) uz ILS
0.0103668
1 CyberKongz(KONG) uz BOB
Bs0.0219738
1 CyberKongz(KONG) uz AZN
0.005406
1 CyberKongz(KONG) uz TJS
SM0.0293196
1 CyberKongz(KONG) uz GEL
0.0086496
1 CyberKongz(KONG) uz AOA
Kz2.9147562
1 CyberKongz(KONG) uz BHD
.د.ب0.00119886
1 CyberKongz(KONG) uz BMD
$0.00318
1 CyberKongz(KONG) uz DKK
kr0.02067
1 CyberKongz(KONG) uz HNL
L0.0837612
1 CyberKongz(KONG) uz MUR
0.145962
1 CyberKongz(KONG) uz NAD
$0.0550458
1 CyberKongz(KONG) uz NOK
kr0.0324996
1 CyberKongz(KONG) uz NZD
$0.0055968
1 CyberKongz(KONG) uz PAB
B/.0.00318
1 CyberKongz(KONG) uz PGK
K0.0133878
1 CyberKongz(KONG) uz QAR
ر.ق0.0115752
1 CyberKongz(KONG) uz RSD
дин.0.3246462
1 CyberKongz(KONG) uz UZS
soʻm38.3132442
1 CyberKongz(KONG) uz ALL
L0.2674698
1 CyberKongz(KONG) uz ANG
ƒ0.0056922
1 CyberKongz(KONG) uz AWG
ƒ0.0056922
1 CyberKongz(KONG) uz BBD
$0.00636
1 CyberKongz(KONG) uz BAM
KM0.005406
1 CyberKongz(KONG) uz BIF
Fr9.37782
1 CyberKongz(KONG) uz BND
$0.004134
1 CyberKongz(KONG) uz BSD
$0.00318
1 CyberKongz(KONG) uz JMD
$0.5104854
1 CyberKongz(KONG) uz KHR
12.7710708
1 CyberKongz(KONG) uz KMF
Fr1.35468
1 CyberKongz(KONG) uz LAK
69.1304334
1 CyberKongz(KONG) uz LKR
රු0.9692004
1 CyberKongz(KONG) uz MDL
L0.0538692
1 CyberKongz(KONG) uz MGA
Ar14.260074
1 CyberKongz(KONG) uz MOP
P0.02544
1 CyberKongz(KONG) uz MVR
0.048972
1 CyberKongz(KONG) uz MWK
MK5.5208298
1 CyberKongz(KONG) uz MZN
MT0.203361
1 CyberKongz(KONG) uz NPR
रु0.4511148
1 CyberKongz(KONG) uz PYG
22.55256
1 CyberKongz(KONG) uz RWF
Fr4.60782
1 CyberKongz(KONG) uz SBD
$0.0261714
1 CyberKongz(KONG) uz SCR
0.0450606
1 CyberKongz(KONG) uz SRD
$0.12243
1 CyberKongz(KONG) uz SVC
$0.027825
1 CyberKongz(KONG) uz SZL
L0.0550458
1 CyberKongz(KONG) uz TMT
m0.0111618
1 CyberKongz(KONG) uz TND
د.ت0.00932694
1 CyberKongz(KONG) uz TTD
$0.0215604
1 CyberKongz(KONG) uz UGX
Sh11.07912
1 CyberKongz(KONG) uz XAF
Fr1.81578
1 CyberKongz(KONG) uz XCD
$0.008586
1 CyberKongz(KONG) uz XOF
Fr1.81578
1 CyberKongz(KONG) uz XPF
Fr0.32754
1 CyberKongz(KONG) uz BWP
P0.04293
1 CyberKongz(KONG) uz BZD
$0.0063918
1 CyberKongz(KONG) uz CVE
$0.3064566
1 CyberKongz(KONG) uz DJF
Fr0.56286
1 CyberKongz(KONG) uz DOP
$0.204315
1 CyberKongz(KONG) uz DZD
د.ج0.4160394
1 CyberKongz(KONG) uz FJD
$0.0072504
1 CyberKongz(KONG) uz GNF
Fr27.6501
1 CyberKongz(KONG) uz GTQ
Q0.0243588
1 CyberKongz(KONG) uz GYD
$0.665256
1 CyberKongz(KONG) uz ISK
kr0.40386

CyberKongz resurss

Dziļākai izpratnei par CyberKongz, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā CyberKongz vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par CyberKongz

Kāda ir CyberKongz (KONG) vērtība šodien?
Reāllaika KONG cena USD ir 0.00318 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KONG uz USD cena?
Pašreizējā KONG uz USD cena ir $ 0.00318. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir CyberKongz tirgus maksimums?
KONG tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KONG apjoms apgrozībā?
KONG apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija KONG vēsturiski augstākā cena?
KONG sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija KONG vēsturiski zemākā cena?
KONG sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir KONG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KONG tirdzniecības apjoms ir $ 80.84K USD.
Vai KONG šogad kāps augstāk?
KONG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KONG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:48:38 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

KONG uz USD kalkulators

Summa

KONG
KONG
USD
USD

1 KONG = 0.00318 USD

Tirgot KONG

KONG/USDT
$0.00318
$0.00318$0.00318
-2.15%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

