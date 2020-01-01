Kamino (KMNO) tokenomika

Kamino (KMNO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Kamino (KMNO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Kamino (KMNO) informācija

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://kamino.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.kamino.finance/kamino-lend-litepaper
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/KMNo3nJsBXfcpJTVhZcXLW7RmTwTt4GVFE7suUBo9sS

Kamino (KMNO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Kamino (KMNO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 184.35M
$ 184.35M$ 184.35M
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.78B
$ 2.78B$ 2.78B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 662.60M
$ 662.60M$ 662.60M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.24913
$ 0.24913$ 0.24913
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.019443669036248168
$ 0.019443669036248168$ 0.019443669036248168
Pašreizējā cena:
$ 0.06626
$ 0.06626$ 0.06626

Kamino (KMNO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Kamino (KMNO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KMNO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KMNO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KMNO tokenomiku, uzzini KMNO tokena reāllaika cenu!

