BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika KLK Foundation cena šodien ir 0.44 USD. Seko līdzi reāllaika KLK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KLK cenas tendenci MEXC.Reāllaika KLK Foundation cena šodien ir 0.44 USD. Seko līdzi reāllaika KLK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KLK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KLK

KLK Cenas informācija

Kas ir KLK

KLK Tehniskais dokuments

KLK Oficiālā tīmekļa vietne

KLK Tokenomika

KLK Cenas prognoze

KLK Vēsture

KLK iegādes rokasgrāmata

KLK uz bezseguma valūtu konvertētājs

KLK Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

KLK Foundation logotips

KLK Foundation kurss(KLK)

1 KLK uz USD reāllaika cena:

$0.4401
$0.4401$0.4401
-0.24%1D
USD
KLK Foundation (KLK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:48:19 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.4338
$ 0.4338$ 0.4338
24h zemākā
$ 0.4552
$ 0.4552$ 0.4552
24h augstākā

$ 0.4338
$ 0.4338$ 0.4338

$ 0.4552
$ 0.4552$ 0.4552

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

+1.07%

-0.24%

-9.25%

-9.25%

KLK Foundation (KLK) reāllaika cena ir $ 0.44. Pēdējo 24 stundu laikā KLK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.4338 līdz augstākajai $ 0.4552, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KLK visu laiku augstākā cena ir $ 0.631953236889443, savukārt zemākā - $ 0.35187983578947896.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KLK ir mainījies par +1.07% pēdējā stundā, par -0.24% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.25% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

KLK Foundation (KLK) tirgus informācija

No.516

$ 44.00M
$ 44.00M$ 44.00M

$ 338.73K
$ 338.73K$ 338.73K

$ 440.00M
$ 440.00M$ 440.00M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

Pašreizējais KLK Foundation tirgus maksimums ir $ 44.00M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 338.73K. KLK apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 440.00M.

KLK Foundation (KLK) cenas vēsture USD

Seko KLK Foundation cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.001059-0.24%
30 dienas$ -0.0425-8.81%
60 dienas$ -0.0184-4.02%
90 dienas$ -0.072-14.07%
KLK Foundation Cenas izmaiņas šodien

Šodien KLK cena mainījās par $ -0.001059 (-0.24%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

KLK Foundation 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0425 (-8.81%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

KLK Foundation 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, KLK piedzīvoja izmaiņas $ -0.0184 (-4.02%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

KLK Foundation 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.072 (-14.07%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu KLK Foundation (KLK) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati KLK Foundation cenas vēstures lapu.

Kas ir KLK Foundation (KLK)?

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu KLK Foundation ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt KLK steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par KLK Foundation mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu KLK Foundation pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

KLK Foundation cenas prognoze (USD)

Kāda būs KLK Foundation (KLK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu KLK Foundation (KLK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa KLK Foundation prognozes.

Apskati KLK Foundation cenas prognozi!

KLK Foundation (KLK) tokenomika

KLK Foundation (KLK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KLK tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties KLK Foundation (KLK)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties KLK Foundation? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties KLK Foundation MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

KLK uz vietējām valūtām

1 KLK Foundation(KLK) uz VND
11,578.6
1 KLK Foundation(KLK) uz AUD
A$0.6776
1 KLK Foundation(KLK) uz GBP
0.3344
1 KLK Foundation(KLK) uz EUR
0.3828
1 KLK Foundation(KLK) uz USD
$0.44
1 KLK Foundation(KLK) uz MYR
RM1.8436
1 KLK Foundation(KLK) uz TRY
18.5108
1 KLK Foundation(KLK) uz JPY
¥67.32
1 KLK Foundation(KLK) uz ARS
ARS$641.3968
1 KLK Foundation(KLK) uz RUB
35.6356
1 KLK Foundation(KLK) uz INR
39.0412
1 KLK Foundation(KLK) uz IDR
Rp7,333.3304
1 KLK Foundation(KLK) uz PHP
25.806
1 KLK Foundation(KLK) uz EGP
￡E.20.8164
1 KLK Foundation(KLK) uz BRL
R$2.376
1 KLK Foundation(KLK) uz CAD
C$0.6204
1 KLK Foundation(KLK) uz BDT
53.636
1 KLK Foundation(KLK) uz NGN
634.92
1 KLK Foundation(KLK) uz COP
$1,698.84
1 KLK Foundation(KLK) uz ZAR
R.7.7176
1 KLK Foundation(KLK) uz UAH
18.5152
1 KLK Foundation(KLK) uz TZS
T.Sh.1,083.742
1 KLK Foundation(KLK) uz VES
Bs98.12
1 KLK Foundation(KLK) uz CLP
$416.24
1 KLK Foundation(KLK) uz PKR
Rs124.3968
1 KLK Foundation(KLK) uz KZT
230.604
1 KLK Foundation(KLK) uz THB
฿14.3352
1 KLK Foundation(KLK) uz TWD
NT$13.6048
1 KLK Foundation(KLK) uz AED
د.إ1.6148
1 KLK Foundation(KLK) uz CHF
Fr0.3564
1 KLK Foundation(KLK) uz HKD
HK$3.4188
1 KLK Foundation(KLK) uz AMD
֏168.322
1 KLK Foundation(KLK) uz MAD
.د.م4.0964
1 KLK Foundation(KLK) uz MXN
$8.2236
1 KLK Foundation(KLK) uz SAR
ريال1.65
1 KLK Foundation(KLK) uz ETB
Br67.1528
1 KLK Foundation(KLK) uz KES
KSh56.8436
1 KLK Foundation(KLK) uz JOD
د.أ0.31196
1 KLK Foundation(KLK) uz PLN
1.6324
1 KLK Foundation(KLK) uz RON
лв1.9448
1 KLK Foundation(KLK) uz SEK
kr4.2152
1 KLK Foundation(KLK) uz BGN
лв0.748
1 KLK Foundation(KLK) uz HUF
Ft148.7992
1 KLK Foundation(KLK) uz CZK
9.3456
1 KLK Foundation(KLK) uz KWD
د.ك0.13508
1 KLK Foundation(KLK) uz ILS
1.4344
1 KLK Foundation(KLK) uz BOB
Bs3.0404
1 KLK Foundation(KLK) uz AZN
0.748
1 KLK Foundation(KLK) uz TJS
SM4.0568
1 KLK Foundation(KLK) uz GEL
1.1968
1 KLK Foundation(KLK) uz AOA
Kz403.2996
1 KLK Foundation(KLK) uz BHD
.د.ب0.16588
1 KLK Foundation(KLK) uz BMD
$0.44
1 KLK Foundation(KLK) uz DKK
kr2.86
1 KLK Foundation(KLK) uz HNL
L11.5896
1 KLK Foundation(KLK) uz MUR
20.196
1 KLK Foundation(KLK) uz NAD
$7.6164
1 KLK Foundation(KLK) uz NOK
kr4.4968
1 KLK Foundation(KLK) uz NZD
$0.7744
1 KLK Foundation(KLK) uz PAB
B/.0.44
1 KLK Foundation(KLK) uz PGK
K1.8524
1 KLK Foundation(KLK) uz QAR
ر.ق1.6016
1 KLK Foundation(KLK) uz RSD
дин.44.9196
1 KLK Foundation(KLK) uz UZS
soʻm5,301.2036
1 KLK Foundation(KLK) uz ALL
L37.0084
1 KLK Foundation(KLK) uz ANG
ƒ0.7876
1 KLK Foundation(KLK) uz AWG
ƒ0.7876
1 KLK Foundation(KLK) uz BBD
$0.88
1 KLK Foundation(KLK) uz BAM
KM0.748
1 KLK Foundation(KLK) uz BIF
Fr1,297.56
1 KLK Foundation(KLK) uz BND
$0.572
1 KLK Foundation(KLK) uz BSD
$0.44
1 KLK Foundation(KLK) uz JMD
$70.6332
1 KLK Foundation(KLK) uz KHR
1,767.0664
1 KLK Foundation(KLK) uz KMF
Fr187.44
1 KLK Foundation(KLK) uz LAK
9,565.2172
1 KLK Foundation(KLK) uz LKR
රු134.1032
1 KLK Foundation(KLK) uz MDL
L7.4536
1 KLK Foundation(KLK) uz MGA
Ar1,973.092
1 KLK Foundation(KLK) uz MOP
P3.52
1 KLK Foundation(KLK) uz MVR
6.776
1 KLK Foundation(KLK) uz MWK
MK763.8884
1 KLK Foundation(KLK) uz MZN
MT28.138
1 KLK Foundation(KLK) uz NPR
रु62.4184
1 KLK Foundation(KLK) uz PYG
3,120.48
1 KLK Foundation(KLK) uz RWF
Fr637.56
1 KLK Foundation(KLK) uz SBD
$3.6212
1 KLK Foundation(KLK) uz SCR
6.2348
1 KLK Foundation(KLK) uz SRD
$16.94
1 KLK Foundation(KLK) uz SVC
$3.85
1 KLK Foundation(KLK) uz SZL
L7.6164
1 KLK Foundation(KLK) uz TMT
m1.5444
1 KLK Foundation(KLK) uz TND
د.ت1.29052
1 KLK Foundation(KLK) uz TTD
$2.9832
1 KLK Foundation(KLK) uz UGX
Sh1,532.96
1 KLK Foundation(KLK) uz XAF
Fr251.24
1 KLK Foundation(KLK) uz XCD
$1.188
1 KLK Foundation(KLK) uz XOF
Fr251.24
1 KLK Foundation(KLK) uz XPF
Fr45.32
1 KLK Foundation(KLK) uz BWP
P5.94
1 KLK Foundation(KLK) uz BZD
$0.8844
1 KLK Foundation(KLK) uz CVE
$42.4028
1 KLK Foundation(KLK) uz DJF
Fr77.88
1 KLK Foundation(KLK) uz DOP
$28.27
1 KLK Foundation(KLK) uz DZD
د.ج57.5652
1 KLK Foundation(KLK) uz FJD
$1.0032
1 KLK Foundation(KLK) uz GNF
Fr3,825.8
1 KLK Foundation(KLK) uz GTQ
Q3.3704
1 KLK Foundation(KLK) uz GYD
$92.048
1 KLK Foundation(KLK) uz ISK
kr55.88

KLK Foundation resurss

Dziļākai izpratnei par KLK Foundation, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā KLK Foundation vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par KLK Foundation

Kāda ir KLK Foundation (KLK) vērtība šodien?
Reāllaika KLK cena USD ir 0.44 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KLK uz USD cena?
Pašreizējā KLK uz USD cena ir $ 0.44. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir KLK Foundation tirgus maksimums?
KLK tirgus maksimums ir $ 44.00M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KLK apjoms apgrozībā?
KLK apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija KLK vēsturiski augstākā cena?
KLK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.631953236889443 USD apmērā.
Kāda bija KLK vēsturiski zemākā cena?
KLK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.35187983578947896 USD.
Kāds ir KLK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KLK tirdzniecības apjoms ir $ 338.73K USD.
Vai KLK šogad kāps augstāk?
KLK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KLK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:48:19 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

KLK uz USD kalkulators

Summa

KLK
KLK
USD
USD

1 KLK = 0.44 USD

Tirgot KLK

KLK/USDT
$0.4401
$0.4401$0.4401
-0.31%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,873.26
$100,873.26$100,873.26

-2.23%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,202.22
$3,202.22$3,202.22

-8.69%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.83
$153.83$153.83

-4.73%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1787
$2.1787$2.1787

-4.53%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,873.26
$100,873.26$100,873.26

-2.23%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,202.22
$3,202.22$3,202.22

-8.69%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.83
$153.83$153.83

-4.73%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1787
$2.1787$2.1787

-4.53%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16014
$0.16014$0.16014

-2.31%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17000
$0.17000$0.17000

+1,008.21%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.7718
$1.7718$1.7718

+1,081.20%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000263
$0.0000000000000000000000000263$0.0000000000000000000000000263

+281.15%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000221
$0.000000000221$0.000000000221

+156.97%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000761
$0.0000761$0.0000761

+85.60%