Uzzini svarīgākos ieskatus par Kleva (KLEVA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Kleva (KLEVA) informācija

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://kleva.io/
Tehniskais dokuments:
https://docs.kleva.io/
Bloku pārlūks:
https://scope.klaytn.com/token/0x5fff3a6c16c2208103f318f4713d4d90601a7313

Kleva (KLEVA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Kleva (KLEVA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.54M
Kopējais apjoms:
$ 68.92M
Apjoms apgrozībā:
$ 68.92M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.54M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.2887
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.015292010209863226
Pašreizējā cena:
$ 0.0659
Kleva (KLEVA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Kleva (KLEVA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KLEVA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KLEVA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KLEVA tokenomiku, uzzini KLEVA tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties KLEVA

Vēlies iekļaut Kleva (KLEVA) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas KLEVA iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Kleva (KLEVA) cenas vēsture

KLEVA cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

KLEVA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KLEVA? Mūsu KLEVA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.