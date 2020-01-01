KINIC (KINIC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par KINIC (KINIC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
KINIC (KINIC) informācija

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://kinic.io/
Tehniskais dokuments:
https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai

KINIC (KINIC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos KINIC (KINIC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Visu laiku augstākā cena:
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
KINIC (KINIC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

KINIC (KINIC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KINIC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KINIC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KINIC tokenomiku, uzzini KINIC tokena reāllaika cenu!

Atruna

