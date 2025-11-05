BiržaDEX+
Reāllaika KGEN cena šodien ir 0.262 USD. Seko līdzi reāllaika KGEN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KGEN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KGEN

KGEN Cenas informācija

Kas ir KGEN

KGEN Tehniskais dokuments

KGEN Oficiālā tīmekļa vietne

KGEN Tokenomika

KGEN Cenas prognoze

KGEN Vēsture

KGEN iegādes rokasgrāmata

KGEN uz bezseguma valūtu konvertētājs

KGEN Tūlītējie darījumi

KGEN USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

KGEN logotips

KGEN kurss(KGEN)

1 KGEN uz USD reāllaika cena:

$0.262
$0.262$0.262
-3.49%1D
USD
KGEN (KGEN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 10:29:48 (UTC+8)

KGEN (KGEN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.2474
$ 0.2474$ 0.2474
24h zemākā
$ 0.2808
$ 0.2808$ 0.2808
24h augstākā

$ 0.2474
$ 0.2474$ 0.2474

$ 0.2808
$ 0.2808$ 0.2808

--
----

--
----

-0.88%

-3.49%

-5.25%

-5.25%

KGEN (KGEN) reāllaika cena ir $ 0.262. Pēdējo 24 stundu laikā KGEN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.2474 līdz augstākajai $ 0.2808, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KGEN visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KGEN ir mainījies par -0.88% pēdējā stundā, par -3.49% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.25% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

KGEN (KGEN) tirgus informācija

--
----

$ 781.66K
$ 781.66K$ 781.66K

$ 262.00M
$ 262.00M$ 262.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Pašreizējais KGEN tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 781.66K. KGEN apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 262.00M.

KGEN (KGEN) cenas vēsture USD

Seko KGEN cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.009474-3.49%
30 dienas$ +0.062+31.00%
60 dienas$ +0.062+31.00%
90 dienas$ +0.062+31.00%
KGEN Cenas izmaiņas šodien

Šodien KGEN cena mainījās par $ -0.009474 (-3.49%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

KGEN 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.062 (+31.00%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

KGEN 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, KGEN piedzīvoja izmaiņas $ +0.062 (+31.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

KGEN 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.062 (+31.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu KGEN (KGEN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati KGEN cenas vēstures lapu.

Kas ir KGEN (KGEN)?

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

KGEN ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu KGEN ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt KGEN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par KGEN mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu KGEN pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

KGEN cenas prognoze (USD)

Kāda būs KGEN (KGEN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu KGEN (KGEN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa KGEN prognozes.

Apskati KGEN cenas prognozi!

KGEN (KGEN) tokenomika

KGEN (KGEN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KGEN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties KGEN (KGEN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties KGEN? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties KGEN MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

KGEN uz vietējām valūtām

1 KGEN(KGEN) uz VND
6,894.53
1 KGEN(KGEN) uz AUD
A$0.40348
1 KGEN(KGEN) uz GBP
0.19912
1 KGEN(KGEN) uz EUR
0.22794
1 KGEN(KGEN) uz USD
$0.262
1 KGEN(KGEN) uz MYR
RM1.09778
1 KGEN(KGEN) uz TRY
11.02496
1 KGEN(KGEN) uz JPY
¥40.086
1 KGEN(KGEN) uz ARS
ARS$381.92264
1 KGEN(KGEN) uz RUB
21.21938
1 KGEN(KGEN) uz INR
23.24202
1 KGEN(KGEN) uz IDR
Rp4,366.66492
1 KGEN(KGEN) uz PHP
15.39774
1 KGEN(KGEN) uz EGP
￡E.12.39522
1 KGEN(KGEN) uz BRL
R$1.41218
1 KGEN(KGEN) uz CAD
C$0.36942
1 KGEN(KGEN) uz BDT
31.9378
1 KGEN(KGEN) uz NGN
378.066
1 KGEN(KGEN) uz COP
$1,011.582
1 KGEN(KGEN) uz ZAR
R.4.59548
1 KGEN(KGEN) uz UAH
11.02496
1 KGEN(KGEN) uz TZS
T.Sh.643.734
1 KGEN(KGEN) uz VES
Bs58.426
1 KGEN(KGEN) uz CLP
$247.852
1 KGEN(KGEN) uz PKR
Rs74.07264
1 KGEN(KGEN) uz KZT
137.3142
1 KGEN(KGEN) uz THB
฿8.53858
1 KGEN(KGEN) uz TWD
NT$8.11676
1 KGEN(KGEN) uz AED
د.إ0.96154
1 KGEN(KGEN) uz CHF
Fr0.2096
1 KGEN(KGEN) uz HKD
HK$2.03574
1 KGEN(KGEN) uz AMD
֏100.2281
1 KGEN(KGEN) uz MAD
.د.م2.43922
1 KGEN(KGEN) uz MXN
$4.90464
1 KGEN(KGEN) uz SAR
ريال0.9825
1 KGEN(KGEN) uz ETB
Br40.0729
1 KGEN(KGEN) uz KES
KSh33.84778
1 KGEN(KGEN) uz JOD
د.أ0.185758
1 KGEN(KGEN) uz PLN
0.9694
1 KGEN(KGEN) uz RON
лв1.15804
1 KGEN(KGEN) uz SEK
kr2.51258
1 KGEN(KGEN) uz BGN
лв0.4454
1 KGEN(KGEN) uz HUF
Ft88.60316
1 KGEN(KGEN) uz CZK
5.56488
1 KGEN(KGEN) uz KWD
د.ك0.080434
1 KGEN(KGEN) uz ILS
0.85412
1 KGEN(KGEN) uz BOB
Bs1.81042
1 KGEN(KGEN) uz AZN
0.4454
1 KGEN(KGEN) uz TJS
SM2.41564
1 KGEN(KGEN) uz GEL
0.71264
1 KGEN(KGEN) uz AOA
Kz239.9265
1 KGEN(KGEN) uz BHD
.د.ب0.098774
1 KGEN(KGEN) uz BMD
$0.262
1 KGEN(KGEN) uz DKK
kr1.70038
1 KGEN(KGEN) uz HNL
L6.90108
1 KGEN(KGEN) uz MUR
12.0258
1 KGEN(KGEN) uz NAD
$4.55618
1 KGEN(KGEN) uz NOK
kr2.68026
1 KGEN(KGEN) uz NZD
$0.46374
1 KGEN(KGEN) uz PAB
B/.0.262
1 KGEN(KGEN) uz PGK
K1.1135
1 KGEN(KGEN) uz QAR
ر.ق0.95368
1 KGEN(KGEN) uz RSD
дин.26.73972
1 KGEN(KGEN) uz UZS
soʻm3,119.04712
1 KGEN(KGEN) uz ALL
L22.03682
1 KGEN(KGEN) uz ANG
ƒ0.46898
1 KGEN(KGEN) uz AWG
ƒ0.46898
1 KGEN(KGEN) uz BBD
$0.524
1 KGEN(KGEN) uz BAM
KM0.4454
1 KGEN(KGEN) uz BIF
Fr772.638
1 KGEN(KGEN) uz BND
$0.3406
1 KGEN(KGEN) uz BSD
$0.262
1 KGEN(KGEN) uz JMD
$42.05886
1 KGEN(KGEN) uz KHR
1,052.20772
1 KGEN(KGEN) uz KMF
Fr111.612
1 KGEN(KGEN) uz LAK
5,695.65206
1 KGEN(KGEN) uz LKR
රු79.85236
1 KGEN(KGEN) uz MDL
L4.43828
1 KGEN(KGEN) uz MGA
Ar1,180.179
1 KGEN(KGEN) uz MOP
P2.096
1 KGEN(KGEN) uz MVR
4.0348
1 KGEN(KGEN) uz MWK
MK454.86082
1 KGEN(KGEN) uz MZN
MT16.7549
1 KGEN(KGEN) uz NPR
रु37.16732
1 KGEN(KGEN) uz PYG
1,858.104
1 KGEN(KGEN) uz RWF
Fr380.162
1 KGEN(KGEN) uz SBD
$2.15626
1 KGEN(KGEN) uz SCR
3.96406
1 KGEN(KGEN) uz SRD
$10.087
1 KGEN(KGEN) uz SVC
$2.2925
1 KGEN(KGEN) uz SZL
L4.5588
1 KGEN(KGEN) uz TMT
m0.91962
1 KGEN(KGEN) uz TND
د.ت0.769756
1 KGEN(KGEN) uz TTD
$1.77636
1 KGEN(KGEN) uz UGX
Sh912.808
1 KGEN(KGEN) uz XAF
Fr149.602
1 KGEN(KGEN) uz XCD
$0.7074
1 KGEN(KGEN) uz XOF
Fr149.602
1 KGEN(KGEN) uz XPF
Fr26.986
1 KGEN(KGEN) uz BWP
P3.537
1 KGEN(KGEN) uz BZD
$0.52662
1 KGEN(KGEN) uz CVE
$25.18606
1 KGEN(KGEN) uz DJF
Fr46.374
1 KGEN(KGEN) uz DOP
$16.83612
1 KGEN(KGEN) uz DZD
د.ج34.21982
1 KGEN(KGEN) uz FJD
$0.59736
1 KGEN(KGEN) uz GNF
Fr2,278.09
1 KGEN(KGEN) uz GTQ
Q2.00692
1 KGEN(KGEN) uz GYD
$54.8104
1 KGEN(KGEN) uz ISK
kr33.274

KGEN resurss

Dziļākai izpratnei par KGEN, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā KGEN vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par KGEN

Kāda ir KGEN (KGEN) vērtība šodien?
Reāllaika KGEN cena USD ir 0.262 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KGEN uz USD cena?
Pašreizējā KGEN uz USD cena ir $ 0.262. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir KGEN tirgus maksimums?
KGEN tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KGEN apjoms apgrozībā?
KGEN apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija KGEN vēsturiski augstākā cena?
KGEN sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija KGEN vēsturiski zemākā cena?
KGEN sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir KGEN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KGEN tirdzniecības apjoms ir $ 781.66K USD.
Vai KGEN šogad kāps augstāk?
KGEN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KGEN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 10:29:48 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

KGEN uz USD kalkulators

Summa

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.262 USD

Tirgot KGEN

KGEN/USDT
$0.262
$0.262$0.262
-3.92%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

