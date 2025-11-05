BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Karma Coin cena šodien ir 0.001136 USD. Seko līdzi reāllaika KARMA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KARMA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Karma Coin cena šodien ir 0.001136 USD. Seko līdzi reāllaika KARMA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KARMA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KARMA

KARMA Cenas informācija

Kas ir KARMA

KARMA Tehniskais dokuments

KARMA Oficiālā tīmekļa vietne

KARMA Tokenomika

KARMA Cenas prognoze

KARMA Vēsture

KARMA iegādes rokasgrāmata

KARMA uz bezseguma valūtu konvertētājs

KARMA Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Karma Coin logotips

Karma Coin kurss(KARMA)

1 KARMA uz USD reāllaika cena:

$0.001136
$0.001136$0.001136
-9.19%1D
USD
Karma Coin (KARMA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:47:56 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.001121
$ 0.001121$ 0.001121
24h zemākā
$ 0.001538
$ 0.001538$ 0.001538
24h augstākā

$ 0.001121
$ 0.001121$ 0.001121

$ 0.001538
$ 0.001538$ 0.001538

--
----

--
----

-3.49%

-9.19%

-30.95%

-30.95%

Karma Coin (KARMA) reāllaika cena ir $ 0.001136. Pēdējo 24 stundu laikā KARMA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.001121 līdz augstākajai $ 0.001538, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KARMA visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KARMA ir mainījies par -3.49% pēdējā stundā, par -9.19% pēdējo 24 stundu laikā un par -30.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Karma Coin (KARMA) tirgus informācija

--
----

$ 698.21
$ 698.21$ 698.21

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

Pašreizējais Karma Coin tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 698.21. KARMA apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 999988284. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.14M.

Karma Coin (KARMA) cenas vēsture USD

Seko Karma Coin cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00011496-9.19%
30 dienas$ -0.00208-64.68%
60 dienas$ -0.000864-43.20%
90 dienas$ -0.000864-43.20%
Karma Coin Cenas izmaiņas šodien

Šodien KARMA cena mainījās par $ -0.00011496 (-9.19%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Karma Coin 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00208 (-64.68%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Karma Coin 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, KARMA piedzīvoja izmaiņas $ -0.000864 (-43.20%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Karma Coin 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.000864 (-43.20%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Karma Coin (KARMA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Karma Coin cenas vēstures lapu.

Kas ir Karma Coin (KARMA)?

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Karma Coin ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Karma Coin ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt KARMA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Karma Coin mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Karma Coin pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Karma Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Karma Coin (KARMA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Karma Coin (KARMA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Karma Coin prognozes.

Apskati Karma Coin cenas prognozi!

Karma Coin (KARMA) tokenomika

Karma Coin (KARMA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KARMA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Karma Coin (KARMA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Karma Coin? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Karma Coin MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

KARMA uz vietējām valūtām

1 Karma Coin(KARMA) uz VND
29.89384
1 Karma Coin(KARMA) uz AUD
A$0.00174944
1 Karma Coin(KARMA) uz GBP
0.00086336
1 Karma Coin(KARMA) uz EUR
0.00098832
1 Karma Coin(KARMA) uz USD
$0.001136
1 Karma Coin(KARMA) uz MYR
RM0.00475984
1 Karma Coin(KARMA) uz TRY
0.04779152
1 Karma Coin(KARMA) uz JPY
¥0.173808
1 Karma Coin(KARMA) uz ARS
ARS$1.65596992
1 Karma Coin(KARMA) uz RUB
0.09200464
1 Karma Coin(KARMA) uz INR
0.10079728
1 Karma Coin(KARMA) uz IDR
Rp18.93332576
1 Karma Coin(KARMA) uz PHP
0.0666264
1 Karma Coin(KARMA) uz EGP
￡E.0.05374416
1 Karma Coin(KARMA) uz BRL
R$0.0061344
1 Karma Coin(KARMA) uz CAD
C$0.00160176
1 Karma Coin(KARMA) uz BDT
0.1384784
1 Karma Coin(KARMA) uz NGN
1.639248
1 Karma Coin(KARMA) uz COP
$4.386096
1 Karma Coin(KARMA) uz ZAR
R.0.01992544
1 Karma Coin(KARMA) uz UAH
0.04780288
1 Karma Coin(KARMA) uz TZS
T.Sh.2.7980248
1 Karma Coin(KARMA) uz VES
Bs0.253328
1 Karma Coin(KARMA) uz CLP
$1.074656
1 Karma Coin(KARMA) uz PKR
Rs0.32116992
1 Karma Coin(KARMA) uz KZT
0.5953776
1 Karma Coin(KARMA) uz THB
฿0.03701088
1 Karma Coin(KARMA) uz TWD
NT$0.03512512
1 Karma Coin(KARMA) uz AED
د.إ0.00416912
1 Karma Coin(KARMA) uz CHF
Fr0.00092016
1 Karma Coin(KARMA) uz HKD
HK$0.00882672
1 Karma Coin(KARMA) uz AMD
֏0.4345768
1 Karma Coin(KARMA) uz MAD
.د.م0.01057616
1 Karma Coin(KARMA) uz MXN
$0.02123184
1 Karma Coin(KARMA) uz SAR
ريال0.00426
1 Karma Coin(KARMA) uz ETB
Br0.17337632
1 Karma Coin(KARMA) uz KES
KSh0.14675984
1 Karma Coin(KARMA) uz JOD
د.أ0.000805424
1 Karma Coin(KARMA) uz PLN
0.00421456
1 Karma Coin(KARMA) uz RON
лв0.00502112
1 Karma Coin(KARMA) uz SEK
kr0.01088288
1 Karma Coin(KARMA) uz BGN
лв0.0019312
1 Karma Coin(KARMA) uz HUF
Ft0.38417248
1 Karma Coin(KARMA) uz CZK
0.02412864
1 Karma Coin(KARMA) uz KWD
د.ك0.000348752
1 Karma Coin(KARMA) uz ILS
0.00370336
1 Karma Coin(KARMA) uz BOB
Bs0.00784976
1 Karma Coin(KARMA) uz AZN
0.0019312
1 Karma Coin(KARMA) uz TJS
SM0.01047392
1 Karma Coin(KARMA) uz GEL
0.00308992
1 Karma Coin(KARMA) uz AOA
Kz1.04124624
1 Karma Coin(KARMA) uz BHD
.د.ب0.000428272
1 Karma Coin(KARMA) uz BMD
$0.001136
1 Karma Coin(KARMA) uz DKK
kr0.007384
1 Karma Coin(KARMA) uz HNL
L0.02992224
1 Karma Coin(KARMA) uz MUR
0.0521424
1 Karma Coin(KARMA) uz NAD
$0.01966416
1 Karma Coin(KARMA) uz NOK
kr0.01160992
1 Karma Coin(KARMA) uz NZD
$0.00199936
1 Karma Coin(KARMA) uz PAB
B/.0.001136
1 Karma Coin(KARMA) uz PGK
K0.00478256
1 Karma Coin(KARMA) uz QAR
ر.ق0.00413504
1 Karma Coin(KARMA) uz RSD
дин.0.11597424
1 Karma Coin(KARMA) uz UZS
soʻm13.68674384
1 Karma Coin(KARMA) uz ALL
L0.09554896
1 Karma Coin(KARMA) uz ANG
ƒ0.00203344
1 Karma Coin(KARMA) uz AWG
ƒ0.00203344
1 Karma Coin(KARMA) uz BBD
$0.002272
1 Karma Coin(KARMA) uz BAM
KM0.0019312
1 Karma Coin(KARMA) uz BIF
Fr3.350064
1 Karma Coin(KARMA) uz BND
$0.0014768
1 Karma Coin(KARMA) uz BSD
$0.001136
1 Karma Coin(KARMA) uz JMD
$0.18236208
1 Karma Coin(KARMA) uz KHR
4.56224416
1 Karma Coin(KARMA) uz KMF
Fr0.483936
1 Karma Coin(KARMA) uz LAK
24.69565168
1 Karma Coin(KARMA) uz LKR
රු0.34623008
1 Karma Coin(KARMA) uz MDL
L0.01924384
1 Karma Coin(KARMA) uz MGA
Ar5.0941648
1 Karma Coin(KARMA) uz MOP
P0.009088
1 Karma Coin(KARMA) uz MVR
0.0174944
1 Karma Coin(KARMA) uz MWK
MK1.97222096
1 Karma Coin(KARMA) uz MZN
MT0.0726472
1 Karma Coin(KARMA) uz NPR
रु0.16115296
1 Karma Coin(KARMA) uz PYG
8.056512
1 Karma Coin(KARMA) uz RWF
Fr1.646064
1 Karma Coin(KARMA) uz SBD
$0.00934928
1 Karma Coin(KARMA) uz SCR
0.01609712
1 Karma Coin(KARMA) uz SRD
$0.043736
1 Karma Coin(KARMA) uz SVC
$0.00994
1 Karma Coin(KARMA) uz SZL
L0.01966416
1 Karma Coin(KARMA) uz TMT
m0.00398736
1 Karma Coin(KARMA) uz TND
د.ت0.003331888
1 Karma Coin(KARMA) uz TTD
$0.00770208
1 Karma Coin(KARMA) uz UGX
Sh3.957824
1 Karma Coin(KARMA) uz XAF
Fr0.648656
1 Karma Coin(KARMA) uz XCD
$0.0030672
1 Karma Coin(KARMA) uz XOF
Fr0.648656
1 Karma Coin(KARMA) uz XPF
Fr0.117008
1 Karma Coin(KARMA) uz BWP
P0.015336
1 Karma Coin(KARMA) uz BZD
$0.00228336
1 Karma Coin(KARMA) uz CVE
$0.10947632
1 Karma Coin(KARMA) uz DJF
Fr0.201072
1 Karma Coin(KARMA) uz DOP
$0.072988
1 Karma Coin(KARMA) uz DZD
د.ج0.14862288
1 Karma Coin(KARMA) uz FJD
$0.00259008
1 Karma Coin(KARMA) uz GNF
Fr9.87752
1 Karma Coin(KARMA) uz GTQ
Q0.00870176
1 Karma Coin(KARMA) uz GYD
$0.2376512
1 Karma Coin(KARMA) uz ISK
kr0.144272

Karma Coin resurss

Dziļākai izpratnei par Karma Coin, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Karma Coin vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Karma Coin

Kāda ir Karma Coin (KARMA) vērtība šodien?
Reāllaika KARMA cena USD ir 0.001136 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KARMA uz USD cena?
Pašreizējā KARMA uz USD cena ir $ 0.001136. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Karma Coin tirgus maksimums?
KARMA tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KARMA apjoms apgrozībā?
KARMA apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija KARMA vēsturiski augstākā cena?
KARMA sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija KARMA vēsturiski zemākā cena?
KARMA sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir KARMA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KARMA tirdzniecības apjoms ir $ 698.21 USD.
Vai KARMA šogad kāps augstāk?
KARMA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KARMA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:47:56 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

KARMA uz USD kalkulators

Summa

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.001136 USD

Tirgot KARMA

KARMA/USDT
$0.001136
$0.001136$0.001136
-9.19%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,784.50
$100,784.50$100,784.50

-2.32%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,200.51
$3,200.51$3,200.51

-8.74%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.90
$153.90$153.90

-4.69%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1769
$2.1769$2.1769

-4.60%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,784.50
$100,784.50$100,784.50

-2.32%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,200.51
$3,200.51$3,200.51

-8.74%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.90
$153.90$153.90

-4.69%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1769
$2.1769$2.1769

-4.60%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16000
$0.16000$0.16000

-2.39%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17554
$0.17554$0.17554

+1,044.32%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.7352
$1.7352$1.7352

+1,056.80%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000263
$0.0000000000000000000000000263$0.0000000000000000000000000263

+281.15%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000221
$0.000000000221$0.000000000221

+156.97%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000761
$0.0000761$0.0000761

+85.60%