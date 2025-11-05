BiržaDEX+
Reāllaika KaratDAO cena šodien ir 0.0005815 USD. Seko līdzi reāllaika KARAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KARAT cenas tendenci MEXC.Reāllaika KaratDAO cena šodien ir 0.0005815 USD. Seko līdzi reāllaika KARAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KARAT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KARAT

KARAT Cenas informācija

Kas ir KARAT

KARAT Tehniskais dokuments

KARAT Oficiālā tīmekļa vietne

KARAT Tokenomika

KARAT Cenas prognoze

KARAT Vēsture

KARAT iegādes rokasgrāmata

KARAT uz bezseguma valūtu konvertētājs

KARAT Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

KaratDAO logotips

KaratDAO kurss(KARAT)

1 KARAT uz USD reāllaika cena:

$0.0005815
$0.0005815$0.0005815
-0.20%1D
USD
KaratDAO (KARAT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:47:49 (UTC+8)

KaratDAO (KARAT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802
24h zemākā
$ 0.0005976
$ 0.0005976$ 0.0005976
24h augstākā

$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802

$ 0.0005976
$ 0.0005976$ 0.0005976

$ 0.05802041506845649
$ 0.05802041506845649$ 0.05802041506845649

$ 0.000463150077110209
$ 0.000463150077110209$ 0.000463150077110209

-0.21%

-0.20%

-0.94%

-0.94%

KaratDAO (KARAT) reāllaika cena ir $ 0.0005815. Pēdējo 24 stundu laikā KARAT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0005802 līdz augstākajai $ 0.0005976, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KARAT visu laiku augstākā cena ir $ 0.05802041506845649, savukārt zemākā - $ 0.000463150077110209.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KARAT ir mainījies par -0.21% pēdējā stundā, par -0.20% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.94% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

KaratDAO (KARAT) tirgus informācija

No.2964

$ 148.60K
$ 148.60K$ 148.60K

$ 52.24K
$ 52.24K$ 52.24K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

255.54M
255.54M 255.54M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,997,249,433
1,997,249,433 1,997,249,433

12.77%

ZKSYNCERA

Pašreizējais KaratDAO tirgus maksimums ir $ 148.60K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 52.24K. KARAT apjoms apgrozībā ir 255.54M ar kopējo apjomu 1997249433. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.16M.

KaratDAO (KARAT) cenas vēsture USD

Seko KaratDAO cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000001165-0.20%
30 dienas$ -0.0000104-1.76%
60 dienas$ +0.0000665+12.91%
90 dienas$ +0.0000066+1.14%
KaratDAO Cenas izmaiņas šodien

Šodien KARAT cena mainījās par $ -0.000001165 (-0.20%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

KaratDAO 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0000104 (-1.76%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

KaratDAO 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, KARAT piedzīvoja izmaiņas $ +0.0000665 (+12.91%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

KaratDAO 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0000066 (+1.14%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu KaratDAO (KARAT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati KaratDAO cenas vēstures lapu.

Kas ir KaratDAO (KARAT)?

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu KaratDAO ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt KARAT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par KaratDAO mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu KaratDAO pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

KaratDAO cenas prognoze (USD)

Kāda būs KaratDAO (KARAT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu KaratDAO (KARAT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa KaratDAO prognozes.

Apskati KaratDAO cenas prognozi!

KaratDAO (KARAT) tokenomika

KaratDAO (KARAT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KARAT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties KaratDAO (KARAT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties KaratDAO? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties KaratDAO MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

KARAT uz vietējām valūtām

1 KaratDAO(KARAT) uz VND
15.3021725
1 KaratDAO(KARAT) uz AUD
A$0.00089551
1 KaratDAO(KARAT) uz GBP
0.00044194
1 KaratDAO(KARAT) uz EUR
0.000505905
1 KaratDAO(KARAT) uz USD
$0.0005815
1 KaratDAO(KARAT) uz MYR
RM0.002436485
1 KaratDAO(KARAT) uz TRY
0.024463705
1 KaratDAO(KARAT) uz JPY
¥0.0889695
1 KaratDAO(KARAT) uz ARS
ARS$0.84766418
1 KaratDAO(KARAT) uz RUB
0.047095685
1 KaratDAO(KARAT) uz INR
0.051596495
1 KaratDAO(KARAT) uz IDR
Rp9.69166279
1 KaratDAO(KARAT) uz PHP
0.034104975
1 KaratDAO(KARAT) uz EGP
￡E.0.027510765
1 KaratDAO(KARAT) uz BRL
R$0.0031401
1 KaratDAO(KARAT) uz CAD
C$0.000819915
1 KaratDAO(KARAT) uz BDT
0.07088485
1 KaratDAO(KARAT) uz NGN
0.8391045
1 KaratDAO(KARAT) uz COP
$2.2451715
1 KaratDAO(KARAT) uz ZAR
R.0.01019951
1 KaratDAO(KARAT) uz UAH
0.02446952
1 KaratDAO(KARAT) uz TZS
T.Sh.1.432263575
1 KaratDAO(KARAT) uz VES
Bs0.1296745
1 KaratDAO(KARAT) uz CLP
$0.550099
1 KaratDAO(KARAT) uz PKR
Rs0.16440168
1 KaratDAO(KARAT) uz KZT
0.30476415
1 KaratDAO(KARAT) uz THB
฿0.01894527
1 KaratDAO(KARAT) uz TWD
NT$0.01797998
1 KaratDAO(KARAT) uz AED
د.إ0.002134105
1 KaratDAO(KARAT) uz CHF
Fr0.000471015
1 KaratDAO(KARAT) uz HKD
HK$0.004518255
1 KaratDAO(KARAT) uz AMD
֏0.222452825
1 KaratDAO(KARAT) uz MAD
.د.م0.005413765
1 KaratDAO(KARAT) uz MXN
$0.010868235
1 KaratDAO(KARAT) uz SAR
ريال0.002180625
1 KaratDAO(KARAT) uz ETB
Br0.08874853
1 KaratDAO(KARAT) uz KES
KSh0.075123985
1 KaratDAO(KARAT) uz JOD
د.أ0.0004122835
1 KaratDAO(KARAT) uz PLN
0.002157365
1 KaratDAO(KARAT) uz RON
лв0.00257023
1 KaratDAO(KARAT) uz SEK
kr0.00557077
1 KaratDAO(KARAT) uz BGN
лв0.00098855
1 KaratDAO(KARAT) uz HUF
Ft0.19665167
1 KaratDAO(KARAT) uz CZK
0.01235106
1 KaratDAO(KARAT) uz KWD
د.ك0.0001785205
1 KaratDAO(KARAT) uz ILS
0.00189569
1 KaratDAO(KARAT) uz BOB
Bs0.004018165
1 KaratDAO(KARAT) uz AZN
0.00098855
1 KaratDAO(KARAT) uz TJS
SM0.00536143
1 KaratDAO(KARAT) uz GEL
0.00158168
1 KaratDAO(KARAT) uz AOA
Kz0.532997085
1 KaratDAO(KARAT) uz BHD
.د.ب0.0002192255
1 KaratDAO(KARAT) uz BMD
$0.0005815
1 KaratDAO(KARAT) uz DKK
kr0.00377975
1 KaratDAO(KARAT) uz HNL
L0.01531671
1 KaratDAO(KARAT) uz MUR
0.02669085
1 KaratDAO(KARAT) uz NAD
$0.010065765
1 KaratDAO(KARAT) uz NOK
kr0.00594293
1 KaratDAO(KARAT) uz NZD
$0.00102344
1 KaratDAO(KARAT) uz PAB
B/.0.0005815
1 KaratDAO(KARAT) uz PGK
K0.002448115
1 KaratDAO(KARAT) uz QAR
ر.ق0.00211666
1 KaratDAO(KARAT) uz RSD
дин.0.059365335
1 KaratDAO(KARAT) uz UZS
soʻm7.006022485
1 KaratDAO(KARAT) uz ALL
L0.048909965
1 KaratDAO(KARAT) uz ANG
ƒ0.001040885
1 KaratDAO(KARAT) uz AWG
ƒ0.001040885
1 KaratDAO(KARAT) uz BBD
$0.001163
1 KaratDAO(KARAT) uz BAM
KM0.00098855
1 KaratDAO(KARAT) uz BIF
Fr1.7148435
1 KaratDAO(KARAT) uz BND
$0.00075595
1 KaratDAO(KARAT) uz BSD
$0.0005815
1 KaratDAO(KARAT) uz JMD
$0.093348195
1 KaratDAO(KARAT) uz KHR
2.33533889
1 KaratDAO(KARAT) uz KMF
Fr0.247719
1 KaratDAO(KARAT) uz LAK
12.641304095
1 KaratDAO(KARAT) uz LKR
රු0.17722957
1 KaratDAO(KARAT) uz MDL
L0.00985061
1 KaratDAO(KARAT) uz MGA
Ar2.60762045
1 KaratDAO(KARAT) uz MOP
P0.004652
1 KaratDAO(KARAT) uz MVR
0.0089551
1 KaratDAO(KARAT) uz MWK
MK1.009547965
1 KaratDAO(KARAT) uz MZN
MT0.037186925
1 KaratDAO(KARAT) uz NPR
रु0.08249159
1 KaratDAO(KARAT) uz PYG
4.123998
1 KaratDAO(KARAT) uz RWF
Fr0.8425935
1 KaratDAO(KARAT) uz SBD
$0.004785745
1 KaratDAO(KARAT) uz SCR
0.008239855
1 KaratDAO(KARAT) uz SRD
$0.02238775
1 KaratDAO(KARAT) uz SVC
$0.005088125
1 KaratDAO(KARAT) uz SZL
L0.010065765
1 KaratDAO(KARAT) uz TMT
m0.002041065
1 KaratDAO(KARAT) uz TND
د.ت0.0017055395
1 KaratDAO(KARAT) uz TTD
$0.00394257
1 KaratDAO(KARAT) uz UGX
Sh2.025946
1 KaratDAO(KARAT) uz XAF
Fr0.3320365
1 KaratDAO(KARAT) uz XCD
$0.00157005
1 KaratDAO(KARAT) uz XOF
Fr0.3320365
1 KaratDAO(KARAT) uz XPF
Fr0.0598945
1 KaratDAO(KARAT) uz BWP
P0.00785025
1 KaratDAO(KARAT) uz BZD
$0.001168815
1 KaratDAO(KARAT) uz CVE
$0.056039155
1 KaratDAO(KARAT) uz DJF
Fr0.1029255
1 KaratDAO(KARAT) uz DOP
$0.037361375
1 KaratDAO(KARAT) uz DZD
د.ج0.076077645
1 KaratDAO(KARAT) uz FJD
$0.00132582
1 KaratDAO(KARAT) uz GNF
Fr5.0561425
1 KaratDAO(KARAT) uz GTQ
Q0.00445429
1 KaratDAO(KARAT) uz GYD
$0.1216498
1 KaratDAO(KARAT) uz ISK
kr0.0738505

KaratDAO resurss

Dziļākai izpratnei par KaratDAO, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā KaratDAO vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par KaratDAO

Kāda ir KaratDAO (KARAT) vērtība šodien?
Reāllaika KARAT cena USD ir 0.0005815 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KARAT uz USD cena?
Pašreizējā KARAT uz USD cena ir $ 0.0005815. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir KaratDAO tirgus maksimums?
KARAT tirgus maksimums ir $ 148.60K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KARAT apjoms apgrozībā?
KARAT apjoms apgrozībā ir 255.54M USD.
Kāda bija KARAT vēsturiski augstākā cena?
KARAT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.05802041506845649 USD apmērā.
Kāda bija KARAT vēsturiski zemākā cena?
KARAT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000463150077110209 USD.
Kāds ir KARAT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KARAT tirdzniecības apjoms ir $ 52.24K USD.
Vai KARAT šogad kāps augstāk?
KARAT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KARAT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:47:49 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

KARAT uz USD kalkulators

Summa

KARAT
KARAT
USD
USD

1 KARAT = 0.0005815 USD

Tirgot KARAT

KARAT/USDT
$0.0005815
$0.0005815$0.0005815
-0.12%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

