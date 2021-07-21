KARURA (KAR) tokenomika

KARURA (KAR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par KARURA (KAR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

KARURA (KAR) informācija

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://karura.network
Tehniskais dokuments:
https://github.com/AcalaNetwork/Acala-white-paper
Bloku pārlūks:
https://karura.subscan.io/

KARURA (KAR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos KARURA (KAR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M
Kopējais apjoms:
$ 160.00M
$ 160.00M$ 160.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 116.67M
$ 116.67M$ 116.67M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M
Visu laiku augstākā cena:
$ 13.4167
$ 13.4167$ 13.4167
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0259
$ 0.0259$ 0.0259

KARURA (KAR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

KARURA (KAR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KAR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KAR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KAR tokenomiku, uzzini KAR tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.