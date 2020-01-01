Kaon (KAON) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Kaon (KAON), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Kaon (KAON) informācija

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://kaon.global/
Tehniskais dokuments:
https://kaon.gitbook.io/technical
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7

Kaon (KAON) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Kaon (KAON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 424.81K
Kopējais apjoms:
$ 15.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 4.44B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.44M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0007331
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000090640514016773
Pašreizējā cena:
$ 0.00009576
Kaon (KAON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Kaon (KAON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KAON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KAON tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KAON tokenomiku, uzzini KAON tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.