Kaia (KAIA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Kaia (KAIA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Kaia (KAIA) informācija

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.kaia.io/
Tehniskais dokuments:
https://docs.kaia.io/kaiatech/kaia-white-paper/
Bloku pārlūks:
https://www.kaiascan.io/

Kaia (KAIA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Kaia (KAIA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 940.32M
Kopējais apjoms:
$ 6.12B
Apjoms apgrozībā:
$ 6.12B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 940.32M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4.48
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.09078462555226548
Pašreizējā cena:
$ 0.15367
Kaia (KAIA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Kaia (KAIA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KAIA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KAIA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KAIA tokenomiku, uzzini KAIA tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.