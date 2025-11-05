BiržaDEX+
Reāllaika Jump Tom cena šodien ir 0.000000028 USD. Seko līdzi reāllaika JUMP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JUMP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Jump Tom cena šodien ir 0.000000028 USD. Seko līdzi reāllaika JUMP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JUMP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JUMP

JUMP Cenas informācija

Kas ir JUMP

JUMP Oficiālā tīmekļa vietne

JUMP Tokenomika

JUMP Cenas prognoze

JUMP Vēsture

JUMP iegādes rokasgrāmata

JUMP uz bezseguma valūtu konvertētājs

JUMP Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Jump Tom logotips

Jump Tom kurss(JUMP)

1 JUMP uz USD reāllaika cena:

$0.000000028
$0.000000028$0.000000028
-15.15%1D
USD
Jump Tom (JUMP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 10:28:15 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.000000022
$ 0.000000022$ 0.000000022
24h zemākā
$ 0.00000009
$ 0.00000009$ 0.00000009
24h augstākā

$ 0.000000022
$ 0.000000022$ 0.000000022

$ 0.00000009
$ 0.00000009$ 0.00000009

--
----

--
----

-37.78%

-15.15%

-99.54%

-99.54%

Jump Tom (JUMP) reāllaika cena ir $ 0.000000028. Pēdējo 24 stundu laikā JUMP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.000000022 līdz augstākajai $ 0.00000009, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JUMP visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JUMP ir mainījies par -37.78% pēdējā stundā, par -15.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -99.54% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Jump Tom (JUMP) tirgus informācija

--
----

$ 537.02K
$ 537.02K$ 537.02K

$ 14.00M
$ 14.00M$ 14.00M

--
----

500,000,000,000,000
500,000,000,000,000 500,000,000,000,000

BSC

Pašreizējais Jump Tom tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 537.02K. JUMP apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 500000000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.00M.

Jump Tom (JUMP) cenas vēsture USD

Seko Jump Tom cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000000004999-15.15%
30 dienas$ -0.000999972-100.00%
60 dienas$ -0.000999972-100.00%
90 dienas$ -0.000999972-100.00%
Jump Tom Cenas izmaiņas šodien

Šodien JUMP cena mainījās par $ -0.000000004999 (-15.15%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Jump Tom 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.000999972 (-100.00%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Jump Tom 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, JUMP piedzīvoja izmaiņas $ -0.000999972 (-100.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Jump Tom 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.000999972 (-100.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Jump Tom (JUMP) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Jump Tom cenas vēstures lapu.

Kas ir Jump Tom (JUMP)?

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Jump Tom ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Jump Tom ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt JUMP steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Jump Tom mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Jump Tom pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Jump Tom cenas prognoze (USD)

Kāda būs Jump Tom (JUMP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Jump Tom (JUMP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Jump Tom prognozes.

Apskati Jump Tom cenas prognozi!

Jump Tom (JUMP) tokenomika

Jump Tom (JUMP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JUMP tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Jump Tom (JUMP)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Jump Tom? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Jump Tom MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

JUMP uz vietējām valūtām

Jump Tom resurss

Dziļākai izpratnei par Jump Tom, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Jump Tom vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Jump Tom

Kāda ir Jump Tom (JUMP) vērtība šodien?
Reāllaika JUMP cena USD ir 0.000000028 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JUMP uz USD cena?
Pašreizējā JUMP uz USD cena ir $ 0.000000028. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Jump Tom tirgus maksimums?
JUMP tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JUMP apjoms apgrozībā?
JUMP apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija JUMP vēsturiski augstākā cena?
JUMP sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija JUMP vēsturiski zemākā cena?
JUMP sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir JUMP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JUMP tirdzniecības apjoms ir $ 537.02K USD.
Vai JUMP šogad kāps augstāk?
JUMP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JUMP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 10:28:15 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

JUMP uz USD kalkulators

Summa

JUMP
JUMP
USD
USD

1 JUMP = 0.0000 USD

Tirgot JUMP

JUMP/USDT
$0.000000028
$0.000000028$0.000000028
-19.07%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

