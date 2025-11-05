BiržaDEX+
Reāllaika JoJoWorld cena šodien ir 0.02708 USD. Seko līdzi reāllaika JOJO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JOJO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JOJO

JOJO Cenas informācija

Kas ir JOJO

JOJO Oficiālā tīmekļa vietne

JOJO Tokenomika

JOJO Cenas prognoze

JOJO Vēsture

JOJO iegādes rokasgrāmata

JOJO uz bezseguma valūtu konvertētājs

JOJO Tūlītējie darījumi

JOJO USDT-M Futures

JoJoWorld logotips

JoJoWorld kurss(JOJO)

1 JOJO uz USD reāllaika cena:

$0.02709
$0.02709$0.02709
-3.18%1D
USD
JoJoWorld (JOJO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:47:34 (UTC+8)

JoJoWorld (JOJO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02633
$ 0.02633$ 0.02633
24h zemākā
$ 0.02927
$ 0.02927$ 0.02927
24h augstākā

$ 0.02633
$ 0.02633$ 0.02633

$ 0.02927
$ 0.02927$ 0.02927

--
----

--
----

-0.12%

-3.18%

-22.37%

-22.37%

JoJoWorld (JOJO) reāllaika cena ir $ 0.02708. Pēdējo 24 stundu laikā JOJO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02633 līdz augstākajai $ 0.02927, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JOJO visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JOJO ir mainījies par -0.12% pēdējā stundā, par -3.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.37% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

JoJoWorld (JOJO) tirgus informācija

--
----

$ 66.23K
$ 66.23K$ 66.23K

$ 21.66M
$ 21.66M$ 21.66M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

BSC

Pašreizējais JoJoWorld tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 66.23K. JOJO apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 800000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 21.66M.

JoJoWorld (JOJO) cenas vēsture USD

Seko JoJoWorld cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0008898-3.18%
30 dienas$ -0.03602-57.09%
60 dienas$ +0.00208+8.32%
90 dienas$ +0.00208+8.32%
JoJoWorld Cenas izmaiņas šodien

Šodien JOJO cena mainījās par $ -0.0008898 (-3.18%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

JoJoWorld 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.03602 (-57.09%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

JoJoWorld 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, JOJO piedzīvoja izmaiņas $ +0.00208 (+8.32%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

JoJoWorld 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00208 (+8.32%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu JoJoWorld (JOJO) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati JoJoWorld cenas vēstures lapu.

Kas ir JoJoWorld (JOJO)?

JoJoWorld is a decentralized 3D data infrastructure platform that empowers creators to contribute and tokenize spatial data while enabling enterprises to access curated datasets and AI annotation tools. Powered by the JOJO token, it delivers utility through incentives, governance, and seamless access to high-quality 3D resources for AI, robotics, and AR/VR applications.

JoJoWorld ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu JoJoWorld ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt JOJO steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par JoJoWorld mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu JoJoWorld pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

JoJoWorld cenas prognoze (USD)

Kāda būs JoJoWorld (JOJO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu JoJoWorld (JOJO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa JoJoWorld prognozes.

Apskati JoJoWorld cenas prognozi!

JoJoWorld (JOJO) tokenomika

JoJoWorld (JOJO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JOJO tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties JoJoWorld (JOJO)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties JoJoWorld? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties JoJoWorld MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

JOJO uz vietējām valūtām

JoJoWorld resurss

Dziļākai izpratnei par JoJoWorld, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā JoJoWorld vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par JoJoWorld

Kāda ir JoJoWorld (JOJO) vērtība šodien?
Reāllaika JOJO cena USD ir 0.02708 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JOJO uz USD cena?
Pašreizējā JOJO uz USD cena ir $ 0.02708. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir JoJoWorld tirgus maksimums?
JOJO tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JOJO apjoms apgrozībā?
JOJO apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija JOJO vēsturiski augstākā cena?
JOJO sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija JOJO vēsturiski zemākā cena?
JOJO sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir JOJO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JOJO tirdzniecības apjoms ir $ 66.23K USD.
Vai JOJO šogad kāps augstāk?
JOJO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JOJO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:47:34 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

