Reāllaika John Tsubasa Rivals cena šodien ir 0.01209 USD. Seko līdzi reāllaika JOHN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JOHN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JOHN

JOHN Cenas informācija

Kas ir JOHN

JOHN Tehniskais dokuments

JOHN Oficiālā tīmekļa vietne

JOHN Tokenomika

JOHN Cenas prognoze

JOHN Vēsture

JOHN iegādes rokasgrāmata

JOHN uz bezseguma valūtu konvertētājs

JOHN Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

John Tsubasa Rivals logotips

John Tsubasa Rivals kurss(JOHN)

1 JOHN uz USD reāllaika cena:

$0.01209
-0.41%1D
USD
John Tsubasa Rivals (JOHN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:47:26 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00805
24h zemākā
$ 0.01282
24h augstākā

$ 0.00805
$ 0.01282
--
--
+0.91%

-0.41%

-8.21%

-8.21%

John Tsubasa Rivals (JOHN) reāllaika cena ir $ 0.01209. Pēdējo 24 stundu laikā JOHN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00805 līdz augstākajai $ 0.01282, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JOHN visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JOHN ir mainījies par +0.91% pēdējā stundā, par -0.41% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

John Tsubasa Rivals (JOHN) tirgus informācija

--
$ 75.57K
$ 12.09M
--
1,000,000,000
KLAY

Pašreizējais John Tsubasa Rivals tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 75.57K. JOHN apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.09M.

John Tsubasa Rivals (JOHN) cenas vēsture USD

Seko John Tsubasa Rivals cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000498-0.41%
30 dienas$ -0.00272-18.37%
60 dienas$ -0.00447-27.00%
90 dienas$ -0.01056-46.63%
John Tsubasa Rivals Cenas izmaiņas šodien

Šodien JOHN cena mainījās par $ -0.0000498 (-0.41%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

John Tsubasa Rivals 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00272 (-18.37%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

John Tsubasa Rivals 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, JOHN piedzīvoja izmaiņas $ -0.00447 (-27.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

John Tsubasa Rivals 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01056 (-46.63%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu John Tsubasa Rivals (JOHN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati John Tsubasa Rivals cenas vēstures lapu.

Kas ir John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu John Tsubasa Rivals ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt JOHN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par John Tsubasa Rivals mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu John Tsubasa Rivals pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

John Tsubasa Rivals cenas prognoze (USD)

Kāda būs John Tsubasa Rivals (JOHN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu John Tsubasa Rivals (JOHN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa John Tsubasa Rivals prognozes.

Apskati John Tsubasa Rivals cenas prognozi!

John Tsubasa Rivals (JOHN) tokenomika

John Tsubasa Rivals (JOHN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JOHN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties John Tsubasa Rivals (JOHN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties John Tsubasa Rivals? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties John Tsubasa Rivals MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

JOHN uz vietējām valūtām

1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz VND
318.14835
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz AUD
A$0.0186186
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz GBP
0.0091884
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz EUR
0.0105183
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz USD
$0.01209
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz MYR
RM0.0506571
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz TRY
0.5086263
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz JPY
¥1.84977
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz ARS
ARS$17.6238348
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz RUB
0.9791691
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz INR
1.0727457
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz IDR
Rp201.4999194
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz PHP
0.7090785
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz EGP
￡E.0.5719779
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz BRL
R$0.065286
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz CAD
C$0.0170469
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz BDT
1.473771
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz NGN
17.44587
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz COP
$46.67949
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz ZAR
R.0.2120586
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz UAH
0.5087472
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz TZS
T.Sh.29.7782745
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz VES
Bs2.69607
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz CLP
$11.43714
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz PKR
Rs3.4180848
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz KZT
6.336369
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz THB
฿0.3938922
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz TWD
NT$0.3738228
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz AED
د.إ0.0443703
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz CHF
Fr0.0097929
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz HKD
HK$0.0939393
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz AMD
֏4.6250295
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz MAD
.د.م0.1125579
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz MXN
$0.2259621
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz SAR
ريال0.0453375
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz ETB
Br1.8451758
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz KES
KSh1.5619071
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz JOD
د.أ0.00857181
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz PLN
0.0448539
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz RON
лв0.0534378
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz SEK
kr0.1158222
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz BGN
лв0.020553
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz HUF
Ft4.0885962
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz CZK
0.2567916
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz KWD
د.ك0.00371163
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz ILS
0.0394134
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz BOB
Bs0.0835419
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz AZN
0.020553
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz TJS
SM0.1114698
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz GEL
0.0328848
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz AOA
Kz11.0815731
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz BHD
.د.ب0.00455793
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz BMD
$0.01209
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz DKK
kr0.078585
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz HNL
L0.3184506
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz MUR
0.554931
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz NAD
$0.2092779
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz NOK
kr0.1235598
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz NZD
$0.0212784
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz PAB
B/.0.01209
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz PGK
K0.0508989
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz QAR
ر.ق0.0440076
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz RSD
дин.1.2342681
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz UZS
soʻm145.6626171
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz ALL
L1.0168899
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz ANG
ƒ0.0216411
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz AWG
ƒ0.0216411
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz BBD
$0.02418
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz BAM
KM0.020553
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz BIF
Fr35.65341
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz BND
$0.015717
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz BSD
$0.01209
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz JMD
$1.9408077
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz KHR
48.5541654
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz KMF
Fr5.15034
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz LAK
262.8260817
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz LKR
රු3.6847902
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz MDL
L0.2048046
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz MGA
Ar54.215187
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz MOP
P0.09672
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz MVR
0.186186
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz MWK
MK20.9895699
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz MZN
MT0.7731555
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz NPR
रु1.7150874
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz PYG
85.74228
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz RWF
Fr17.51841
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz SBD
$0.0995007
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz SCR
0.1713153
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz SRD
$0.465465
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz SVC
$0.1057875
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz SZL
L0.2092779
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz TMT
m0.0424359
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz TND
د.ت0.03545997
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz TTD
$0.0819702
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz UGX
Sh42.12156
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz XAF
Fr6.90339
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz XCD
$0.032643
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz XOF
Fr6.90339
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz XPF
Fr1.24527
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz BWP
P0.163215
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz BZD
$0.0243009
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz CVE
$1.1651133
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz DJF
Fr2.13993
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz DOP
$0.7767825
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz DZD
د.ج1.5817347
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz FJD
$0.0275652
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz GNF
Fr105.12255
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz GTQ
Q0.0926094
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz GYD
$2.529228
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) uz ISK
kr1.53543

John Tsubasa Rivals resurss

Dziļākai izpratnei par John Tsubasa Rivals, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā John Tsubasa Rivals vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par John Tsubasa Rivals

Kāda ir John Tsubasa Rivals (JOHN) vērtība šodien?
Reāllaika JOHN cena USD ir 0.01209 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JOHN uz USD cena?
Pašreizējā JOHN uz USD cena ir $ 0.01209. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir John Tsubasa Rivals tirgus maksimums?
JOHN tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JOHN apjoms apgrozībā?
JOHN apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija JOHN vēsturiski augstākā cena?
JOHN sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija JOHN vēsturiski zemākā cena?
JOHN sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir JOHN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JOHN tirdzniecības apjoms ir $ 75.57K USD.
Vai JOHN šogad kāps augstāk?
JOHN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JOHN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:47:26 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

