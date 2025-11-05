BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Jobless cena šodien ir 0.0008619 USD. Seko līdzi reāllaika JOBLESS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JOBLESS cenas tendenci MEXC.Reāllaika Jobless cena šodien ir 0.0008619 USD. Seko līdzi reāllaika JOBLESS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JOBLESS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JOBLESS

JOBLESS Cenas informācija

Kas ir JOBLESS

JOBLESS Tokenomika

JOBLESS Cenas prognoze

JOBLESS Vēsture

JOBLESS iegādes rokasgrāmata

JOBLESS uz bezseguma valūtu konvertētājs

JOBLESS Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Jobless logotips

Jobless kurss(JOBLESS)

1 JOBLESS uz USD reāllaika cena:

$0.0008619
$0.0008619$0.0008619
-8.76%1D
USD
Jobless (JOBLESS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:47:17 (UTC+8)

Jobless (JOBLESS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00082
$ 0.00082$ 0.00082
24h zemākā
$ 0.0011481
$ 0.0011481$ 0.0011481
24h augstākā

$ 0.00082
$ 0.00082$ 0.00082

$ 0.0011481
$ 0.0011481$ 0.0011481

--
----

--
----

+1.07%

-8.76%

-41.82%

-41.82%

Jobless (JOBLESS) reāllaika cena ir $ 0.0008619. Pēdējo 24 stundu laikā JOBLESS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00082 līdz augstākajai $ 0.0011481, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JOBLESS visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JOBLESS ir mainījies par +1.07% pēdējā stundā, par -8.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -41.82% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Jobless (JOBLESS) tirgus informācija

--
----

$ 54.32K
$ 54.32K$ 54.32K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Pašreizējais Jobless tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 54.32K. JOBLESS apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Jobless (JOBLESS) cenas vēsture USD

Seko Jobless cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000082751-8.76%
30 dienas$ -0.0011831-57.86%
60 dienas$ -0.0011381-56.91%
90 dienas$ -0.0011381-56.91%
Jobless Cenas izmaiņas šodien

Šodien JOBLESS cena mainījās par $ -0.000082751 (-8.76%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Jobless 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0011831 (-57.86%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Jobless 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, JOBLESS piedzīvoja izmaiņas $ -0.0011381 (-56.91%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Jobless 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0011381 (-56.91%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Jobless (JOBLESS) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Jobless cenas vēstures lapu.

Kas ir Jobless (JOBLESS)?

JOBLESS is a meme token on BSC, with its name derived from “jobless.”

Jobless ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Jobless ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt JOBLESS steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Jobless mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Jobless pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Jobless cenas prognoze (USD)

Kāda būs Jobless (JOBLESS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Jobless (JOBLESS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Jobless prognozes.

Apskati Jobless cenas prognozi!

Jobless (JOBLESS) tokenomika

Jobless (JOBLESS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JOBLESS tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Jobless (JOBLESS)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Jobless? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Jobless MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

JOBLESS uz vietējām valūtām

1 Jobless(JOBLESS) uz VND
22.6808985
1 Jobless(JOBLESS) uz AUD
A$0.001327326
1 Jobless(JOBLESS) uz GBP
0.000655044
1 Jobless(JOBLESS) uz EUR
0.000749853
1 Jobless(JOBLESS) uz USD
$0.0008619
1 Jobless(JOBLESS) uz MYR
RM0.003611361
1 Jobless(JOBLESS) uz TRY
0.036260133
1 Jobless(JOBLESS) uz JPY
¥0.1318707
1 Jobless(JOBLESS) uz ARS
ARS$1.256408868
1 Jobless(JOBLESS) uz RUB
0.069805281
1 Jobless(JOBLESS) uz INR
0.076476387
1 Jobless(JOBLESS) uz IDR
Rp14.364994254
1 Jobless(JOBLESS) uz PHP
0.050550435
1 Jobless(JOBLESS) uz EGP
￡E.0.040776489
1 Jobless(JOBLESS) uz BRL
R$0.00465426
1 Jobless(JOBLESS) uz CAD
C$0.001215279
1 Jobless(JOBLESS) uz BDT
0.10506561
1 Jobless(JOBLESS) uz NGN
1.2437217
1 Jobless(JOBLESS) uz COP
$3.3277959
1 Jobless(JOBLESS) uz ZAR
R.0.015117726
1 Jobless(JOBLESS) uz UAH
0.036268752
1 Jobless(JOBLESS) uz TZS
T.Sh.2.122902795
1 Jobless(JOBLESS) uz VES
Bs0.1922037
1 Jobless(JOBLESS) uz CLP
$0.8153574
1 Jobless(JOBLESS) uz PKR
Rs0.243676368
1 Jobless(JOBLESS) uz KZT
0.45172179
1 Jobless(JOBLESS) uz THB
฿0.028080702
1 Jobless(JOBLESS) uz TWD
NT$0.026649948
1 Jobless(JOBLESS) uz AED
د.إ0.003163173
1 Jobless(JOBLESS) uz CHF
Fr0.000698139
1 Jobless(JOBLESS) uz HKD
HK$0.006696963
1 Jobless(JOBLESS) uz AMD
֏0.329719845
1 Jobless(JOBLESS) uz MAD
.د.م0.008024289
1 Jobless(JOBLESS) uz MXN
$0.016108911
1 Jobless(JOBLESS) uz SAR
ريال0.003232125
1 Jobless(JOBLESS) uz ETB
Br0.131543178
1 Jobless(JOBLESS) uz KES
KSh0.111348861
1 Jobless(JOBLESS) uz JOD
د.أ0.0006110871
1 Jobless(JOBLESS) uz PLN
0.003197649
1 Jobless(JOBLESS) uz RON
лв0.003809598
1 Jobless(JOBLESS) uz SEK
kr0.008257002
1 Jobless(JOBLESS) uz BGN
лв0.00146523
1 Jobless(JOBLESS) uz HUF
Ft0.291477342
1 Jobless(JOBLESS) uz CZK
0.018306756
1 Jobless(JOBLESS) uz KWD
د.ك0.0002646033
1 Jobless(JOBLESS) uz ILS
0.002809794
1 Jobless(JOBLESS) uz BOB
Bs0.005955729
1 Jobless(JOBLESS) uz AZN
0.00146523
1 Jobless(JOBLESS) uz TJS
SM0.007946718
1 Jobless(JOBLESS) uz GEL
0.002344368
1 Jobless(JOBLESS) uz AOA
Kz0.790008921
1 Jobless(JOBLESS) uz BHD
.د.ب0.0003249363
1 Jobless(JOBLESS) uz BMD
$0.0008619
1 Jobless(JOBLESS) uz DKK
kr0.00560235
1 Jobless(JOBLESS) uz HNL
L0.022702446
1 Jobless(JOBLESS) uz MUR
0.03956121
1 Jobless(JOBLESS) uz NAD
$0.014919489
1 Jobless(JOBLESS) uz NOK
kr0.008808618
1 Jobless(JOBLESS) uz NZD
$0.001516944
1 Jobless(JOBLESS) uz PAB
B/.0.0008619
1 Jobless(JOBLESS) uz PGK
K0.003628599
1 Jobless(JOBLESS) uz QAR
ر.ق0.003137316
1 Jobless(JOBLESS) uz RSD
дин.0.087991371
1 Jobless(JOBLESS) uz UZS
soʻm10.384334961
1 Jobless(JOBLESS) uz ALL
L0.072494409
1 Jobless(JOBLESS) uz ANG
ƒ0.001542801
1 Jobless(JOBLESS) uz AWG
ƒ0.001542801
1 Jobless(JOBLESS) uz BBD
$0.0017238
1 Jobless(JOBLESS) uz BAM
KM0.00146523
1 Jobless(JOBLESS) uz BIF
Fr2.5417431
1 Jobless(JOBLESS) uz BND
$0.00112047
1 Jobless(JOBLESS) uz BSD
$0.0008619
1 Jobless(JOBLESS) uz JMD
$0.138360807
1 Jobless(JOBLESS) uz KHR
3.461442114
1 Jobless(JOBLESS) uz KMF
Fr0.3671694
1 Jobless(JOBLESS) uz LAK
18.736956147
1 Jobless(JOBLESS) uz LKR
රු0.262689882
1 Jobless(JOBLESS) uz MDL
L0.014600586
1 Jobless(JOBLESS) uz MGA
Ar3.86501817
1 Jobless(JOBLESS) uz MOP
P0.0068952
1 Jobless(JOBLESS) uz MVR
0.01327326
1 Jobless(JOBLESS) uz MWK
MK1.496353209
1 Jobless(JOBLESS) uz MZN
MT0.055118505
1 Jobless(JOBLESS) uz NPR
रु0.122269134
1 Jobless(JOBLESS) uz PYG
6.1125948
1 Jobless(JOBLESS) uz RWF
Fr1.2488931
1 Jobless(JOBLESS) uz SBD
$0.007093437
1 Jobless(JOBLESS) uz SCR
0.012213123
1 Jobless(JOBLESS) uz SRD
$0.03318315
1 Jobless(JOBLESS) uz SVC
$0.007541625
1 Jobless(JOBLESS) uz SZL
L0.014919489
1 Jobless(JOBLESS) uz TMT
m0.003025269
1 Jobless(JOBLESS) uz TND
د.ت0.0025279527
1 Jobless(JOBLESS) uz TTD
$0.005843682
1 Jobless(JOBLESS) uz UGX
Sh3.0028596
1 Jobless(JOBLESS) uz XAF
Fr0.4921449
1 Jobless(JOBLESS) uz XCD
$0.00232713
1 Jobless(JOBLESS) uz XOF
Fr0.4921449
1 Jobless(JOBLESS) uz XPF
Fr0.0887757
1 Jobless(JOBLESS) uz BWP
P0.01163565
1 Jobless(JOBLESS) uz BZD
$0.001732419
1 Jobless(JOBLESS) uz CVE
$0.083061303
1 Jobless(JOBLESS) uz DJF
Fr0.1525563
1 Jobless(JOBLESS) uz DOP
$0.055377075
1 Jobless(JOBLESS) uz DZD
د.ج0.112762377
1 Jobless(JOBLESS) uz FJD
$0.001965132
1 Jobless(JOBLESS) uz GNF
Fr7.4942205
1 Jobless(JOBLESS) uz GTQ
Q0.006602154
1 Jobless(JOBLESS) uz GYD
$0.18030948
1 Jobless(JOBLESS) uz ISK
kr0.1094613

Jobless resurss

Dziļākai izpratnei par Jobless, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Jobless

Kāda ir Jobless (JOBLESS) vērtība šodien?
Reāllaika JOBLESS cena USD ir 0.0008619 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JOBLESS uz USD cena?
Pašreizējā JOBLESS uz USD cena ir $ 0.0008619. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Jobless tirgus maksimums?
JOBLESS tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JOBLESS apjoms apgrozībā?
JOBLESS apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija JOBLESS vēsturiski augstākā cena?
JOBLESS sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija JOBLESS vēsturiski zemākā cena?
JOBLESS sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir JOBLESS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JOBLESS tirdzniecības apjoms ir $ 54.32K USD.
Vai JOBLESS šogad kāps augstāk?
JOBLESS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JOBLESS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:47:17 (UTC+8)

Jobless (JOBLESS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

JOBLESS uz USD kalkulators

Summa

JOBLESS
JOBLESS
USD
USD

1 JOBLESS = 0.0008619 USD

Tirgot JOBLESS

JOBLESS/USDT
$0.0008619
$0.0008619$0.0008619
-8.70%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,837.21
$100,837.21$100,837.21

-2.27%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,206.55
$3,206.55$3,206.55

-8.57%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.85
$153.85$153.85

-4.72%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1786
$2.1786$2.1786

-4.53%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,837.21
$100,837.21$100,837.21

-2.27%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,206.55
$3,206.55$3,206.55

-8.57%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.85
$153.85$153.85

-4.72%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1786
$2.1786$2.1786

-4.53%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15993
$0.15993$0.15993

-2.44%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18529
$0.18529$0.18529

+1,107.88%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.7022
$1.7022$1.7022

+1,034.80%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000263
$0.0000000000000000000000000263$0.0000000000000000000000000263

+281.15%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000222
$0.000000000222$0.000000000222

+158.13%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000851
$0.0000851$0.0000851

+107.56%