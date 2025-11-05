BiržaDEX+
Reāllaika JDcom cena šodien ir 31.86 USD. Seko līdzi reāllaika JDON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JDON cenas tendenci MEXC.Reāllaika JDcom cena šodien ir 31.86 USD. Seko līdzi reāllaika JDON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JDON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JDON

JDON Cenas informācija

Kas ir JDON

JDON Oficiālā tīmekļa vietne

JDON Tokenomika

JDON Cenas prognoze

JDON Vēsture

JDON iegādes rokasgrāmata

JDON uz bezseguma valūtu konvertētājs

JDON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

JDcom logotips

JDcom kurss(JDON)

1 JDON uz USD reāllaika cena:

$31.88
$31.88$31.88
-1.17%1D
USD
JDcom (JDON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:46:56 (UTC+8)

JDcom (JDON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 31.58
$ 31.58$ 31.58
24h zemākā
$ 32.82
$ 32.82$ 32.82
24h augstākā

$ 31.58
$ 31.58$ 31.58

$ 32.82
$ 32.82$ 32.82

$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765$ 36.90868486875765

$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216$ 30.590269632126216

-0.50%

-1.17%

-7.66%

-7.66%

JDcom (JDON) reāllaika cena ir $ 31.86. Pēdējo 24 stundu laikā JDON tika tirgots robežās no zemākās $ 31.58 līdz augstākajai $ 32.82, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JDON visu laiku augstākā cena ir $ 36.90868486875765, savukārt zemākā - $ 30.590269632126216.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JDON ir mainījies par -0.50% pēdējā stundā, par -1.17% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.66% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

JDcom (JDON) tirgus informācija

No.2151

$ 965.54K
$ 965.54K$ 965.54K

$ 57.27K
$ 57.27K$ 57.27K

$ 965.54K
$ 965.54K$ 965.54K

30.31K
30.31K 30.31K

30,305.69409858
30,305.69409858 30,305.69409858

ETH

Pašreizējais JDcom tirgus maksimums ir $ 965.54K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 57.27K. JDON apjoms apgrozībā ir 30.31K ar kopējo apjomu 30305.69409858. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 965.54K.

JDcom (JDON) cenas vēsture USD

Seko JDcom cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.3774-1.17%
30 dienas$ -3.86-10.81%
60 dienas$ +11.86+59.30%
90 dienas$ +11.86+59.30%
JDcom Cenas izmaiņas šodien

Šodien JDON cena mainījās par $ -0.3774 (-1.17%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

JDcom 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -3.86 (-10.81%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

JDcom 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, JDON piedzīvoja izmaiņas $ +11.86 (+59.30%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

JDcom 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +11.86 (+59.30%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu JDcom (JDON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati JDcom cenas vēstures lapu.

Kas ir JDcom (JDON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

JDcom ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu JDcom ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt JDON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par JDcom mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu JDcom pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

JDcom cenas prognoze (USD)

Kāda būs JDcom (JDON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu JDcom (JDON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa JDcom prognozes.

Apskati JDcom cenas prognozi!

JDcom (JDON) tokenomika

JDcom (JDON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JDON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties JDcom (JDON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties JDcom? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties JDcom MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

JDON uz vietējām valūtām

1 JDcom(JDON) uz VND
838,395.9
1 JDcom(JDON) uz AUD
A$49.0644
1 JDcom(JDON) uz GBP
24.2136
1 JDcom(JDON) uz EUR
27.7182
1 JDcom(JDON) uz USD
$31.86
1 JDcom(JDON) uz MYR
RM133.4934
1 JDcom(JDON) uz TRY
1,340.3502
1 JDcom(JDON) uz JPY
¥4,874.58
1 JDcom(JDON) uz ARS
ARS$46,442.9592
1 JDcom(JDON) uz RUB
2,580.3414
1 JDcom(JDON) uz INR
2,826.9378
1 JDcom(JDON) uz IDR
Rp530,999.7876
1 JDcom(JDON) uz PHP
1,868.589
1 JDcom(JDON) uz EGP
￡E.1,507.2966
1 JDcom(JDON) uz BRL
R$172.044
1 JDcom(JDON) uz CAD
C$44.9226
1 JDcom(JDON) uz BDT
3,883.734
1 JDcom(JDON) uz NGN
45,973.98
1 JDcom(JDON) uz COP
$123,011.46
1 JDcom(JDON) uz ZAR
R.558.8244
1 JDcom(JDON) uz UAH
1,340.6688
1 JDcom(JDON) uz TZS
T.Sh.78,472.773
1 JDcom(JDON) uz VES
Bs7,104.78
1 JDcom(JDON) uz CLP
$30,139.56
1 JDcom(JDON) uz PKR
Rs9,007.4592
1 JDcom(JDON) uz KZT
16,697.826
1 JDcom(JDON) uz THB
฿1,037.9988
1 JDcom(JDON) uz TWD
NT$985.1112
1 JDcom(JDON) uz AED
د.إ116.9262
1 JDcom(JDON) uz CHF
Fr25.8066
1 JDcom(JDON) uz HKD
HK$247.5522
1 JDcom(JDON) uz AMD
֏12,188.043
1 JDcom(JDON) uz MAD
.د.م296.6166
1 JDcom(JDON) uz MXN
$595.4634
1 JDcom(JDON) uz SAR
ريال119.475
1 JDcom(JDON) uz ETB
Br4,862.4732
1 JDcom(JDON) uz KES
KSh4,115.9934
1 JDcom(JDON) uz JOD
د.أ22.58874
1 JDcom(JDON) uz PLN
118.2006
1 JDcom(JDON) uz RON
лв140.8212
1 JDcom(JDON) uz SEK
kr305.2188
1 JDcom(JDON) uz BGN
лв54.162
1 JDcom(JDON) uz HUF
Ft10,774.4148
1 JDcom(JDON) uz CZK
676.7064
1 JDcom(JDON) uz KWD
د.ك9.78102
1 JDcom(JDON) uz ILS
103.8636
1 JDcom(JDON) uz BOB
Bs220.1526
1 JDcom(JDON) uz AZN
54.162
1 JDcom(JDON) uz TJS
SM293.7492
1 JDcom(JDON) uz GEL
86.6592
1 JDcom(JDON) uz AOA
Kz29,202.5574
1 JDcom(JDON) uz BHD
.د.ب12.01122
1 JDcom(JDON) uz BMD
$31.86
1 JDcom(JDON) uz DKK
kr207.09
1 JDcom(JDON) uz HNL
L839.1924
1 JDcom(JDON) uz MUR
1,462.374
1 JDcom(JDON) uz NAD
$551.4966
1 JDcom(JDON) uz NOK
kr325.6092
1 JDcom(JDON) uz NZD
$56.0736
1 JDcom(JDON) uz PAB
B/.31.86
1 JDcom(JDON) uz PGK
K134.1306
1 JDcom(JDON) uz QAR
ر.ق115.9704
1 JDcom(JDON) uz RSD
дин.3,252.5874
1 JDcom(JDON) uz UZS
soʻm383,855.3334
1 JDcom(JDON) uz ALL
L2,679.7446
1 JDcom(JDON) uz ANG
ƒ57.0294
1 JDcom(JDON) uz AWG
ƒ57.0294
1 JDcom(JDON) uz BBD
$63.72
1 JDcom(JDON) uz BAM
KM54.162
1 JDcom(JDON) uz BIF
Fr93,955.14
1 JDcom(JDON) uz BND
$41.418
1 JDcom(JDON) uz BSD
$31.86
1 JDcom(JDON) uz JMD
$5,114.4858
1 JDcom(JDON) uz KHR
127,951.6716
1 JDcom(JDON) uz KMF
Fr13,572.36
1 JDcom(JDON) uz LAK
692,608.6818
1 JDcom(JDON) uz LKR
රු9,710.2908
1 JDcom(JDON) uz MDL
L539.7084
1 JDcom(JDON) uz MGA
Ar142,869.798
1 JDcom(JDON) uz MOP
P254.88
1 JDcom(JDON) uz MVR
490.644
1 JDcom(JDON) uz MWK
MK55,312.4646
1 JDcom(JDON) uz MZN
MT2,037.447
1 JDcom(JDON) uz NPR
रु4,519.6596
1 JDcom(JDON) uz PYG
225,951.12
1 JDcom(JDON) uz RWF
Fr46,165.14
1 JDcom(JDON) uz SBD
$262.2078
1 JDcom(JDON) uz SCR
451.4562
1 JDcom(JDON) uz SRD
$1,226.61
1 JDcom(JDON) uz SVC
$278.775
1 JDcom(JDON) uz SZL
L551.4966
1 JDcom(JDON) uz TMT
m111.8286
1 JDcom(JDON) uz TND
د.ت93.44538
1 JDcom(JDON) uz TTD
$216.0108
1 JDcom(JDON) uz UGX
Sh111,000.24
1 JDcom(JDON) uz XAF
Fr18,192.06
1 JDcom(JDON) uz XCD
$86.022
1 JDcom(JDON) uz XOF
Fr18,192.06
1 JDcom(JDON) uz XPF
Fr3,281.58
1 JDcom(JDON) uz BWP
P430.11
1 JDcom(JDON) uz BZD
$64.0386
1 JDcom(JDON) uz CVE
$3,070.3482
1 JDcom(JDON) uz DJF
Fr5,639.22
1 JDcom(JDON) uz DOP
$2,047.005
1 JDcom(JDON) uz DZD
د.ج4,168.2438
1 JDcom(JDON) uz FJD
$72.6408
1 JDcom(JDON) uz GNF
Fr277,022.7
1 JDcom(JDON) uz GTQ
Q244.0476
1 JDcom(JDON) uz GYD
$6,665.112
1 JDcom(JDON) uz ISK
kr4,046.22

JDcom resurss

Dziļākai izpratnei par JDcom, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā JDcom vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par JDcom

Kāda ir JDcom (JDON) vērtība šodien?
Reāllaika JDON cena USD ir 31.86 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JDON uz USD cena?
Pašreizējā JDON uz USD cena ir $ 31.86. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir JDcom tirgus maksimums?
JDON tirgus maksimums ir $ 965.54K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JDON apjoms apgrozībā?
JDON apjoms apgrozībā ir 30.31K USD.
Kāda bija JDON vēsturiski augstākā cena?
JDON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 36.90868486875765 USD apmērā.
Kāda bija JDON vēsturiski zemākā cena?
JDON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 30.590269632126216 USD.
Kāds ir JDON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JDON tirdzniecības apjoms ir $ 57.27K USD.
Vai JDON šogad kāps augstāk?
JDON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JDON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:46:56 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

