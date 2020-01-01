Jager Hunter (JAGER) tokenomika

Jager Hunter (JAGER) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Jager Hunter (JAGER), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Jager Hunter (JAGER) informācija

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://jager.meme
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/address/0x74836cc0e821a6be18e407e6388e430b689c66e9

Jager Hunter (JAGER) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Jager Hunter (JAGER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 10.34M
Kopējais apjoms:
$ 13,645.58T
Apjoms apgrozībā:
$ 13,645.58T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 11.06M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00000000479
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000000013435127
Pašreizējā cena:
$ 0.0000000007575
Jager Hunter (JAGER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Jager Hunter (JAGER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais JAGER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu JAGER tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti JAGER tokenomiku, uzzini JAGER tokena reāllaika cenu!

