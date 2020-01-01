IX Token (IXT) tokenomika

IX Token (IXT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par IX Token (IXT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

IX Token (IXT) informācija

PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.planetix.com/
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.planetix.com/
Bloku pārlūks:
https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe

IX Token (IXT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos IX Token (IXT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 16.06M
Kopējais apjoms:
$ 153.26M
Apjoms apgrozībā:
$ 131.44M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 18.72M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.9778
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.03588393033343515
Pašreizējā cena:
$ 0.12217
IX Token (IXT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

IX Token (IXT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais IXT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu IXT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti IXT tokenomiku, uzzini IXT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties IXT

Vēlies iekļaut IX Token (IXT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas IXT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

IX Token (IXT) cenas vēsture

IXT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

IXT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas IXT? Mūsu IXT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.