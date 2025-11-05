BiržaDEX+
Reāllaika IXFI cena šodien ir 0.00907 USD. Seko līdzi reāllaika IXFI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IXFI cenas tendenci MEXC.

IXFI logotips

IXFI kurss(IXFI)

1 IXFI uz USD reāllaika cena:

$0.00907
$0.00907$0.00907
-2.05%1D
USD
IXFI (IXFI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:46:42 (UTC+8)

IXFI (IXFI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00904
$ 0.00904$ 0.00904
24h zemākā
$ 0.01021
$ 0.01021$ 0.01021
24h augstākā

$ 0.00904
$ 0.00904$ 0.00904

$ 0.01021
$ 0.01021$ 0.01021

--
----

--
----

-1.74%

-2.05%

-15.55%

-15.55%

IXFI (IXFI) reāllaika cena ir $ 0.00907. Pēdējo 24 stundu laikā IXFI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00904 līdz augstākajai $ 0.01021, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. IXFI visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā IXFI ir mainījies par -1.74% pēdējā stundā, par -2.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.55% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

IXFI (IXFI) tirgus informācija

--
----

$ 77.51K
$ 77.51K$ 77.51K

$ 45.35M
$ 45.35M$ 45.35M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

ETH

Pašreizējais IXFI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 77.51K. IXFI apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 5000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 45.35M.

IXFI (IXFI) cenas vēsture USD

Seko IXFI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0001898-2.05%
30 dienas$ -0.00217-19.31%
60 dienas$ -0.00093-9.30%
90 dienas$ -0.00093-9.30%
IXFI Cenas izmaiņas šodien

Šodien IXFI cena mainījās par $ -0.0001898 (-2.05%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

IXFI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00217 (-19.31%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

IXFI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, IXFI piedzīvoja izmaiņas $ -0.00093 (-9.30%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

IXFI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00093 (-9.30%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu IXFI (IXFI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati IXFI cenas vēstures lapu.

Kas ir IXFI (IXFI)?

IXFI launched its native $IXFI token as the utility layer within a global cryptocurrency ecosystem that began in 2021. The token supports a range of ecosystem activities, including fee discounts, staking, and access to exclusive programs such as a launchpad and cashback rewards.

IXFI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu IXFI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt IXFI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par IXFI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu IXFI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

IXFI cenas prognoze (USD)

Kāda būs IXFI (IXFI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu IXFI (IXFI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa IXFI prognozes.

Apskati IXFI cenas prognozi!

IXFI (IXFI) tokenomika

IXFI (IXFI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par IXFI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties IXFI (IXFI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties IXFI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties IXFI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

IXFI uz vietējām valūtām

IXFI resurss

Dziļākai izpratnei par IXFI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā IXFI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par IXFI

Kāda ir IXFI (IXFI) vērtība šodien?
Reāllaika IXFI cena USD ir 0.00907 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā IXFI uz USD cena?
Pašreizējā IXFI uz USD cena ir $ 0.00907. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir IXFI tirgus maksimums?
IXFI tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir IXFI apjoms apgrozībā?
IXFI apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija IXFI vēsturiski augstākā cena?
IXFI sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija IXFI vēsturiski zemākā cena?
IXFI sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir IXFI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu IXFI tirdzniecības apjoms ir $ 77.51K USD.
Vai IXFI šogad kāps augstāk?
IXFI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati IXFI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:46:42 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

