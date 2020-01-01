Itheum (ITHEUM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Itheum (ITHEUM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Itheum (ITHEUM) informācija

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://itheum.io
Tehniskais dokuments:
https://dev.to/itheum/itheum-data-dex-whitepaper-ooo
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/iTHSaXjdqFtcnLK4EFEs7mqYQbJb6B7GostqWbBQwaV

Itheum (ITHEUM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Itheum (ITHEUM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 530.71K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 486.44M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.09M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.299
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000836919399514103
Pašreizējā cena:
$ 0.001091
Itheum (ITHEUM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Itheum (ITHEUM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ITHEUM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ITHEUM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ITHEUM tokenomiku, uzzini ITHEUM tokena reāllaika cenu!

Itheum (ITHEUM) cenas vēsture

ITHEUM cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ITHEUM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ITHEUM? Mūsu ITHEUM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.