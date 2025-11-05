BiržaDEX+
Reāllaika IncomRWA cena šodien ir 0.01837 USD. Seko līdzi reāllaika IRWA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IRWA cenas tendenci MEXC.

IncomRWA logotips

IncomRWA kurss(IRWA)

1 IRWA uz USD reāllaika cena:

$0.01836
$0.01836
-0.32%1D
USD
IncomRWA (IRWA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:46:28 (UTC+8)

IncomRWA (IRWA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0182
$ 0.0182
24h zemākā
$ 0.01861
$ 0.01861
24h augstākā

$ 0.0182
$ 0.0182

$ 0.01861
$ 0.01861

--
--

--
--

+0.71%

-0.32%

+1.60%

+1.60%

IncomRWA (IRWA) reāllaika cena ir $ 0.01837. Pēdējo 24 stundu laikā IRWA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0182 līdz augstākajai $ 0.01861, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. IRWA visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā IRWA ir mainījies par +0.71% pēdējā stundā, par -0.32% pēdējo 24 stundu laikā un par +1.60% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

IncomRWA (IRWA) tirgus informācija

--
--

$ 66.86K
$ 66.86K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

BASE

Pašreizējais IncomRWA tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 66.86K. IRWA apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

IncomRWA (IRWA) cenas vēsture USD

Seko IncomRWA cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000589-0.32%
30 dienas$ +0.00087+4.97%
60 dienas$ +0.00244+15.31%
90 dienas$ +0.01337+267.40%
IncomRWA Cenas izmaiņas šodien

Šodien IRWA cena mainījās par $ -0.0000589 (-0.32%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

IncomRWA 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.00087 (+4.97%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

IncomRWA 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, IRWA piedzīvoja izmaiņas $ +0.00244 (+15.31%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

IncomRWA 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.01337 (+267.40%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu IncomRWA (IRWA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati IncomRWA cenas vēstures lapu.

Kas ir IncomRWA (IRWA)?

IncomRWA ($iRWA) is a decentralized RWA protocol by Incomlend Group that brings real-world trade finance yields on-chain. Backed by institutional-grade portfolios of short-term trade receivables, it offers stable, USD-denominated returns uncorrelated to crypto markets. By staking $iRWA, users access predictable yield from real invoice payments, bridging the $4.5T trade finance market with Web3.

IncomRWA ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu IncomRWA ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt IRWA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par IncomRWA mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu IncomRWA pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

IncomRWA cenas prognoze (USD)

Kāda būs IncomRWA (IRWA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu IncomRWA (IRWA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa IncomRWA prognozes.

Apskati IncomRWA cenas prognozi!

IncomRWA (IRWA) tokenomika

IncomRWA (IRWA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par IRWA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties IncomRWA (IRWA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties IncomRWA? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties IncomRWA MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

IRWA uz vietējām valūtām

1 IncomRWA(IRWA) uz VND
483.40655
1 IncomRWA(IRWA) uz AUD
A$0.0282898
1 IncomRWA(IRWA) uz GBP
0.0139612
1 IncomRWA(IRWA) uz EUR
0.0159819
1 IncomRWA(IRWA) uz USD
$0.01837
1 IncomRWA(IRWA) uz MYR
RM0.0769703
1 IncomRWA(IRWA) uz TRY
0.7728259
1 IncomRWA(IRWA) uz JPY
¥2.81061
1 IncomRWA(IRWA) uz ARS
ARS$26.7783164
1 IncomRWA(IRWA) uz RUB
1.4877863
1 IncomRWA(IRWA) uz INR
1.6299701
1 IncomRWA(IRWA) uz IDR
Rp306.1665442
1 IncomRWA(IRWA) uz PHP
1.0774005
1 IncomRWA(IRWA) uz EGP
￡E.0.8690847
1 IncomRWA(IRWA) uz BRL
R$0.099198
1 IncomRWA(IRWA) uz CAD
C$0.0259017
1 IncomRWA(IRWA) uz BDT
2.239303
1 IncomRWA(IRWA) uz NGN
26.50791
1 IncomRWA(IRWA) uz COP
$70.92657
1 IncomRWA(IRWA) uz ZAR
R.0.3222098
1 IncomRWA(IRWA) uz UAH
0.7730096
1 IncomRWA(IRWA) uz TZS
T.Sh.45.2462285
1 IncomRWA(IRWA) uz VES
Bs4.09651
1 IncomRWA(IRWA) uz CLP
$17.37802
1 IncomRWA(IRWA) uz PKR
Rs5.1935664
1 IncomRWA(IRWA) uz KZT
9.627717
1 IncomRWA(IRWA) uz THB
฿0.5984946
1 IncomRWA(IRWA) uz TWD
NT$0.5680004
1 IncomRWA(IRWA) uz AED
د.إ0.0674179
1 IncomRWA(IRWA) uz CHF
Fr0.0148797
1 IncomRWA(IRWA) uz HKD
HK$0.1427349
1 IncomRWA(IRWA) uz AMD
֏7.0274435
1 IncomRWA(IRWA) uz MAD
.د.م0.1710247
1 IncomRWA(IRWA) uz MXN
$0.3433353
1 IncomRWA(IRWA) uz SAR
ريال0.0688875
1 IncomRWA(IRWA) uz ETB
Br2.8036294
1 IncomRWA(IRWA) uz KES
KSh2.3732203
1 IncomRWA(IRWA) uz JOD
د.أ0.01302433
1 IncomRWA(IRWA) uz PLN
0.0681527
1 IncomRWA(IRWA) uz RON
лв0.0811954
1 IncomRWA(IRWA) uz SEK
kr0.1759846
1 IncomRWA(IRWA) uz BGN
лв0.031229
1 IncomRWA(IRWA) uz HUF
Ft6.2123666
1 IncomRWA(IRWA) uz CZK
0.3901788
1 IncomRWA(IRWA) uz KWD
د.ك0.00563959
1 IncomRWA(IRWA) uz ILS
0.0598862
1 IncomRWA(IRWA) uz BOB
Bs0.1269367
1 IncomRWA(IRWA) uz AZN
0.031229
1 IncomRWA(IRWA) uz TJS
SM0.1693714
1 IncomRWA(IRWA) uz GEL
0.0499664
1 IncomRWA(IRWA) uz AOA
Kz16.8377583
1 IncomRWA(IRWA) uz BHD
.د.ب0.00692549
1 IncomRWA(IRWA) uz BMD
$0.01836
1 IncomRWA(IRWA) uz DKK
kr0.119405
1 IncomRWA(IRWA) uz HNL
L0.4838658
1 IncomRWA(IRWA) uz MUR
0.843183
1 IncomRWA(IRWA) uz NAD
$0.3179847
1 IncomRWA(IRWA) uz NOK
kr0.1877414
1 IncomRWA(IRWA) uz NZD
$0.0323312
1 IncomRWA(IRWA) uz PAB
B/.0.01837
1 IncomRWA(IRWA) uz PGK
K0.0773377
1 IncomRWA(IRWA) uz QAR
ر.ق0.0668668
1 IncomRWA(IRWA) uz RSD
дин.1.8753933
1 IncomRWA(IRWA) uz UZS
soʻm221.3252503
1 IncomRWA(IRWA) uz ALL
L1.5451007
1 IncomRWA(IRWA) uz ANG
ƒ0.0328823
1 IncomRWA(IRWA) uz AWG
ƒ0.0328823
1 IncomRWA(IRWA) uz BBD
$0.03674
1 IncomRWA(IRWA) uz BAM
KM0.031229
1 IncomRWA(IRWA) uz BIF
Fr54.17313
1 IncomRWA(IRWA) uz BND
$0.023881
1 IncomRWA(IRWA) uz BSD
$0.01837
1 IncomRWA(IRWA) uz JMD
$2.9489361
1 IncomRWA(IRWA) uz KHR
73.7750222
1 IncomRWA(IRWA) uz KMF
Fr7.82562
1 IncomRWA(IRWA) uz LAK
399.3478181
1 IncomRWA(IRWA) uz LKR
රු5.5988086
1 IncomRWA(IRWA) uz MDL
L0.3111878
1 IncomRWA(IRWA) uz MGA
Ar82.376591
1 IncomRWA(IRWA) uz MOP
P0.14696
1 IncomRWA(IRWA) uz MVR
0.282898
1 IncomRWA(IRWA) uz MWK
MK31.8923407
1 IncomRWA(IRWA) uz MZN
MT1.1747615
1 IncomRWA(IRWA) uz NPR
रु2.6059682
1 IncomRWA(IRWA) uz PYG
130.28004
1 IncomRWA(IRWA) uz RWF
Fr26.61813
1 IncomRWA(IRWA) uz SBD
$0.1511851
1 IncomRWA(IRWA) uz SCR
0.2603029
1 IncomRWA(IRWA) uz SRD
$0.707245
1 IncomRWA(IRWA) uz SVC
$0.1607375
1 IncomRWA(IRWA) uz SZL
L0.3179847
1 IncomRWA(IRWA) uz TMT
m0.0644787
1 IncomRWA(IRWA) uz TND
د.ت0.05387921
1 IncomRWA(IRWA) uz TTD
$0.1245486
1 IncomRWA(IRWA) uz UGX
Sh64.00108
1 IncomRWA(IRWA) uz XAF
Fr10.48927
1 IncomRWA(IRWA) uz XCD
$0.049599
1 IncomRWA(IRWA) uz XOF
Fr10.48927
1 IncomRWA(IRWA) uz XPF
Fr1.89211
1 IncomRWA(IRWA) uz BWP
P0.247995
1 IncomRWA(IRWA) uz BZD
$0.0369237
1 IncomRWA(IRWA) uz CVE
$1.7703169
1 IncomRWA(IRWA) uz DJF
Fr3.25149
1 IncomRWA(IRWA) uz DOP
$1.1802725
1 IncomRWA(IRWA) uz DZD
د.ج2.4033471
1 IncomRWA(IRWA) uz FJD
$0.0418836
1 IncomRWA(IRWA) uz GNF
Fr159.72715
1 IncomRWA(IRWA) uz GTQ
Q0.1407142
1 IncomRWA(IRWA) uz GYD
$3.843004
1 IncomRWA(IRWA) uz ISK
kr2.33299

IncomRWA resurss

Dziļākai izpratnei par IncomRWA, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par IncomRWA

Kāda ir IncomRWA (IRWA) vērtība šodien?
Reāllaika IRWA cena USD ir 0.01837 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā IRWA uz USD cena?
Pašreizējā IRWA uz USD cena ir $ 0.01837. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir IncomRWA tirgus maksimums?
IRWA tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir IRWA apjoms apgrozībā?
IRWA apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija IRWA vēsturiski augstākā cena?
IRWA sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija IRWA vēsturiski zemākā cena?
IRWA sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir IRWA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu IRWA tirdzniecības apjoms ir $ 66.86K USD.
Vai IRWA šogad kāps augstāk?
IRWA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati IRWA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:46:28 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

IRWA uz USD kalkulators

Summa

IRWA
IRWA
USD
USD

1 IRWA = 0.01837 USD

Tirgot IRWA

IRWA/USDT
$0.01836
$0.01836
-0.43%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

