IQ (IQ) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par IQ (IQ), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

IQ (IQ) informācija

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://iqai.com/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9

IQ (IQ) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos IQ (IQ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 80.46M
$ 80.46M
Kopējais apjoms:
$ 23.07B
$ 23.07B
Apjoms apgrozībā:
$ 23.07B
$ 23.07B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 209.22M
$ 209.22M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.04
$ 0.04
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000624084526758
$ 0.000624084526758
Pašreizējā cena:
$ 0.003487
$ 0.003487

IQ (IQ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

IQ (IQ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais IQ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu IQ tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti IQ tokenomiku, uzzini IQ tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.