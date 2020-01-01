Charged Particles (IONX) tokenomika
Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.
Charged Particles (IONX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Charged Particles (IONX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Charged Particles (IONX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Charged Particles (IONX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais IONX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu IONX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti IONX tokenomiku, uzzini IONX tokena reāllaika cenu!
Charged Particles (IONX) cenas vēsture
IONX cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.
IONX cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas IONX? Mūsu IONX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.
