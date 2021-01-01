Inverse DAO (INV) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Inverse DAO (INV), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Inverse DAO (INV) informācija

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://inverse.finance/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68

Inverse DAO (INV) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Inverse DAO (INV) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 39.77M
Kopējais apjoms:
$ 719.00K
Apjoms apgrozībā:
$ 708.07K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 40.39M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2,001.66
Visu laiku zemākā cena:
$ 20.738103277153993
Pašreizējā cena:
$ 56.17
Inverse DAO (INV) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Inverse DAO (INV) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais INV tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu INV tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti INV tokenomiku, uzzini INV tokena reāllaika cenu!

Inverse DAO (INV) cenas vēsture

INV cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.