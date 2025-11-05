BiržaDEX+
Reāllaika Intel cena šodien ir 37.41 USD. Seko līdzi reāllaika INTCON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati INTCON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par INTCON

INTCON Cenas informācija

Kas ir INTCON

INTCON Oficiālā tīmekļa vietne

INTCON Tokenomika

INTCON Cenas prognoze

INTCON Vēsture

INTCON iegādes rokasgrāmata

INTCON uz bezseguma valūtu konvertētājs

INTCON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Intel logotips

Intel kurss(INTCON)

1 INTCON uz USD reāllaika cena:

$37.41
$37.41$37.41
-0.37%1D
USD
Intel (INTCON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:46:20 (UTC+8)

Intel (INTCON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 37.22
$ 37.22$ 37.22
24h zemākā
$ 39.55
$ 39.55$ 39.55
24h augstākā

$ 37.22
$ 37.22$ 37.22

$ 39.55
$ 39.55$ 39.55

$ 42.38863945727811
$ 42.38863945727811$ 42.38863945727811

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

+0.34%

-0.37%

-9.99%

-9.99%

Intel (INTCON) reāllaika cena ir $ 37.41. Pēdējo 24 stundu laikā INTCON tika tirgots robežās no zemākās $ 37.22 līdz augstākajai $ 39.55, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. INTCON visu laiku augstākā cena ir $ 42.38863945727811, savukārt zemākā - $ 23.741402264383435.

Īstermiņa veiktspējas ziņā INTCON ir mainījies par +0.34% pēdējā stundā, par -0.37% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Intel (INTCON) tirgus informācija

No.1821

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

$ 55.76K
$ 55.76K$ 55.76K

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

49.77K
49.77K 49.77K

49,769.13702046
49,769.13702046 49,769.13702046

ETH

Pašreizējais Intel tirgus maksimums ir $ 1.86M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.76K. INTCON apjoms apgrozībā ir 49.77K ar kopējo apjomu 49769.13702046. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.86M.

Intel (INTCON) cenas vēsture USD

Seko Intel cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.1389-0.37%
30 dienas$ +0.09+0.24%
60 dienas$ +22.41+149.40%
90 dienas$ +22.41+149.40%
Intel Cenas izmaiņas šodien

Šodien INTCON cena mainījās par $ -0.1389 (-0.37%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Intel 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.09 (+0.24%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Intel 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, INTCON piedzīvoja izmaiņas $ +22.41 (+149.40%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Intel 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +22.41 (+149.40%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Intel (INTCON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Intel cenas vēstures lapu.

Kas ir Intel (INTCON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Intel ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Intel ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt INTCON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Intel mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Intel pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Intel cenas prognoze (USD)

Kāda būs Intel (INTCON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Intel (INTCON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Intel prognozes.

Apskati Intel cenas prognozi!

Intel (INTCON) tokenomika

Intel (INTCON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par INTCON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Intel (INTCON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Intel? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Intel MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

INTCON uz vietējām valūtām

Intel resurss

Dziļākai izpratnei par Intel, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Intel vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Intel

Kāda ir Intel (INTCON) vērtība šodien?
Reāllaika INTCON cena USD ir 37.41 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā INTCON uz USD cena?
Pašreizējā INTCON uz USD cena ir $ 37.41. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Intel tirgus maksimums?
INTCON tirgus maksimums ir $ 1.86M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir INTCON apjoms apgrozībā?
INTCON apjoms apgrozībā ir 49.77K USD.
Kāda bija INTCON vēsturiski augstākā cena?
INTCON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 42.38863945727811 USD apmērā.
Kāda bija INTCON vēsturiski zemākā cena?
INTCON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 23.741402264383435 USD.
Kāds ir INTCON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu INTCON tirdzniecības apjoms ir $ 55.76K USD.
Vai INTCON šogad kāps augstāk?
INTCON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati INTCON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Intel (INTCON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

INTCON uz USD kalkulators

Summa

INTCON
INTCON
USD
USD

1 INTCON = 37.4 USD

Tirgot INTCON

INTCON/USDT
$37.41
$37.41$37.41
-0.58%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

