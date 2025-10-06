Reāllaika WorldAssets cena šodien ir 0.7545 USD. Seko līdzi reāllaika INC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati INC cenas tendenci MEXC.Reāllaika WorldAssets cena šodien ir 0.7545 USD. Seko līdzi reāllaika INC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati INC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par INC

INC Cenas informācija

INC Tehniskais dokuments

INC Oficiālā tīmekļa vietne

INC Tokenomika

INC Cenas prognoze

INC Vēsture

INC iegādes rokasgrāmata

INC uz bezseguma valūtu konvertētājs

INC Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

WorldAssets logotips

WorldAssets kurss(INC)

1 INC uz USD reāllaika cena:

$0.7545
$0.7545$0.7545
+2.91%1D
USD
WorldAssets (INC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:48:48 (UTC+8)

WorldAssets (INC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.6305
$ 0.6305$ 0.6305
24h zemākā
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
24h augstākā

$ 0.6305
$ 0.6305$ 0.6305

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

--
----

--
----

+2.98%

+2.91%

+654.50%

+654.50%

WorldAssets (INC) reāllaika cena ir $ 0.7545. Pēdējo 24 stundu laikā INC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.6305 līdz augstākajai $ 0.98, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. INC visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā INC ir mainījies par +2.98% pēdējā stundā, par +2.91% pēdējo 24 stundu laikā un par +654.50% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

WorldAssets (INC) tirgus informācija

--
----

$ 42.23K
$ 42.23K$ 42.23K

$ 226.35M
$ 226.35M$ 226.35M

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

Pašreizējais WorldAssets tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 42.23K. INC apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 300000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 226.35M.

WorldAssets (INC) cenas vēsture USD

Seko WorldAssets cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.021335+2.91%
30 dienas$ +0.6545+654.50%
60 dienas$ +0.6545+654.50%
90 dienas$ +0.6545+654.50%
WorldAssets Cenas izmaiņas šodien

Šodien INC cena mainījās par $ +0.021335 (+2.91%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

WorldAssets 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.6545 (+654.50%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

WorldAssets 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, INC piedzīvoja izmaiņas $ +0.6545 (+654.50%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

WorldAssets 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.6545 (+654.50%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu WorldAssets (INC) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati WorldAssets cenas vēstures lapu.

Kas ir WorldAssets (INC)?

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu WorldAssets ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt INC steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par WorldAssets mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu WorldAssets pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

WorldAssets cenas prognoze (USD)

Kāda būs WorldAssets (INC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu WorldAssets (INC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa WorldAssets prognozes.

Apskati WorldAssets cenas prognozi!

WorldAssets (INC) tokenomika

WorldAssets (INC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par INC tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties WorldAssets (INC)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties WorldAssets? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties WorldAssets MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

INC uz vietējām valūtām

1 WorldAssets(INC) uz VND
19,854.6675
1 WorldAssets(INC) uz AUD
A$1.139295
1 WorldAssets(INC) uz GBP
0.550785
1 WorldAssets(INC) uz EUR
0.641325
1 WorldAssets(INC) uz USD
$0.7545
1 WorldAssets(INC) uz MYR
RM3.1689
1 WorldAssets(INC) uz TRY
31.243845
1 WorldAssets(INC) uz JPY
¥110.9115
1 WorldAssets(INC) uz ARS
ARS$1,074.78525
1 WorldAssets(INC) uz RUB
62.027445
1 WorldAssets(INC) uz INR
66.946785
1 WorldAssets(INC) uz IDR
Rp12,574.99497
1 WorldAssets(INC) uz KRW
1,062.675525
1 WorldAssets(INC) uz PHP
43.68555
1 WorldAssets(INC) uz EGP
￡E.36.012285
1 WorldAssets(INC) uz BRL
R$4.021485
1 WorldAssets(INC) uz CAD
C$1.048755
1 WorldAssets(INC) uz BDT
91.784925
1 WorldAssets(INC) uz NGN
1,104.67854
1 WorldAssets(INC) uz COP
$2,935.797225
1 WorldAssets(INC) uz ZAR
R.12.99249
1 WorldAssets(INC) uz UAH
31.11558
1 WorldAssets(INC) uz TZS
T.Sh.1,853.8065
1 WorldAssets(INC) uz VES
Bs139.5825
1 WorldAssets(INC) uz CLP
$723.5655
1 WorldAssets(INC) uz PKR
Rs212.233305
1 WorldAssets(INC) uz KZT
412.96803
1 WorldAssets(INC) uz THB
฿24.423165
1 WorldAssets(INC) uz TWD
NT$22.96698
1 WorldAssets(INC) uz AED
د.إ2.769015
1 WorldAssets(INC) uz CHF
Fr0.596055
1 WorldAssets(INC) uz HKD
HK$5.862465
1 WorldAssets(INC) uz AMD
֏289.07913
1 WorldAssets(INC) uz MAD
.د.م6.858405
1 WorldAssets(INC) uz MXN
$13.875255
1 WorldAssets(INC) uz SAR
ريال2.82183
1 WorldAssets(INC) uz ETB
Br109.470405
1 WorldAssets(INC) uz KES
KSh97.43613
1 WorldAssets(INC) uz JOD
د.أ0.5349405
1 WorldAssets(INC) uz PLN
2.73129
1 WorldAssets(INC) uz RON
лв3.266985
1 WorldAssets(INC) uz SEK
kr7.069665
1 WorldAssets(INC) uz BGN
лв1.25247
1 WorldAssets(INC) uz HUF
Ft249.83004
1 WorldAssets(INC) uz CZK
15.58797
1 WorldAssets(INC) uz KWD
د.ك0.230877
1 WorldAssets(INC) uz ILS
2.48985
1 WorldAssets(INC) uz BOB
Bs5.20605
1 WorldAssets(INC) uz AZN
1.28265
1 WorldAssets(INC) uz TJS
SM7.024395
1 WorldAssets(INC) uz GEL
2.05224
1 WorldAssets(INC) uz AOA
Kz691.567155
1 WorldAssets(INC) uz BHD
.د.ب0.283692
1 WorldAssets(INC) uz BMD
$0.7545
1 WorldAssets(INC) uz DKK
kr4.79862
1 WorldAssets(INC) uz HNL
L19.730175
1 WorldAssets(INC) uz MUR
34.186395
1 WorldAssets(INC) uz NAD
$13.000035
1 WorldAssets(INC) uz NOK
kr7.51482
1 WorldAssets(INC) uz NZD
$1.290195
1 WorldAssets(INC) uz PAB
B/.0.7545
1 WorldAssets(INC) uz PGK
K3.206625
1 WorldAssets(INC) uz QAR
ر.ق2.74638
1 WorldAssets(INC) uz RSD
дин.75.2991
1 WorldAssets(INC) uz UZS
soʻm9,090.359355
1 WorldAssets(INC) uz ALL
L62.163255
1 WorldAssets(INC) uz ANG
ƒ1.350555
1 WorldAssets(INC) uz AWG
ƒ1.3581
1 WorldAssets(INC) uz BBD
$1.509
1 WorldAssets(INC) uz BAM
KM1.25247
1 WorldAssets(INC) uz BIF
Fr2,218.9845
1 WorldAssets(INC) uz BND
$0.96576
1 WorldAssets(INC) uz BSD
$0.7545
1 WorldAssets(INC) uz JMD
$121.14252
1 WorldAssets(INC) uz KHR
3,030.11727
1 WorldAssets(INC) uz KMF
Fr316.1355
1 WorldAssets(INC) uz LAK
16,402.173585
1 WorldAssets(INC) uz LKR
Rs228.14571
1 WorldAssets(INC) uz MDL
L12.63033
1 WorldAssets(INC) uz MGA
Ar3,368.29926
1 WorldAssets(INC) uz MOP
P6.043545
1 WorldAssets(INC) uz MVR
11.54385
1 WorldAssets(INC) uz MWK
MK1,309.894995
1 WorldAssets(INC) uz MZN
MT48.21255
1 WorldAssets(INC) uz NPR
Rs107.2899
1 WorldAssets(INC) uz PYG
5,313.189
1 WorldAssets(INC) uz RWF
Fr1,091.7615
1 WorldAssets(INC) uz SBD
$6.209535
1 WorldAssets(INC) uz SCR
11.03079
1 WorldAssets(INC) uz SRD
$28.74645
1 WorldAssets(INC) uz SVC
$6.59433
1 WorldAssets(INC) uz SZL
L12.99249
1 WorldAssets(INC) uz TMT
m2.64075
1 WorldAssets(INC) uz TND
د.ت2.197104
1 WorldAssets(INC) uz TTD
$5.107965
1 WorldAssets(INC) uz UGX
Sh2,610.57
1 WorldAssets(INC) uz XAF
Fr421.011
1 WorldAssets(INC) uz XCD
$2.03715
1 WorldAssets(INC) uz XOF
Fr421.011
1 WorldAssets(INC) uz XPF
Fr76.2045
1 WorldAssets(INC) uz BWP
P10.01976
1 WorldAssets(INC) uz BZD
$1.516545
1 WorldAssets(INC) uz CVE
$70.855095
1 WorldAssets(INC) uz DJF
Fr134.301
1 WorldAssets(INC) uz DOP
$47.2317
1 WorldAssets(INC) uz DZD
د.ج97.69266
1 WorldAssets(INC) uz FJD
$1.697625
1 WorldAssets(INC) uz GNF
Fr6,560.3775
1 WorldAssets(INC) uz GTQ
Q5.77947
1 WorldAssets(INC) uz GYD
$157.773495
1 WorldAssets(INC) uz ISK
kr91.2945

WorldAssets resurss

Dziļākai izpratnei par WorldAssets, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā WorldAssets vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par WorldAssets

Kāda ir WorldAssets (INC) vērtība šodien?
Reāllaika INC cena USD ir 0.7545 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā INC uz USD cena?
Pašreizējā INC uz USD cena ir $ 0.7545. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir WorldAssets tirgus maksimums?
INC tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir INC apjoms apgrozībā?
INC apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija INC vēsturiski augstākā cena?
INC sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija INC vēsturiski zemākā cena?
INC sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir INC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu INC tirdzniecības apjoms ir $ 42.23K USD.
Vai INC šogad kāps augstāk?
INC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati INC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:48:48 (UTC+8)

WorldAssets (INC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Populārās ziņas

SEC pret inovāciju: Kas ir jaunās nolēmuma būtība

October 5, 2025

Bitcoin tirgus atjauninājums: BTC sasniedz jaunu rekordu virs 125 000 ASV dolāru

October 5, 2025

MEXC nākotnes maržas atdeve: iespējas un izaicinājumi divkāršas ienākumu gūšanai no tirdzniecības

October 3, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

INC uz USD kalkulators

Summa

INC
INC
USD
USD

1 INC = 0.7544 USD

Tirgot INC

INC/USDT
$0.7545
$0.7545$0.7545
+0.94%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa