Reāllaika INFINIT cena šodien ir 0.10418 USD. Seko līdzi reāllaika IN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IN cenas tendenci MEXC.

INFINIT kurss(IN)

$0.10414
-1.12%1D
USD
INFINIT (IN) Tiešsaistes cenu diagramma
INFINIT (IN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.09828
24h zemākā
$ 0.10998
24h augstākā

$ 0.09828
$ 0.10998
$ 0.330328543984695
$ 0.053529767930225576
+1.54%

-1.11%

-15.06%

-15.06%

INFINIT (IN) reāllaika cena ir $ 0.10418. Pēdējo 24 stundu laikā IN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.09828 līdz augstākajai $ 0.10998, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. IN visu laiku augstākā cena ir $ 0.330328543984695, savukārt zemākā - $ 0.053529767930225576.

Īstermiņa veiktspējas ziņā IN ir mainījies par +1.54% pēdējā stundā, par -1.11% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

INFINIT (IN) tirgus informācija

No.687

$ 26.99M
$ 77.74K
$ 104.18M
259.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.90%

ETH

Pašreizējais INFINIT tirgus maksimums ir $ 26.99M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 77.74K. IN apjoms apgrozībā ir 259.07M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 104.18M.

INFINIT (IN) cenas vēsture USD

Seko INFINIT cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0011796-1.11%
30 dienas$ -0.02107-16.83%
60 dienas$ +0.04924+89.62%
90 dienas$ +0.08418+420.90%
INFINIT Cenas izmaiņas šodien

Šodien IN cena mainījās par $ -0.0011796 (-1.11%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

INFINIT 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.02107 (-16.83%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

INFINIT 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, IN piedzīvoja izmaiņas $ +0.04924 (+89.62%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

INFINIT 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.08418 (+420.90%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu INFINIT (IN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati INFINIT cenas vēstures lapu.

Kas ir INFINIT (IN)?

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

INFINIT ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu INFINIT ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt IN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par INFINIT mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu INFINIT pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

INFINIT cenas prognoze (USD)

Kāda būs INFINIT (IN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu INFINIT (IN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa INFINIT prognozes.

Apskati INFINIT cenas prognozi!

INFINIT (IN) tokenomika

INFINIT (IN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par IN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties INFINIT (IN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties INFINIT? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties INFINIT MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

IN uz vietējām valūtām

INFINIT resurss

Dziļākai izpratnei par INFINIT, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā INFINIT vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par INFINIT

Kāda ir INFINIT (IN) vērtība šodien?
Reāllaika IN cena USD ir 0.10418 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā IN uz USD cena?
Pašreizējā IN uz USD cena ir $ 0.10418. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir INFINIT tirgus maksimums?
IN tirgus maksimums ir $ 26.99M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir IN apjoms apgrozībā?
IN apjoms apgrozībā ir 259.07M USD.
Kāda bija IN vēsturiski augstākā cena?
IN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.330328543984695 USD apmērā.
Kāda bija IN vēsturiski zemākā cena?
IN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.053529767930225576 USD.
Kāds ir IN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu IN tirdzniecības apjoms ir $ 77.74K USD.
Vai IN šogad kāps augstāk?
IN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati IN cenas prognozi dziļākai analīzei.
INFINIT (IN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

