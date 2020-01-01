Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ice Open Network (ICENETWORK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Ice Open Network (ICENETWORK) informācija

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ice.io
Tehniskais dokuments:
https://ice.io/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND

Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 33.60M
Kopējais apjoms:
$ 21.15B
Apjoms apgrozībā:
$ 6.62B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 107.42M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.013243
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002752095838621793
Pašreizējā cena:
$ 0.005079
Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ICENETWORK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ICENETWORK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ICENETWORK tokenomiku, uzzini ICENETWORK tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ICENETWORK

Vēlies iekļaut Ice Open Network (ICENETWORK) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ICENETWORK iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Ice Open Network (ICENETWORK) cenas vēsture

ICENETWORK cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ICENETWORK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ICENETWORK? Mūsu ICENETWORK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.