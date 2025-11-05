BiržaDEX+
Reāllaika iShares Gold Trust cena šodien ir 74.28 USD. Seko līdzi reāllaika IAUON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IAUON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par IAUON

IAUON Cenas informācija

Kas ir IAUON

IAUON Oficiālā tīmekļa vietne

IAUON Tokenomika

IAUON Cenas prognoze

IAUON Vēsture

IAUON iegādes rokasgrāmata

IAUON uz bezseguma valūtu konvertētājs

IAUON Tūlītējie darījumi

iShares Gold Trust logotips

iShares Gold Trust kurss(IAUON)

1 IAUON uz USD reāllaika cena:

$74.28
$74.28$74.28
-0.36%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:45:39 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 73.99
$ 73.99$ 73.99
24h zemākā
$ 75.58
$ 75.58$ 75.58
24h augstākā

$ 73.99
$ 73.99$ 73.99

$ 75.58
$ 75.58$ 75.58

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

+0.16%

-0.36%

-0.33%

-0.33%

iShares Gold Trust (IAUON) reāllaika cena ir $ 74.28. Pēdējo 24 stundu laikā IAUON tika tirgots robežās no zemākās $ 73.99 līdz augstākajai $ 75.58, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. IAUON visu laiku augstākā cena ir $ 82.53676920433921, savukārt zemākā - $ 66.2823140111318.

Īstermiņa veiktspējas ziņā IAUON ir mainījies par +0.16% pēdējā stundā, par -0.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.33% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

iShares Gold Trust (IAUON) tirgus informācija

No.1160

$ 8.88M
$ 8.88M$ 8.88M

$ 59.58K
$ 59.58K$ 59.58K

$ 8.88M
$ 8.88M$ 8.88M

119.51K
119.51K 119.51K

119,508.28569909
119,508.28569909 119,508.28569909

ETH

Pašreizējais iShares Gold Trust tirgus maksimums ir $ 8.88M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 59.58K. IAUON apjoms apgrozībā ir 119.51K ar kopējo apjomu 119508.28569909. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.88M.

iShares Gold Trust (IAUON) cenas vēsture USD

Seko iShares Gold Trust cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.2684-0.36%
30 dienas$ +1.15+1.57%
60 dienas$ +24.28+48.56%
90 dienas$ +24.28+48.56%
iShares Gold Trust Cenas izmaiņas šodien

Šodien IAUON cena mainījās par $ -0.2684 (-0.36%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

iShares Gold Trust 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +1.15 (+1.57%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

iShares Gold Trust 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, IAUON piedzīvoja izmaiņas $ +24.28 (+48.56%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

iShares Gold Trust 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +24.28 (+48.56%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu iShares Gold Trust (IAUON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati iShares Gold Trust cenas vēstures lapu.

Kas ir iShares Gold Trust (IAUON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu iShares Gold Trust ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt IAUON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par iShares Gold Trust mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu iShares Gold Trust pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

iShares Gold Trust cenas prognoze (USD)

Kāda būs iShares Gold Trust (IAUON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu iShares Gold Trust (IAUON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa iShares Gold Trust prognozes.

Apskati iShares Gold Trust cenas prognozi!

iShares Gold Trust (IAUON) tokenomika

iShares Gold Trust (IAUON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par IAUON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties iShares Gold Trust (IAUON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties iShares Gold Trust? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties iShares Gold Trust MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

iShares Gold Trust resurss

Dziļākai izpratnei par iShares Gold Trust, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā iShares Gold Trust vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par iShares Gold Trust

Kāda ir iShares Gold Trust (IAUON) vērtība šodien?
Reāllaika IAUON cena USD ir 74.28 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā IAUON uz USD cena?
Pašreizējā IAUON uz USD cena ir $ 74.28. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir iShares Gold Trust tirgus maksimums?
IAUON tirgus maksimums ir $ 8.88M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir IAUON apjoms apgrozībā?
IAUON apjoms apgrozībā ir 119.51K USD.
Kāda bija IAUON vēsturiski augstākā cena?
IAUON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 82.53676920433921 USD apmērā.
Kāda bija IAUON vēsturiski zemākā cena?
IAUON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 66.2823140111318 USD.
Kāds ir IAUON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu IAUON tirdzniecības apjoms ir $ 59.58K USD.
Vai IAUON šogad kāps augstāk?
IAUON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati IAUON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:45:39 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

