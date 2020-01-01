Hyperlane (HYPER) tokenomika

Hyperlane (HYPER) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hyperlane (HYPER), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Hyperlane (HYPER) informācija

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hyperlane.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5

Hyperlane (HYPER) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hyperlane (HYPER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 55.07M
$ 55.07M$ 55.07M
Kopējais apjoms:
$ 802.67M
$ 802.67M$ 802.67M
Apjoms apgrozībā:
$ 175.20M
$ 175.20M$ 175.20M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 314.31M
$ 314.31M$ 314.31M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.7
$ 0.7$ 0.7
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.08699760525884112
$ 0.08699760525884112$ 0.08699760525884112
Pašreizējā cena:
$ 0.31431
$ 0.31431$ 0.31431

Hyperlane (HYPER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hyperlane (HYPER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HYPER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HYPER tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HYPER tokenomiku, uzzini HYPER tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties HYPER

Vēlies iekļaut Hyperlane (HYPER) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas HYPER iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Hyperlane (HYPER) cenas vēsture

HYPER cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

HYPER cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HYPER? Mūsu HYPER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.