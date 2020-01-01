Hivello (HVLO) tokenomika

Hivello (HVLO) informācija

Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hivello.com
Tehniskais dokuments:
https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR

Hivello (HVLO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hivello (HVLO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 421.88K
$ 421.88K$ 421.88K
Kopējais apjoms:
$ 9.99B
$ 9.99B$ 9.99B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.08B
$ 1.08B$ 1.08B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00949
$ 0.00949$ 0.00949
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000326449368716657
$ 0.000326449368716657$ 0.000326449368716657
Pašreizējā cena:
$ 0.0003891
$ 0.0003891$ 0.0003891

Hivello (HVLO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hivello (HVLO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HVLO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HVLO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HVLO tokenomiku, uzzini HVLO tokena reāllaika cenu!

Hivello (HVLO) cenas vēsture

HVLO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

HVLO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HVLO? Mūsu HVLO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

