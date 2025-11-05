BiržaDEX+
Reāllaika HUMP AI cena šodien ir 0.000026 USD. Seko līdzi reāllaika HUMP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HUMP cenas tendenci MEXC.

HUMP AI logotips

HUMP AI kurss(HUMP)

1 HUMP uz USD reāllaika cena:

$0.000026
-3.70%1D
USD
HUMP AI (HUMP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:45:24 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.000025
24h zemākā
$ 0.00003
24h augstākā

$ 0.000025
$ 0.00003
--
--
0.00%

-3.69%

-31.58%

-31.58%

HUMP AI (HUMP) reāllaika cena ir $ 0.000026. Pēdējo 24 stundu laikā HUMP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.000025 līdz augstākajai $ 0.00003, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HUMP visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HUMP ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -3.69% pēdējo 24 stundu laikā un par -31.58% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

HUMP AI (HUMP) tirgus informācija

--
$ 627.07
$ 627.07$ 627.07

$ 130.00K
$ 130.00K$ 130.00K

--
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

Pašreizējais HUMP AI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 627.07. HUMP apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 5000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 130.00K.

HUMP AI (HUMP) cenas vēsture USD

Seko HUMP AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000001-3.69%
30 dienas$ -0.000024-48.00%
60 dienas$ -0.024974-99.90%
90 dienas$ -0.024974-99.90%
HUMP AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien HUMP cena mainījās par $ -0.000001 (-3.69%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

HUMP AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.000024 (-48.00%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

HUMP AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, HUMP piedzīvoja izmaiņas $ -0.024974 (-99.90%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

HUMP AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.024974 (-99.90%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu HUMP AI (HUMP) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati HUMP AI cenas vēstures lapu.

Kas ir HUMP AI (HUMP)?

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

HUMP AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu HUMP AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt HUMP steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par HUMP AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu HUMP AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

HUMP AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs HUMP AI (HUMP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu HUMP AI (HUMP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa HUMP AI prognozes.

Apskati HUMP AI cenas prognozi!

HUMP AI (HUMP) tokenomika

HUMP AI (HUMP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HUMP tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties HUMP AI (HUMP)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties HUMP AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties HUMP AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

HUMP uz vietējām valūtām

HUMP AI resurss

Dziļākai izpratnei par HUMP AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā HUMP AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par HUMP AI

Kāda ir HUMP AI (HUMP) vērtība šodien?
Reāllaika HUMP cena USD ir 0.000026 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HUMP uz USD cena?
Pašreizējā HUMP uz USD cena ir $ 0.000026. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir HUMP AI tirgus maksimums?
HUMP tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HUMP apjoms apgrozībā?
HUMP apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija HUMP vēsturiski augstākā cena?
HUMP sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija HUMP vēsturiski zemākā cena?
HUMP sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir HUMP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HUMP tirdzniecības apjoms ir $ 627.07 USD.
Vai HUMP šogad kāps augstāk?
HUMP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HUMP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:45:24 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

