Hosky Token (HOSKY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hosky Token (HOSKY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Hosky Token (HOSKY) informācija

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hosky.io/
Tehniskais dokuments:
https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf
Bloku pārlūks:
https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e

Hosky Token (HOSKY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hosky Token (HOSKY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 14.35M
Kopējais apjoms:
$ 1,000.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 228.00T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 62.93M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000000550002
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000004215354442
Pašreizējā cena:
$ 0.000000062933
Hosky Token (HOSKY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hosky Token (HOSKY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HOSKY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HOSKY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HOSKY tokenomiku, uzzini HOSKY tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties HOSKY

Vēlies iekļaut Hosky Token (HOSKY) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas HOSKY iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Hosky Token (HOSKY) cenas vēsture

HOSKY cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

HOSKY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HOSKY? Mūsu HOSKY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

