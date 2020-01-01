HOPR Token (HOPR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par HOPR Token (HOPR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
HOPR Token (HOPR) informācija

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hoprnet.org/
Tehniskais dokuments:
https://docs.hoprnet.org/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da

HOPR Token (HOPR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos HOPR Token (HOPR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 19.33M
Kopējais apjoms:
$ 394.55M
Apjoms apgrozībā:
$ 341.17M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 56.66M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.688
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.030108303598352832
Pašreizējā cena:
$ 0.05666
HOPR Token (HOPR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

HOPR Token (HOPR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HOPR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HOPR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HOPR tokenomiku, uzzini HOPR tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.