Hooked Protocol (HOOK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hooked Protocol (HOOK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Hooked Protocol (HOOK) informācija

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hooked.io/
Tehniskais dokuments:
https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0

Hooked Protocol (HOOK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hooked Protocol (HOOK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 28.45M
$ 28.45M
Kopējais apjoms:
$ 500.00M
$ 500.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 259.75M
$ 259.75M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 54.77M
$ 54.77M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4.0806
$ 4.0806
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.07833259635294688
$ 0.07833259635294688
Pašreizējā cena:
$ 0.10953
$ 0.10953

Hooked Protocol (HOOK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hooked Protocol (HOOK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HOOK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HOOK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HOOK tokenomiku, uzzini HOOK tokena reāllaika cenu!

Hooked Protocol (HOOK) cenas vēsture

HOOK cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

HOOK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HOOK? Mūsu HOOK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

