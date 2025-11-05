BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Robinhood xStock cena šodien ir 138.39 USD. Seko līdzi reāllaika HOODX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOODX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Robinhood xStock cena šodien ir 138.39 USD. Seko līdzi reāllaika HOODX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOODX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HOODX

HOODX Cenas informācija

Kas ir HOODX

HOODX Oficiālā tīmekļa vietne

HOODX Tokenomika

HOODX Cenas prognoze

HOODX Vēsture

HOODX iegādes rokasgrāmata

HOODX uz bezseguma valūtu konvertētājs

HOODX Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Robinhood xStock logotips

Robinhood xStock kurss(HOODX)

1 HOODX uz USD reāllaika cena:

$138.39
$138.39$138.39
-2.47%1D
USD
Robinhood xStock (HOODX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:45:09 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 137.29
$ 137.29$ 137.29
24h zemākā
$ 147.42
$ 147.42$ 147.42
24h augstākā

$ 137.29
$ 137.29$ 137.29

$ 147.42
$ 147.42$ 147.42

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

+0.03%

-2.46%

-5.26%

-5.26%

Robinhood xStock (HOODX) reāllaika cena ir $ 138.39. Pēdējo 24 stundu laikā HOODX tika tirgots robežās no zemākās $ 137.29 līdz augstākajai $ 147.42, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HOODX visu laiku augstākā cena ir $ 153.08036045849482, savukārt zemākā - $ 91.00407335090168.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HOODX ir mainījies par +0.03% pēdējā stundā, par -2.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Robinhood xStock (HOODX) tirgus informācija

No.1445

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

$ 71.44K
$ 71.44K$ 71.44K

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.84548497
30,999.84548497 30,999.84548497

SOL

Pašreizējais Robinhood xStock tirgus maksimums ir $ 4.29M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 71.44K. HOODX apjoms apgrozībā ir 31.00K ar kopējo apjomu 30999.84548497. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.29M.

Robinhood xStock (HOODX) cenas vēsture USD

Seko Robinhood xStock cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -3.5048-2.46%
30 dienas$ -10.71-7.19%
60 dienas$ +30.91+28.75%
90 dienas$ +33.12+31.46%
Robinhood xStock Cenas izmaiņas šodien

Šodien HOODX cena mainījās par $ -3.5048 (-2.46%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Robinhood xStock 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -10.71 (-7.19%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Robinhood xStock 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, HOODX piedzīvoja izmaiņas $ +30.91 (+28.75%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Robinhood xStock 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +33.12 (+31.46%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Robinhood xStock (HOODX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Robinhood xStock cenas vēstures lapu.

Kas ir Robinhood xStock (HOODX)?

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Robinhood xStock ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt HOODX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Robinhood xStock mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Robinhood xStock pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Robinhood xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Robinhood xStock (HOODX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Robinhood xStock (HOODX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Robinhood xStock prognozes.

Apskati Robinhood xStock cenas prognozi!

Robinhood xStock (HOODX) tokenomika

Robinhood xStock (HOODX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HOODX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Robinhood xStock (HOODX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Robinhood xStock? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Robinhood xStock MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

HOODX uz vietējām valūtām

1 Robinhood xStock(HOODX) uz VND
3,641,732.85
1 Robinhood xStock(HOODX) uz AUD
A$213.1206
1 Robinhood xStock(HOODX) uz GBP
105.1764
1 Robinhood xStock(HOODX) uz EUR
120.3993
1 Robinhood xStock(HOODX) uz USD
$138.39
1 Robinhood xStock(HOODX) uz MYR
RM579.8541
1 Robinhood xStock(HOODX) uz TRY
5,822.0673
1 Robinhood xStock(HOODX) uz JPY
¥21,173.67
1 Robinhood xStock(HOODX) uz ARS
ARS$201,733.8708
1 Robinhood xStock(HOODX) uz RUB
11,208.2061
1 Robinhood xStock(HOODX) uz INR
12,279.3447
1 Robinhood xStock(HOODX) uz IDR
Rp2,306,499.0774
1 Robinhood xStock(HOODX) uz PHP
8,116.5735
1 Robinhood xStock(HOODX) uz EGP
￡E.6,547.2309
1 Robinhood xStock(HOODX) uz BRL
R$747.306
1 Robinhood xStock(HOODX) uz CAD
C$195.1299
1 Robinhood xStock(HOODX) uz BDT
16,869.741
1 Robinhood xStock(HOODX) uz NGN
199,696.77
1 Robinhood xStock(HOODX) uz COP
$534,323.79
1 Robinhood xStock(HOODX) uz ZAR
R.2,427.3606
1 Robinhood xStock(HOODX) uz UAH
5,823.4512
1 Robinhood xStock(HOODX) uz TZS
T.Sh.340,861.4895
1 Robinhood xStock(HOODX) uz VES
Bs30,860.97
1 Robinhood xStock(HOODX) uz CLP
$130,916.94
1 Robinhood xStock(HOODX) uz PKR
Rs39,125.6208
1 Robinhood xStock(HOODX) uz KZT
72,530.199
1 Robinhood xStock(HOODX) uz THB
฿4,508.7462
1 Robinhood xStock(HOODX) uz TWD
NT$4,279.0188
1 Robinhood xStock(HOODX) uz AED
د.إ507.8913
1 Robinhood xStock(HOODX) uz CHF
Fr112.0959
1 Robinhood xStock(HOODX) uz HKD
HK$1,075.2903
1 Robinhood xStock(HOODX) uz AMD
֏52,941.0945
1 Robinhood xStock(HOODX) uz MAD
.د.م1,288.4109
1 Robinhood xStock(HOODX) uz MXN
$2,586.5091
1 Robinhood xStock(HOODX) uz SAR
ريال518.9625
1 Robinhood xStock(HOODX) uz ETB
Br21,121.0818
1 Robinhood xStock(HOODX) uz KES
KSh17,878.6041
1 Robinhood xStock(HOODX) uz JOD
د.أ98.11851
1 Robinhood xStock(HOODX) uz PLN
513.4269
1 Robinhood xStock(HOODX) uz RON
лв611.6838
1 Robinhood xStock(HOODX) uz SEK
kr1,325.7762
1 Robinhood xStock(HOODX) uz BGN
лв235.263
1 Robinhood xStock(HOODX) uz HUF
Ft46,800.7302
1 Robinhood xStock(HOODX) uz CZK
2,939.4036
1 Robinhood xStock(HOODX) uz KWD
د.ك42.48573
1 Robinhood xStock(HOODX) uz ILS
451.1514
1 Robinhood xStock(HOODX) uz BOB
Bs956.2749
1 Robinhood xStock(HOODX) uz AZN
235.263
1 Robinhood xStock(HOODX) uz TJS
SM1,275.9558
1 Robinhood xStock(HOODX) uz GEL
376.4208
1 Robinhood xStock(HOODX) uz AOA
Kz126,846.8901
1 Robinhood xStock(HOODX) uz BHD
.د.ب52.17303
1 Robinhood xStock(HOODX) uz BMD
$138.39
1 Robinhood xStock(HOODX) uz DKK
kr899.535
1 Robinhood xStock(HOODX) uz HNL
L3,645.1926
1 Robinhood xStock(HOODX) uz MUR
6,352.101
1 Robinhood xStock(HOODX) uz NAD
$2,395.5309
1 Robinhood xStock(HOODX) uz NOK
kr1,414.3458
1 Robinhood xStock(HOODX) uz NZD
$243.5664
1 Robinhood xStock(HOODX) uz PAB
B/.138.39
1 Robinhood xStock(HOODX) uz PGK
K582.6219
1 Robinhood xStock(HOODX) uz QAR
ر.ق503.7396
1 Robinhood xStock(HOODX) uz RSD
дин.14,128.2351
1 Robinhood xStock(HOODX) uz UZS
soʻm1,667,349.0141
1 Robinhood xStock(HOODX) uz ALL
L11,639.9829
1 Robinhood xStock(HOODX) uz ANG
ƒ247.7181
1 Robinhood xStock(HOODX) uz AWG
ƒ247.7181
1 Robinhood xStock(HOODX) uz BBD
$276.78
1 Robinhood xStock(HOODX) uz BAM
KM235.263
1 Robinhood xStock(HOODX) uz BIF
Fr408,112.11
1 Robinhood xStock(HOODX) uz BND
$179.907
1 Robinhood xStock(HOODX) uz BSD
$138.39
1 Robinhood xStock(HOODX) uz JMD
$22,215.7467
1 Robinhood xStock(HOODX) uz KHR
555,782.5434
1 Robinhood xStock(HOODX) uz KMF
Fr58,954.14
1 Robinhood xStock(HOODX) uz LAK
3,008,478.2007
1 Robinhood xStock(HOODX) uz LKR
රු42,178.5042
1 Robinhood xStock(HOODX) uz MDL
L2,344.3266
1 Robinhood xStock(HOODX) uz MGA
Ar620,582.277
1 Robinhood xStock(HOODX) uz MOP
P1,107.12
1 Robinhood xStock(HOODX) uz MVR
2,131.206
1 Robinhood xStock(HOODX) uz MWK
MK240,260.2629
1 Robinhood xStock(HOODX) uz MZN
MT8,850.0405
1 Robinhood xStock(HOODX) uz NPR
रु19,632.0054
1 Robinhood xStock(HOODX) uz PYG
981,461.88
1 Robinhood xStock(HOODX) uz RWF
Fr200,527.11
1 Robinhood xStock(HOODX) uz SBD
$1,138.9497
1 Robinhood xStock(HOODX) uz SCR
1,960.9863
1 Robinhood xStock(HOODX) uz SRD
$5,328.015
1 Robinhood xStock(HOODX) uz SVC
$1,210.9125
1 Robinhood xStock(HOODX) uz SZL
L2,395.5309
1 Robinhood xStock(HOODX) uz TMT
m485.7489
1 Robinhood xStock(HOODX) uz TND
د.ت405.89787
1 Robinhood xStock(HOODX) uz TTD
$938.2842
1 Robinhood xStock(HOODX) uz UGX
Sh482,150.76
1 Robinhood xStock(HOODX) uz XAF
Fr79,020.69
1 Robinhood xStock(HOODX) uz XCD
$373.653
1 Robinhood xStock(HOODX) uz XOF
Fr79,020.69
1 Robinhood xStock(HOODX) uz XPF
Fr14,254.17
1 Robinhood xStock(HOODX) uz BWP
P1,868.265
1 Robinhood xStock(HOODX) uz BZD
$278.1639
1 Robinhood xStock(HOODX) uz CVE
$13,336.6443
1 Robinhood xStock(HOODX) uz DJF
Fr24,495.03
1 Robinhood xStock(HOODX) uz DOP
$8,891.5575
1 Robinhood xStock(HOODX) uz DZD
د.ج18,105.5637
1 Robinhood xStock(HOODX) uz FJD
$315.5292
1 Robinhood xStock(HOODX) uz GNF
Fr1,203,301.05
1 Robinhood xStock(HOODX) uz GTQ
Q1,060.0674
1 Robinhood xStock(HOODX) uz GYD
$28,951.188
1 Robinhood xStock(HOODX) uz ISK
kr17,575.53

Robinhood xStock resurss

Dziļākai izpratnei par Robinhood xStock, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Robinhood xStock vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Robinhood xStock

Kāda ir Robinhood xStock (HOODX) vērtība šodien?
Reāllaika HOODX cena USD ir 138.39 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HOODX uz USD cena?
Pašreizējā HOODX uz USD cena ir $ 138.39. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Robinhood xStock tirgus maksimums?
HOODX tirgus maksimums ir $ 4.29M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HOODX apjoms apgrozībā?
HOODX apjoms apgrozībā ir 31.00K USD.
Kāda bija HOODX vēsturiski augstākā cena?
HOODX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 153.08036045849482 USD apmērā.
Kāda bija HOODX vēsturiski zemākā cena?
HOODX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 91.00407335090168 USD.
Kāds ir HOODX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HOODX tirdzniecības apjoms ir $ 71.44K USD.
Vai HOODX šogad kāps augstāk?
HOODX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HOODX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:45:09 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

HOODX uz USD kalkulators

Summa

HOODX
HOODX
USD
USD

1 HOODX = 138.38 USD

Tirgot HOODX

HOODX/USDT
$138.39
$138.39$138.39
-2.48%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,919.17
$100,919.17$100,919.17

-2.19%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,216.50
$3,216.50$3,216.50

-8.28%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.27
$154.27$154.27

-4.46%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1838
$2.1838$2.1838

-4.30%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,919.17
$100,919.17$100,919.17

-2.19%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,216.50
$3,216.50$3,216.50

-8.28%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.27
$154.27$154.27

-4.46%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1838
$2.1838$2.1838

-4.30%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15998
$0.15998$0.15998

-2.40%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18450
$0.18450$0.18450

+1,102.73%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.6193
$1.6193$1.6193

+979.53%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000265
$0.0000000000000000000000000265$0.0000000000000000000000000265

+284.05%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000222
$0.000000000222$0.000000000222

+158.13%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000851
$0.0000851$0.0000851

+107.56%