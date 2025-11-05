BiržaDEX+
Reāllaika Robinhood Markets cena šodien ir 138.33 USD. Seko līdzi reāllaika HOODON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOODON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HOODON

HOODON Cenas informācija

Kas ir HOODON

HOODON Oficiālā tīmekļa vietne

HOODON Tokenomika

HOODON Cenas prognoze

HOODON Vēsture

HOODON iegādes rokasgrāmata

HOODON uz bezseguma valūtu konvertētājs

HOODON Tūlītējie darījumi

Robinhood Markets logotips

Robinhood Markets kurss(HOODON)

1 HOODON uz USD reāllaika cena:

$138.36
$138.36$138.36
-2.67%1D
USD
Robinhood Markets (HOODON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:45:02 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 137.32
$ 137.32$ 137.32
24h zemākā
$ 147.3
$ 147.3$ 147.3
24h augstākā

$ 137.32
$ 137.32$ 137.32

$ 147.3
$ 147.3$ 147.3

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952$ 96.19355397433952

+0.04%

-2.67%

-5.15%

-5.15%

Robinhood Markets (HOODON) reāllaika cena ir $ 138.33. Pēdējo 24 stundu laikā HOODON tika tirgots robežās no zemākās $ 137.32 līdz augstākajai $ 147.3, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HOODON visu laiku augstākā cena ir $ 152.93948357313678, savukārt zemākā - $ 96.19355397433952.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HOODON ir mainījies par +0.04% pēdējā stundā, par -2.67% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Robinhood Markets (HOODON) tirgus informācija

No.2521

$ 448.59K
$ 448.59K$ 448.59K

$ 64.35K
$ 64.35K$ 64.35K

$ 448.59K
$ 448.59K$ 448.59K

3.24K
3.24K 3.24K

3,242.86477135
3,242.86477135 3,242.86477135

ETH

Pašreizējais Robinhood Markets tirgus maksimums ir $ 448.59K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 64.35K. HOODON apjoms apgrozībā ir 3.24K ar kopējo apjomu 3242.86477135. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 448.59K.

Robinhood Markets (HOODON) cenas vēsture USD

Seko Robinhood Markets cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -3.7956-2.67%
30 dienas$ -11.4-7.62%
60 dienas$ +35.05+33.93%
90 dienas$ +58.33+72.91%
Robinhood Markets Cenas izmaiņas šodien

Šodien HOODON cena mainījās par $ -3.7956 (-2.67%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Robinhood Markets 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -11.4 (-7.62%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Robinhood Markets 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, HOODON piedzīvoja izmaiņas $ +35.05 (+33.93%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Robinhood Markets 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +58.33 (+72.91%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Robinhood Markets (HOODON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Robinhood Markets cenas vēstures lapu.

Kas ir Robinhood Markets (HOODON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Robinhood Markets ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt HOODON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Robinhood Markets mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Robinhood Markets pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Robinhood Markets cenas prognoze (USD)

Kāda būs Robinhood Markets (HOODON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Robinhood Markets (HOODON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Robinhood Markets prognozes.

Apskati Robinhood Markets cenas prognozi!

Robinhood Markets (HOODON) tokenomika

Robinhood Markets (HOODON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HOODON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Robinhood Markets (HOODON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Robinhood Markets? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Robinhood Markets MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

HOODON uz vietējām valūtām

1 Robinhood Markets(HOODON) uz VND
3,640,153.95
1 Robinhood Markets(HOODON) uz AUD
A$213.0282
1 Robinhood Markets(HOODON) uz GBP
105.1308
1 Robinhood Markets(HOODON) uz EUR
120.3471
1 Robinhood Markets(HOODON) uz USD
$138.33
1 Robinhood Markets(HOODON) uz MYR
RM579.6027
1 Robinhood Markets(HOODON) uz TRY
5,819.5431
1 Robinhood Markets(HOODON) uz JPY
¥21,164.49
1 Robinhood Markets(HOODON) uz ARS
ARS$201,646.4076
1 Robinhood Markets(HOODON) uz RUB
11,203.3467
1 Robinhood Markets(HOODON) uz INR
12,274.0209
1 Robinhood Markets(HOODON) uz IDR
Rp2,305,499.0778
1 Robinhood Markets(HOODON) uz PHP
8,113.0545
1 Robinhood Markets(HOODON) uz EGP
￡E.6,544.3923
1 Robinhood Markets(HOODON) uz BRL
R$746.982
1 Robinhood Markets(HOODON) uz CAD
C$195.0453
1 Robinhood Markets(HOODON) uz BDT
16,862.427
1 Robinhood Markets(HOODON) uz NGN
199,610.19
1 Robinhood Markets(HOODON) uz COP
$534,092.13
1 Robinhood Markets(HOODON) uz ZAR
R.2,426.3082
1 Robinhood Markets(HOODON) uz UAH
5,820.9264
1 Robinhood Markets(HOODON) uz TZS
T.Sh.340,713.7065
1 Robinhood Markets(HOODON) uz VES
Bs30,847.59
1 Robinhood Markets(HOODON) uz CLP
$130,860.18
1 Robinhood Markets(HOODON) uz PKR
Rs39,108.6576
1 Robinhood Markets(HOODON) uz KZT
72,498.753
1 Robinhood Markets(HOODON) uz THB
฿4,506.7914
1 Robinhood Markets(HOODON) uz TWD
NT$4,277.1636
1 Robinhood Markets(HOODON) uz AED
د.إ507.6711
1 Robinhood Markets(HOODON) uz CHF
Fr112.0473
1 Robinhood Markets(HOODON) uz HKD
HK$1,074.8241
1 Robinhood Markets(HOODON) uz AMD
֏52,918.1415
1 Robinhood Markets(HOODON) uz MAD
.د.م1,287.8523
1 Robinhood Markets(HOODON) uz MXN
$2,585.3877
1 Robinhood Markets(HOODON) uz SAR
ريال518.7375
1 Robinhood Markets(HOODON) uz ETB
Br21,111.9246
1 Robinhood Markets(HOODON) uz KES
KSh17,870.8527
1 Robinhood Markets(HOODON) uz JOD
د.أ98.07597
1 Robinhood Markets(HOODON) uz PLN
513.2043
1 Robinhood Markets(HOODON) uz RON
лв611.4186
1 Robinhood Markets(HOODON) uz SEK
kr1,325.2014
1 Robinhood Markets(HOODON) uz BGN
лв235.161
1 Robinhood Markets(HOODON) uz HUF
Ft46,780.4394
1 Robinhood Markets(HOODON) uz CZK
2,938.1292
1 Robinhood Markets(HOODON) uz KWD
د.ك42.46731
1 Robinhood Markets(HOODON) uz ILS
450.9558
1 Robinhood Markets(HOODON) uz BOB
Bs955.8603
1 Robinhood Markets(HOODON) uz AZN
235.161
1 Robinhood Markets(HOODON) uz TJS
SM1,275.4026
1 Robinhood Markets(HOODON) uz GEL
376.2576
1 Robinhood Markets(HOODON) uz AOA
Kz126,791.8947
1 Robinhood Markets(HOODON) uz BHD
.د.ب52.15041
1 Robinhood Markets(HOODON) uz BMD
$138.33
1 Robinhood Markets(HOODON) uz DKK
kr899.145
1 Robinhood Markets(HOODON) uz HNL
L3,643.6122
1 Robinhood Markets(HOODON) uz MUR
6,349.347
1 Robinhood Markets(HOODON) uz NAD
$2,394.4923
1 Robinhood Markets(HOODON) uz NOK
kr1,413.7326
1 Robinhood Markets(HOODON) uz NZD
$243.4608
1 Robinhood Markets(HOODON) uz PAB
B/.138.33
1 Robinhood Markets(HOODON) uz PGK
K582.3693
1 Robinhood Markets(HOODON) uz QAR
ر.ق503.5212
1 Robinhood Markets(HOODON) uz RSD
дин.14,122.1097
1 Robinhood Markets(HOODON) uz UZS
soʻm1,666,626.1227
1 Robinhood Markets(HOODON) uz ALL
L11,634.9363
1 Robinhood Markets(HOODON) uz ANG
ƒ247.6107
1 Robinhood Markets(HOODON) uz AWG
ƒ247.6107
1 Robinhood Markets(HOODON) uz BBD
$276.66
1 Robinhood Markets(HOODON) uz BAM
KM235.161
1 Robinhood Markets(HOODON) uz BIF
Fr407,935.17
1 Robinhood Markets(HOODON) uz BND
$179.829
1 Robinhood Markets(HOODON) uz BSD
$138.33
1 Robinhood Markets(HOODON) uz JMD
$22,206.1149
1 Robinhood Markets(HOODON) uz KHR
555,541.5798
1 Robinhood Markets(HOODON) uz KMF
Fr58,928.58
1 Robinhood Markets(HOODON) uz LAK
3,007,173.8529
1 Robinhood Markets(HOODON) uz LKR
රු42,160.2174
1 Robinhood Markets(HOODON) uz MDL
L2,343.3102
1 Robinhood Markets(HOODON) uz MGA
Ar620,313.219
1 Robinhood Markets(HOODON) uz MOP
P1,106.64
1 Robinhood Markets(HOODON) uz MVR
2,130.282
1 Robinhood Markets(HOODON) uz MWK
MK240,156.0963
1 Robinhood Markets(HOODON) uz MZN
MT8,846.2035
1 Robinhood Markets(HOODON) uz NPR
रु19,623.4938
1 Robinhood Markets(HOODON) uz PYG
981,036.36
1 Robinhood Markets(HOODON) uz RWF
Fr200,440.17
1 Robinhood Markets(HOODON) uz SBD
$1,138.4559
1 Robinhood Markets(HOODON) uz SCR
1,960.1361
1 Robinhood Markets(HOODON) uz SRD
$5,325.705
1 Robinhood Markets(HOODON) uz SVC
$1,210.3875
1 Robinhood Markets(HOODON) uz SZL
L2,394.4923
1 Robinhood Markets(HOODON) uz TMT
m485.5383
1 Robinhood Markets(HOODON) uz TND
د.ت405.72189
1 Robinhood Markets(HOODON) uz TTD
$937.8774
1 Robinhood Markets(HOODON) uz UGX
Sh481,941.72
1 Robinhood Markets(HOODON) uz XAF
Fr78,986.43
1 Robinhood Markets(HOODON) uz XCD
$373.491
1 Robinhood Markets(HOODON) uz XOF
Fr78,986.43
1 Robinhood Markets(HOODON) uz XPF
Fr14,247.99
1 Robinhood Markets(HOODON) uz BWP
P1,867.455
1 Robinhood Markets(HOODON) uz BZD
$278.0433
1 Robinhood Markets(HOODON) uz CVE
$13,330.8621
1 Robinhood Markets(HOODON) uz DJF
Fr24,484.41
1 Robinhood Markets(HOODON) uz DOP
$8,887.7025
1 Robinhood Markets(HOODON) uz DZD
د.ج18,097.7139
1 Robinhood Markets(HOODON) uz FJD
$315.3924
1 Robinhood Markets(HOODON) uz GNF
Fr1,202,779.35
1 Robinhood Markets(HOODON) uz GTQ
Q1,059.6078
1 Robinhood Markets(HOODON) uz GYD
$28,938.636
1 Robinhood Markets(HOODON) uz ISK
kr17,567.91

Robinhood Markets resurss

Dziļākai izpratnei par Robinhood Markets, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Robinhood Markets vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Robinhood Markets

Kāda ir Robinhood Markets (HOODON) vērtība šodien?
Reāllaika HOODON cena USD ir 138.33 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HOODON uz USD cena?
Pašreizējā HOODON uz USD cena ir $ 138.33. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Robinhood Markets tirgus maksimums?
HOODON tirgus maksimums ir $ 448.59K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HOODON apjoms apgrozībā?
HOODON apjoms apgrozībā ir 3.24K USD.
Kāda bija HOODON vēsturiski augstākā cena?
HOODON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 152.93948357313678 USD apmērā.
Kāda bija HOODON vēsturiski zemākā cena?
HOODON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 96.19355397433952 USD.
Kāds ir HOODON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HOODON tirdzniecības apjoms ir $ 64.35K USD.
Vai HOODON šogad kāps augstāk?
HOODON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HOODON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:45:02 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

