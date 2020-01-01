HONK (HONK) tokenomika

HONK (HONK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par HONK (HONK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
HONK (HONK) informācija

Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game."

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://honk.lol/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/3ag1Mj9AKz9FAkCQ6gAEhpLSX8B2pUbPdkb9iBsDLZNB

HONK (HONK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos HONK (HONK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.00M
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Kopējais apjoms:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Apjoms apgrozībā:
$ 919.82M
$ 919.82M$ 919.82M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.09M
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.04001
$ 0.04001
$ 0.04001$ 0.04001
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000066295081003402
$ 0.000066295081003402$ 0.000066295081003402
Pašreizējā cena:
$ 0.001091
$ 0.001091$ 0.001091

HONK (HONK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

HONK (HONK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HONK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HONK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HONK tokenomiku, uzzini HONK tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties HONK

Vēlies iekļaut HONK (HONK) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas HONK iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

HONK (HONK) cenas vēsture

HONK cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

HONK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HONK? Mūsu HONK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.