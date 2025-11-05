Holoworld AI kurss(HOLO)
Holoworld AI (HOLO) reāllaika cena ir $ 0.1007.
Īstermiņa veiktspējas ziņā HOLO ir mainījies par +0.90% pēdējā stundā, par -3.35% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.28% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Holoworld AI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 114.06K.
Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.
Dziļākai izpratnei par Holoworld AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:
