BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Holoworld AI cena šodien ir 0.1007 USD. Seko līdzi reāllaika HOLO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOLO cenas tendenci MEXC.Reāllaika Holoworld AI cena šodien ir 0.1007 USD. Seko līdzi reāllaika HOLO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HOLO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HOLO

HOLO Cenas informācija

Kas ir HOLO

HOLO Tehniskais dokuments

HOLO Oficiālā tīmekļa vietne

HOLO Tokenomika

HOLO Cenas prognoze

HOLO Vēsture

HOLO iegādes rokasgrāmata

HOLO uz bezseguma valūtu konvertētājs

HOLO Tūlītējie darījumi

HOLO USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Holoworld AI logotips

Holoworld AI kurss(HOLO)

1 HOLO uz USD reāllaika cena:

$0.1009
$0.1009$0.1009
-3.35%1D
USD
Holoworld AI (HOLO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:44:48 (UTC+8)

Holoworld AI (HOLO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0953
$ 0.0953$ 0.0953
24h zemākā
$ 0.1109
$ 0.1109$ 0.1109
24h augstākā

$ 0.0953
$ 0.0953$ 0.0953

$ 0.1109
$ 0.1109$ 0.1109

--
----

--
----

+0.90%

-3.35%

-28.28%

-28.28%

Holoworld AI (HOLO) reāllaika cena ir $ 0.1007. Pēdējo 24 stundu laikā HOLO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0953 līdz augstākajai $ 0.1109, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HOLO visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HOLO ir mainījies par +0.90% pēdējā stundā, par -3.35% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.28% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Holoworld AI (HOLO) tirgus informācija

--
----

$ 114.06K
$ 114.06K$ 114.06K

$ 206.23M
$ 206.23M$ 206.23M

--
----

2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

BSC

Pašreizējais Holoworld AI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 114.06K. HOLO apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 2048000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 206.23M.

Holoworld AI (HOLO) cenas vēsture USD

Seko Holoworld AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.003497-3.35%
30 dienas$ -0.1188-54.13%
60 dienas$ +0.0507+101.40%
90 dienas$ +0.0507+101.40%
Holoworld AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien HOLO cena mainījās par $ -0.003497 (-3.35%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Holoworld AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.1188 (-54.13%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Holoworld AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, HOLO piedzīvoja izmaiņas $ +0.0507 (+101.40%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Holoworld AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0507 (+101.40%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Holoworld AI (HOLO) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Holoworld AI cenas vēstures lapu.

Kas ir Holoworld AI (HOLO)?

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Holoworld AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Holoworld AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt HOLO steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Holoworld AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Holoworld AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Holoworld AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Holoworld AI (HOLO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Holoworld AI (HOLO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Holoworld AI prognozes.

Apskati Holoworld AI cenas prognozi!

Holoworld AI (HOLO) tokenomika

Holoworld AI (HOLO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HOLO tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Holoworld AI (HOLO)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Holoworld AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Holoworld AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

HOLO uz vietējām valūtām

1 Holoworld AI(HOLO) uz VND
2,649.9205
1 Holoworld AI(HOLO) uz AUD
A$0.155078
1 Holoworld AI(HOLO) uz GBP
0.076532
1 Holoworld AI(HOLO) uz EUR
0.087609
1 Holoworld AI(HOLO) uz USD
$0.1007
1 Holoworld AI(HOLO) uz MYR
RM0.421933
1 Holoworld AI(HOLO) uz TRY
4.236449
1 Holoworld AI(HOLO) uz JPY
¥15.4071
1 Holoworld AI(HOLO) uz ARS
ARS$146.792404
1 Holoworld AI(HOLO) uz RUB
8.155693
1 Holoworld AI(HOLO) uz INR
8.935111
1 Holoworld AI(HOLO) uz IDR
Rp1,678.332662
1 Holoworld AI(HOLO) uz PHP
5.906055
1 Holoworld AI(HOLO) uz EGP
￡E.4.764117
1 Holoworld AI(HOLO) uz BRL
R$0.54378
1 Holoworld AI(HOLO) uz CAD
C$0.141987
1 Holoworld AI(HOLO) uz BDT
12.27533
1 Holoworld AI(HOLO) uz NGN
145.3101
1 Holoworld AI(HOLO) uz COP
$388.8027
1 Holoworld AI(HOLO) uz ZAR
R.1.766278
1 Holoworld AI(HOLO) uz UAH
4.237456
1 Holoworld AI(HOLO) uz TZS
T.Sh.248.029135
1 Holoworld AI(HOLO) uz VES
Bs22.4561
1 Holoworld AI(HOLO) uz CLP
$95.2622
1 Holoworld AI(HOLO) uz PKR
Rs28.469904
1 Holoworld AI(HOLO) uz KZT
52.77687
1 Holoworld AI(HOLO) uz THB
฿3.280806
1 Holoworld AI(HOLO) uz TWD
NT$3.113644
1 Holoworld AI(HOLO) uz AED
د.إ0.369569
1 Holoworld AI(HOLO) uz CHF
Fr0.081567
1 Holoworld AI(HOLO) uz HKD
HK$0.782439
1 Holoworld AI(HOLO) uz AMD
֏38.522785
1 Holoworld AI(HOLO) uz MAD
.د.م0.937517
1 Holoworld AI(HOLO) uz MXN
$1.882083
1 Holoworld AI(HOLO) uz SAR
ريال0.377625
1 Holoworld AI(HOLO) uz ETB
Br15.368834
1 Holoworld AI(HOLO) uz KES
KSh13.009433
1 Holoworld AI(HOLO) uz JOD
د.أ0.0713963
1 Holoworld AI(HOLO) uz PLN
0.373597
1 Holoworld AI(HOLO) uz RON
лв0.445094
1 Holoworld AI(HOLO) uz SEK
kr0.964706
1 Holoworld AI(HOLO) uz BGN
лв0.17119
1 Holoworld AI(HOLO) uz HUF
Ft34.054726
1 Holoworld AI(HOLO) uz CZK
2.138868
1 Holoworld AI(HOLO) uz KWD
د.ك0.0309149
1 Holoworld AI(HOLO) uz ILS
0.328282
1 Holoworld AI(HOLO) uz BOB
Bs0.695837
1 Holoworld AI(HOLO) uz AZN
0.17119
1 Holoworld AI(HOLO) uz TJS
SM0.928454
1 Holoworld AI(HOLO) uz GEL
0.273904
1 Holoworld AI(HOLO) uz AOA
Kz92.300613
1 Holoworld AI(HOLO) uz BHD
.د.ب0.0379639
1 Holoworld AI(HOLO) uz BMD
$0.1007
1 Holoworld AI(HOLO) uz DKK
kr0.65455
1 Holoworld AI(HOLO) uz HNL
L2.652438
1 Holoworld AI(HOLO) uz MUR
4.62213
1 Holoworld AI(HOLO) uz NAD
$1.743117
1 Holoworld AI(HOLO) uz NOK
kr1.029154
1 Holoworld AI(HOLO) uz NZD
$0.177232
1 Holoworld AI(HOLO) uz PAB
B/.0.1007
1 Holoworld AI(HOLO) uz PGK
K0.423947
1 Holoworld AI(HOLO) uz QAR
ر.ق0.366548
1 Holoworld AI(HOLO) uz RSD
дин.10.280463
1 Holoworld AI(HOLO) uz UZS
soʻm1,213.252733
1 Holoworld AI(HOLO) uz ALL
L8.469877
1 Holoworld AI(HOLO) uz ANG
ƒ0.180253
1 Holoworld AI(HOLO) uz AWG
ƒ0.180253
1 Holoworld AI(HOLO) uz BBD
$0.2014
1 Holoworld AI(HOLO) uz BAM
KM0.17119
1 Holoworld AI(HOLO) uz BIF
Fr296.9643
1 Holoworld AI(HOLO) uz BND
$0.13091
1 Holoworld AI(HOLO) uz BSD
$0.1007
1 Holoworld AI(HOLO) uz JMD
$16.165371
1 Holoworld AI(HOLO) uz KHR
404.417242
1 Holoworld AI(HOLO) uz KMF
Fr42.8982
1 Holoworld AI(HOLO) uz LAK
2,189.130391
1 Holoworld AI(HOLO) uz LKR
රු30.691346
1 Holoworld AI(HOLO) uz MDL
L1.705858
1 Holoworld AI(HOLO) uz MGA
Ar451.56901
1 Holoworld AI(HOLO) uz MOP
P0.8056
1 Holoworld AI(HOLO) uz MVR
1.55078
1 Holoworld AI(HOLO) uz MWK
MK174.826277
1 Holoworld AI(HOLO) uz MZN
MT6.439765
1 Holoworld AI(HOLO) uz NPR
रु14.285302
1 Holoworld AI(HOLO) uz PYG
714.1644
1 Holoworld AI(HOLO) uz RWF
Fr145.9143
1 Holoworld AI(HOLO) uz SBD
$0.828761
1 Holoworld AI(HOLO) uz SCR
1.426919
1 Holoworld AI(HOLO) uz SRD
$3.87695
1 Holoworld AI(HOLO) uz SVC
$0.881125
1 Holoworld AI(HOLO) uz SZL
L1.743117
1 Holoworld AI(HOLO) uz TMT
m0.353457
1 Holoworld AI(HOLO) uz TND
د.ت0.2953531
1 Holoworld AI(HOLO) uz TTD
$0.682746
1 Holoworld AI(HOLO) uz UGX
Sh350.8388
1 Holoworld AI(HOLO) uz XAF
Fr57.4997
1 Holoworld AI(HOLO) uz XCD
$0.27189
1 Holoworld AI(HOLO) uz XOF
Fr57.4997
1 Holoworld AI(HOLO) uz XPF
Fr10.3721
1 Holoworld AI(HOLO) uz BWP
P1.35945
1 Holoworld AI(HOLO) uz BZD
$0.202407
1 Holoworld AI(HOLO) uz CVE
$9.704459
1 Holoworld AI(HOLO) uz DJF
Fr17.8239
1 Holoworld AI(HOLO) uz DOP
$6.469975
1 Holoworld AI(HOLO) uz DZD
د.ج13.174581
1 Holoworld AI(HOLO) uz FJD
$0.229596
1 Holoworld AI(HOLO) uz GNF
Fr875.5865
1 Holoworld AI(HOLO) uz GTQ
Q0.771362
1 Holoworld AI(HOLO) uz GYD
$21.06644
1 Holoworld AI(HOLO) uz ISK
kr12.7889

Holoworld AI resurss

Dziļākai izpratnei par Holoworld AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Holoworld AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Holoworld AI

Kāda ir Holoworld AI (HOLO) vērtība šodien?
Reāllaika HOLO cena USD ir 0.1007 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HOLO uz USD cena?
Pašreizējā HOLO uz USD cena ir $ 0.1007. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Holoworld AI tirgus maksimums?
HOLO tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HOLO apjoms apgrozībā?
HOLO apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija HOLO vēsturiski augstākā cena?
HOLO sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija HOLO vēsturiski zemākā cena?
HOLO sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir HOLO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HOLO tirdzniecības apjoms ir $ 114.06K USD.
Vai HOLO šogad kāps augstāk?
HOLO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HOLO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:44:48 (UTC+8)

Holoworld AI (HOLO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

HOLO uz USD kalkulators

Summa

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0.1007 USD

Tirgot HOLO

HOLO/USDC
$0.1007
$0.1007$0.1007
-3.71%
HOLO/USDT
$0.1009
$0.1009$0.1009
-3.44%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,026.49
$101,026.49$101,026.49

-2.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,224.95
$3,224.95$3,224.95

-8.04%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.73
$154.73$154.73

-4.18%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1900
$2.1900$2.1900

-4.03%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,026.49
$101,026.49$101,026.49

-2.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,224.95
$3,224.95$3,224.95

-8.04%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.73
$154.73$154.73

-4.18%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1900
$2.1900$2.1900

-4.03%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16054
$0.16054$0.16054

-2.06%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18384
$0.18384$0.18384

+1,098.43%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.6150
$1.6150$1.6150

+976.66%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000290
$0.0000000000000000000000000290$0.0000000000000000000000000290

+320.28%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000225
$0.000000000225$0.000000000225

+161.62%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000851
$0.0000851$0.0000851

+107.56%