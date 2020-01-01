Holdstation (HOLDSTATION) tokenomika

Holdstation (HOLDSTATION) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Holdstation (HOLDSTATION), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Holdstation (HOLDSTATION) informācija

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://holdstation.com/
Tehniskais dokuments:
https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2

Holdstation (HOLDSTATION) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Holdstation (HOLDSTATION) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 13.18M
$ 13.18M$ 13.18M
Kopējais apjoms:
$ 7.90M
$ 7.90M$ 7.90M
Apjoms apgrozībā:
$ 7.90M
$ 7.90M$ 7.90M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 50.03M
$ 50.03M$ 50.03M
Visu laiku augstākā cena:
$ 5.261
$ 5.261$ 5.261
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.5987876567755669
$ 0.5987876567755669$ 0.5987876567755669
Pašreizējā cena:
$ 1.6676
$ 1.6676$ 1.6676

Holdstation (HOLDSTATION) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Holdstation (HOLDSTATION) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HOLDSTATION tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HOLDSTATION tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HOLDSTATION tokenomiku, uzzini HOLDSTATION tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties HOLDSTATION

Vēlies iekļaut Holdstation (HOLDSTATION) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas HOLDSTATION iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Holdstation (HOLDSTATION) cenas vēsture

HOLDSTATION cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

HOLDSTATION cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HOLDSTATION? Mūsu HOLDSTATION cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.