Human (HMT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Human (HMT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Human (HMT) informācija

HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.humanprotocol.org/
Tehniskais dokuments:
https://docs.humanprotocol.org/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xd1ba9BAC957322D6e8c07a160a3A8dA11A0d2867

Human (HMT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Human (HMT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 11.97M
$ 11.97M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.17998
$ 0.17998
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.010131568459792389
$ 0.010131568459792389
Pašreizējā cena:
$ 0.01197
$ 0.01197

Human (HMT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Human (HMT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HMT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HMT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HMT tokenomiku, uzzini HMT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties HMT

Vēlies iekļaut Human (HMT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas HMT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Human (HMT) cenas vēsture

HMT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

HMT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HMT? Mūsu HMT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.