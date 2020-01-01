HIPPOP (HIPPOP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par HIPPOP (HIPPOP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
HIPPOP (HIPPOP) informācija

$HIP is a meme token, it is based on RWA,and has definite use cases. Along with this, our coin has a large NFT community, an artist community and the HIPPOP app has just been released.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hypeboy.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://the-hype-lab.gitbook.io/litepaper_eng
Bloku pārlūks:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xa0995d43901551601060447f9aBf93ebc277cEC2

HIPPOP (HIPPOP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos HIPPOP (HIPPOP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 500.00K
$ 500.00K$ 500.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.20281
$ 0.20281$ 0.20281
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000102006827494638
$ 0.000102006827494638$ 0.000102006827494638
Pašreizējā cena:
$ 0.0004
$ 0.0004$ 0.0004

HIPPOP (HIPPOP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

HIPPOP (HIPPOP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HIPPOP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HIPPOP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HIPPOP tokenomiku, uzzini HIPPOP tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties HIPPOP

Vēlies iekļaut HIPPOP (HIPPOP) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas HIPPOP iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

HIPPOP (HIPPOP) cenas vēsture

HIPPOP cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

HIPPOP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HIPPOP? Mūsu HIPPOP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.