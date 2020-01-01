Hive Intelligence (HINT) tokenomika

Hive Intelligence (HINT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hive Intelligence (HINT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Hive Intelligence (HINT) informācija

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://hiveintelligence.xyz
Tehniskais dokuments:
http://docs.hiveintelligence.xyz
Bloku pārlūks:
https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787

Hive Intelligence (HINT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hive Intelligence (HINT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M
Kopējais apjoms:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 460.38M
$ 460.38M$ 460.38M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.04414
$ 0.04414$ 0.04414
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00207862882740898
$ 0.00207862882740898$ 0.00207862882740898
Pašreizējā cena:
$ 0.004993
$ 0.004993$ 0.004993

Hive Intelligence (HINT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hive Intelligence (HINT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HINT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HINT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HINT tokenomiku, uzzini HINT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties HINT

Vēlies iekļaut Hive Intelligence (HINT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas HINT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Hive Intelligence (HINT) cenas vēsture

HINT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

HINT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HINT? Mūsu HINT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.