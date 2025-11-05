BiržaDEX+
Reāllaika Hims Hers Health cena šodien ir 42.62 USD. Seko līdzi reāllaika HIMSON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HIMSON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HIMSON

HIMSON Cenas informācija

Kas ir HIMSON

HIMSON Oficiālā tīmekļa vietne

HIMSON Tokenomika

HIMSON Cenas prognoze

HIMSON Vēsture

HIMSON iegādes rokasgrāmata

HIMSON uz bezseguma valūtu konvertētājs

HIMSON Tūlītējie darījumi

Hims Hers Health logotips

Hims Hers Health kurss(HIMSON)

1 HIMSON uz USD reāllaika cena:

$42.62
$42.62$42.62
-6.82%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:44:32 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 42.62
$ 42.62$ 42.62
24h zemākā
$ 48.22
$ 48.22$ 48.22
24h augstākā

$ 42.62
$ 42.62$ 42.62

$ 48.22
$ 48.22$ 48.22

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565$ 64.87097006673565

$ 42.91605561045867
$ 42.91605561045867$ 42.91605561045867

-3.97%

-6.81%

-9.88%

-9.88%

Hims Hers Health (HIMSON) reāllaika cena ir $ 42.62. Pēdējo 24 stundu laikā HIMSON tika tirgots robežās no zemākās $ 42.62 līdz augstākajai $ 48.22, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HIMSON visu laiku augstākā cena ir $ 64.87097006673565, savukārt zemākā - $ 42.91605561045867.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HIMSON ir mainījies par -3.97% pēdējā stundā, par -6.81% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hims Hers Health (HIMSON) tirgus informācija

No.2741

$ 256.28K
$ 256.28K$ 256.28K

$ 78.12K
$ 78.12K$ 78.12K

$ 256.28K
$ 256.28K$ 256.28K

6.01K
6.01K 6.01K

6,013.07631957
6,013.07631957 6,013.07631957

ETH

Pašreizējais Hims Hers Health tirgus maksimums ir $ 256.28K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 78.12K. HIMSON apjoms apgrozībā ir 6.01K ar kopējo apjomu 6013.07631957. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 256.28K.

Hims Hers Health (HIMSON) cenas vēsture USD

Seko Hims Hers Health cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -3.1194-6.81%
30 dienas$ -11.13-20.71%
60 dienas$ +12.62+42.06%
90 dienas$ +12.62+42.06%
Hims Hers Health Cenas izmaiņas šodien

Šodien HIMSON cena mainījās par $ -3.1194 (-6.81%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Hims Hers Health 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -11.13 (-20.71%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Hims Hers Health 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, HIMSON piedzīvoja izmaiņas $ +12.62 (+42.06%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Hims Hers Health 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +12.62 (+42.06%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Hims Hers Health (HIMSON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Hims Hers Health cenas vēstures lapu.

Kas ir Hims Hers Health (HIMSON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Hims Hers Health ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt HIMSON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Hims Hers Health mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Hims Hers Health pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Hims Hers Health cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hims Hers Health (HIMSON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hims Hers Health (HIMSON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hims Hers Health prognozes.

Apskati Hims Hers Health cenas prognozi!

Hims Hers Health (HIMSON) tokenomika

Hims Hers Health (HIMSON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HIMSON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Hims Hers Health (HIMSON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Hims Hers Health? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Hims Hers Health MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

HIMSON uz vietējām valūtām

1 Hims Hers Health(HIMSON) uz VND
1,121,545.3
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz AUD
A$65.6348
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz GBP
32.3912
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz EUR
37.0794
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz USD
$42.62
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz MYR
RM178.5778
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz TRY
1,793.0234
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz JPY
¥6,520.86
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz ARS
ARS$62,128.0264
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz RUB
3,451.7938
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz INR
3,781.6726
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz IDR
Rp710,333.0492
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz PHP
2,499.663
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz EGP
￡E.2,016.3522
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz BRL
R$230.148
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz CAD
C$60.0942
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz BDT
5,195.378
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz NGN
61,500.66
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz COP
$164,555.82
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz ZAR
R.747.5548
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz UAH
1,793.4496
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz TZS
T.Sh.104,975.191
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz VES
Bs9,504.26
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz CLP
$40,318.52
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz PKR
Rs12,049.5264
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz KZT
22,337.142
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz THB
฿1,388.5596
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz TWD
NT$1,317.8104
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz AED
د.إ156.4154
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz CHF
Fr34.5222
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz HKD
HK$331.1574
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz AMD
֏16,304.281
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz MAD
.د.م396.7922
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz MXN
$796.5678
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz SAR
ريال159.825
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz ETB
Br6,504.6644
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz KES
KSh5,506.0778
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz JOD
د.أ30.21758
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz PLN
158.1202
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz RON
лв188.3804
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz SEK
kr408.2996
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz BGN
лв72.454
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz HUF
Ft14,413.2316
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz CZK
905.2488
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz KWD
د.ك13.08434
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz ILS
138.9412
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz BOB
Bs294.5042
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz AZN
72.454
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz TJS
SM392.9564
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz GEL
115.9264
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz AOA
Kz39,065.0658
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz BHD
.د.ب16.06774
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz BMD
$42.62
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz DKK
kr277.03
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz HNL
L1,122.6108
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz MUR
1,956.258
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz NAD
$737.7522
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz NOK
kr435.5764
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz NZD
$75.0112
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz PAB
B/.42.62
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz PGK
K179.4302
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz QAR
ر.ق155.1368
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz RSD
дин.4,351.0758
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz UZS
soʻm513,493.8578
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz ALL
L3,584.7682
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz ANG
ƒ76.2898
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz AWG
ƒ76.2898
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz BBD
$85.24
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz BAM
KM72.454
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz BIF
Fr125,686.38
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz BND
$55.406
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz BSD
$42.62
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz JMD
$6,841.7886
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz KHR
171,164.4772
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz KMF
Fr18,156.12
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz LAK
926,521.7206
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz LKR
රු12,989.7236
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz MDL
L721.9828
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz MGA
Ar191,120.866
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz MOP
P340.96
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz MVR
656.348
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz MWK
MK73,993.0082
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz MZN
MT2,725.549
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz NPR
रु6,046.0732
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz PYG
302,261.04
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz RWF
Fr61,756.38
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz SBD
$350.7626
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz SCR
603.9254
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz SRD
$1,640.87
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz SVC
$372.925
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz SZL
L737.7522
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz TMT
m149.5962
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz TND
د.ت125.00446
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz TTD
$288.9636
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz UGX
Sh148,488.08
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz XAF
Fr24,336.02
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz XCD
$115.074
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz XOF
Fr24,336.02
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz XPF
Fr4,389.86
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz BWP
P575.37
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz BZD
$85.6662
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz CVE
$4,107.2894
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz DJF
Fr7,543.74
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz DOP
$2,738.335
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz DZD
د.ج5,575.9746
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz FJD
$97.1736
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz GNF
Fr370,580.9
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz GTQ
Q326.4692
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz GYD
$8,916.104
1 Hims Hers Health(HIMSON) uz ISK
kr5,412.74

Hims Hers Health resurss

Dziļākai izpratnei par Hims Hers Health, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Hims Hers Health vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Hims Hers Health

Kāda ir Hims Hers Health (HIMSON) vērtība šodien?
Reāllaika HIMSON cena USD ir 42.62 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HIMSON uz USD cena?
Pašreizējā HIMSON uz USD cena ir $ 42.62. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hims Hers Health tirgus maksimums?
HIMSON tirgus maksimums ir $ 256.28K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HIMSON apjoms apgrozībā?
HIMSON apjoms apgrozībā ir 6.01K USD.
Kāda bija HIMSON vēsturiski augstākā cena?
HIMSON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 64.87097006673565 USD apmērā.
Kāda bija HIMSON vēsturiski zemākā cena?
HIMSON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 42.91605561045867 USD.
Kāds ir HIMSON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HIMSON tirdzniecības apjoms ir $ 78.12K USD.
Vai HIMSON šogad kāps augstāk?
HIMSON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HIMSON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:44:32 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

HIMSON uz USD kalkulators

Summa

HIMSON
HIMSON
USD
USD

1 HIMSON = 42.62 USD

Tirgot HIMSON

HIMSON/USDT
$42.62
$42.62$42.62
-6.76%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

