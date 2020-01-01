HI (HI) tokenomika

HI (HI) informācija

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.hi.com/
Tehniskais dokuments:
https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097

HI (HI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos HI (HI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.79M
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 62.07B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.72M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0615
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000075099145835302
Pašreizējā cena:
$ 0.0000772
HI (HI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

HI (HI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HI tokenomiku, uzzini HI tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.